ముగిసిన దసరా ఉత్సవాలు - ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని భక్తుల రద్దీ
భవానీ దీక్షదారులతో కిక్కిరిసిన ఇంద్రకీలాద్రి - వినాయక ఆలయం నుంచి క్యూలైన్లలో వేచిఉన్న భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 8:51 PM IST
Huge Devotees at Vijayawada Indrakeeladri : దసరా ఉత్సవాలు ముగిసినా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. జగన్మాత కనకదుర్గమ్మ అనుగ్రహం కోసం భవానీ దీక్షదారులు పెద్ద ఎత్తున రావడంతో ఇంద్రకీలాద్రి కిక్కిరిసింది. దసరా ఉత్సవాల తర్వాత రోజు నుంచి భవానీ భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం,విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి కుటుంబ సమేతంగా తరలి వచ్చిన భవానీ భక్తులతో దేవస్థానం నిండిపోయింది. వినాయక ఆలయం నుంచి క్యూలైన్లు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఆలయ ప్రాంగణం అంతా అమ్మవారి నామస్మరణతో మారుమ్రోగుతోంది.
ఉత్సవాల అనంతరం భవానీల రాక : అన్ని దర్శనం లైన్లు ఉచితంగా నడిపిస్తూ భవానీ భక్తుల కోసం 24 గంటలు ఉచిత తాగునీరు, అన్న ప్రసాద కేంద్రం తెరచి ఉంచి ఆహారం అందిస్తున్నట్లు ఈవో వీకే శీనానాయక్ తెలిపారు. భవాని భక్తులను అత్యంత గౌరవంగా చూసేలా చర్యలు తీసుకున్నామని, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని అన్నారు. వృద్దులు, వికలాంగులు, చంటి బిడ్డల తల్లులు కోసం లిఫ్ట్ మార్గం ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు. ఉత్సవాల అనంతరం భవానీల రాక ఎక్కువగా ఉన్నందున అన్ని డ్యూటీ పాయింట్లు యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నామని, దేవాలయ సిబ్బంది అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని చెప్పారు.
ఆదివారం సాయంత్రం వరకు ఈ రద్దీ కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తున్నామని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. గత సంవత్సరం కంటే లడ్డు తయారీ కేంద్రాలు పెంచి, మూడు కేంద్రాల్లో రెండో తేదీ వరకు 34 లక్షల 75 వేల 557 లడ్డు తయారు చేయగా, ఇంతవరకు 30 లక్షల వరకు లడ్డులను భక్తులు కొనుగోలు చేశారన్నారు.
ఈసారి 15 లక్షలు దాటిన భక్తుల సంఖ్య : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దసరా సంబరాలకు ఈ ఏడాది భక్తులు రికార్డు స్థాయిలో తరలివస్తున్నారు. గత ఏడాది దసరా పది రోజుల్లో 8.94లక్షల మంది రాగా ఆ తర్వాత రెండు రోజులు భవానీ భక్తుల రాకతో కలిపితే 12 లక్షల మంది తరలివచ్చారు. ఈ ఏడాది మూలానక్షత్రం రోజున వచ్చిన భక్తుల సంఖ్యే 1.95 లక్షలు ఉంది. దసరా ముగిసేసరికే ఈ సారి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 15 లక్షలు దాటింది. ఆదివారం రాత్రి వరకు ఈ సంఖ్య 18 లక్షలు దాటుతుందని అంచనా వేశారు.
ఊహించినట్టుగానే భక్తులు మొదటి రోజు నుంచి ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన స్త్రీశక్తి ఉచిత బస్సు పథకం, విజయవాడ ఉత్సవ్ లాంటివి కూడా భక్తుల రద్దీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ఏఐ అనుసంధాన కెమెరాలు, డ్రీన్ల వినియోగం, సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ ఇలా బహుముఖంగా సాంకేతికతను వినియోగించుకున్నారు. దసరా ఉత్సవ నిర్వహణ అనుభవాలను డాక్యుమెంటేషన్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామంటున్న ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు, దసరా ఉత్సవాల ఛైర్మన్ డాక్టరు జి.లక్ష్మీశ తెలిపారు.
