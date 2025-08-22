ETV Bharat / state

అంతకంతకూ పెరుగుతున్న గోదావరి వరద - ధవళేశ్వరం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక - HUGE FLOOD FLOW TO GODAVARI RIVER

జలదిగ్బంధంలో లంక గ్రామాలు - ముంపు ప్రాంతాలను అప్రమత్తం చేస్తున్న అధికారులు

huge-flood-flow-to-godavari-river
huge-flood-flow-to-godavari-river (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read

Huge Flood Flow To Godavari River : గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహం ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంది. తెల్లవారుజామున అధికారులు రెండో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. రాకపోకల జరగక కోనసీమ లంక గ్రామాల ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.

ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు ఎప్పటికప్పడు అప్రమత్తం చేస్తూ అధికారులు సహాయచర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. సముద్రంలోకి 13 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు విడుదల చేస్తున్నట్లు హెడ్‌ వర్క్స్‌ ఈఈ జి. శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. సాయంత్రానికి బ్యారేజీకి 14 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చే అవకాశమున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయినవిల్లి మండలం ఎదురుబీడెం కాజ్​ వే నీటి మునిగింది. రాజోలు భీమవరం నియోజకవర్గాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు కాజ్‌ వేల పైకి వరద నీరు చేరింది.

ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద 14.10 అడుగుల నీటిమట్టం నమోదైంది. గోదావరి నదీపాయలు వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి నదీపాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పి. గన్నవరం మండలంలోని నాలుగు లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వరద ఉద్ధృతి దృష్ట్యా ఆయా గ్రామాల్లోని విద్యార్థులకు తహసీల్దార్ సెలవులు ప్రకటించారు. వరద ప్రవాహం కొనసాగే అవకాశం ఉండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

ఉప్పొంగుతున్న కృష్ణమ్మ - విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ

ఏలూరు జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి, జేసీ ధాత్రిరెడ్డి పర్యటించారు. బోటులో గోదావరిపై ప్రయాణించి వేలేరుపాడు మండలం చిగురుమామిడి గ్రామాన్ని సందర్శించిన అధికారులు బాధితుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు నిత్యావసరాలు, తాగునీరు సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా అని ఆరా తీశారు. వరద తీవ్రత దృష్ట్యా వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాల్లో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశామని రహదారులు మునిగి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయిన వారికి సహాయకచర్యలు కొనసాగిస్తున్నామని కలెక్టర్ తెలిపారు. వరద బాధిత గ్రామాల ప్రజలకు కూరగాయాలను అందజేస్తామన్నారు.

కృష్ణమ్మ - శ్రీశైలం : మరోవైపు కృష్ణానదికి సైతం వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో శ్రీశైలానికి భారీ వరద కొసాగుతూనే ఉంది. జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పెరుగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 5,40,756 క్యూసెక్కులు కాగా ఔట్‌ఫ్లో 5,16,493 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్‌ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులు, ఎడమగట్టు విద్యుత్‌ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్‌ కేంద్రం నుంచి 29,648 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్‌వే గేట్ల ద్వారా 4,21,530 క్యూసెక్కుల నీరు నాగార్జునసాగర్‌కు విడుదల అవుతోంది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 882.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ 199.73 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

ఉప్పొంగిన గోదావరి - జలదిగ్బంధంలో లంకగ్రామాలు

Huge Flood Flow To Godavari River : గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహం ప్రమాదకర స్థాయిలో ఉంది. తెల్లవారుజామున అధికారులు రెండో నెంబరు ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. రాకపోకల జరగక కోనసీమ లంక గ్రామాల ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.

ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు ఎప్పటికప్పడు అప్రమత్తం చేస్తూ అధికారులు సహాయచర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. సముద్రంలోకి 13 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు విడుదల చేస్తున్నట్లు హెడ్‌ వర్క్స్‌ ఈఈ జి. శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. సాయంత్రానికి బ్యారేజీకి 14 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చే అవకాశమున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయినవిల్లి మండలం ఎదురుబీడెం కాజ్​ వే నీటి మునిగింది. రాజోలు భీమవరం నియోజకవర్గాల్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు కాజ్‌ వేల పైకి వరద నీరు చేరింది.

ప్రస్తుతం ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద 14.10 అడుగుల నీటిమట్టం నమోదైంది. గోదావరి నదీపాయలు వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి నదీపాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పి. గన్నవరం మండలంలోని నాలుగు లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వరద ఉద్ధృతి దృష్ట్యా ఆయా గ్రామాల్లోని విద్యార్థులకు తహసీల్దార్ సెలవులు ప్రకటించారు. వరద ప్రవాహం కొనసాగే అవకాశం ఉండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

ఉప్పొంగుతున్న కృష్ణమ్మ - విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ

ఏలూరు జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి, జేసీ ధాత్రిరెడ్డి పర్యటించారు. బోటులో గోదావరిపై ప్రయాణించి వేలేరుపాడు మండలం చిగురుమామిడి గ్రామాన్ని సందర్శించిన అధికారులు బాధితుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులకు నిత్యావసరాలు, తాగునీరు సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా అని ఆరా తీశారు. వరద తీవ్రత దృష్ట్యా వేలేరుపాడు, కుక్కునూరు మండలాల్లో సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశామని రహదారులు మునిగి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయిన వారికి సహాయకచర్యలు కొనసాగిస్తున్నామని కలెక్టర్ తెలిపారు. వరద బాధిత గ్రామాల ప్రజలకు కూరగాయాలను అందజేస్తామన్నారు.

కృష్ణమ్మ - శ్రీశైలం : మరోవైపు కృష్ణానదికి సైతం వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో శ్రీశైలానికి భారీ వరద కొసాగుతూనే ఉంది. జూరాల, సుంకేశుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పెరుగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 5,40,756 క్యూసెక్కులు కాగా ఔట్‌ఫ్లో 5,16,493 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్‌ రెగ్యులేటర్‌ నుంచి 30 వేల క్యూసెక్కులు, ఎడమగట్టు విద్యుత్‌ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్‌ కేంద్రం నుంచి 29,648 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్‌వే గేట్ల ద్వారా 4,21,530 క్యూసెక్కుల నీరు నాగార్జునసాగర్‌కు విడుదల అవుతోంది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 882.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు నీటి నిల్వ 199.73 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

ఉప్పొంగిన గోదావరి - జలదిగ్బంధంలో లంకగ్రామాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

GODAVARI FLOODTELUGU STATES RAIN UPDATESSECOND LEVEL WARNING ISSUEDగోదావరి ప్రవాహంHUGE FLOOD FLOW TO GODAVARI RIVER

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

షాకింగ్ రూల్ :  'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

'ఈసారి నాది భరోసా'- విశ్వంభర రిలీజ్​పై చిరంజీవి క్లారిటీ

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.