దసరాలో ఇదే ఆల్టైం రికార్డు - 14 రోజుల్లో 20 లక్షల మంది భక్తులు
ఎన్నడూ లేనంతగా ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చిన భక్తజనం - ఆదివారం వరకు 43 లక్షల లడ్డూలు విక్రయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 9:46 AM IST
Huge Devotees at Vijayawada Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రికి రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు ఈసారి దసరా, తర్వాత మూడు రోజుల్లో వచ్చారు. గత ఏడాది దసరా, తర్వాత వచ్చిన భవానీలు కలిపి 12లక్షలు కాగా ఈసారి ఏకంగా 20 లక్షల మంది వరకూ దుర్గమ్మ దర్శనానికి తరలివచ్చారు. అధికారులు అంచనా వేసినట్టే, భారీగా పోటెత్తారు. విజయదశమి నాటికి 11రోజుల్లో మొత్తం 15.90 లక్షల మంది ఆలయానికి వచ్చారు. ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు రోజుల్లో 4.15 లక్షల మంది వచ్చారు. శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో 1.47 లక్షలు, 1.38 లక్షలు, 1.30 లక్షల మంది భవానీ భక్తులు పోటెత్తారు.
దసరా ఉత్సవాల చరిత్రలోనే ఎన్నడూ ఇంత భారీగా భక్తులు రాలేదు. ఈసారి భక్తుల తాకిడితో ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామున 2 గంటల నుంచి రాత్రి 12 వరకూ దర్శనాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. వాస్తవంగా తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి రాత్రి 11 వరకే దర్శనాల సమయం కేటాయించారు. కానీ క్యూలైన్లు కిక్కిరిసిపోయి ఉండడంతో అందరికీ దర్శనం అయ్యే వరకూ కొనసాగించారు. లడ్డూ ప్రసాద విక్రయాలు కూడా ఈసారి భారీ స్థాయిలో జరిగాయి. గత ఏడాది 28.09 లక్షల లడ్డూ ప్రసాదం విక్రయిస్తే, ఈసారి ఆదివారం వరకు 43 లక్షల లడ్డూలు విక్రయించారు.
Huge Devotees at Vijayawada Indrakeeladri: దసరా ఉత్సవాలు ముగిసినా విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ తర్వాత మూడు రోజులు కొనసాగుతూనే ఉంది. జగన్మాత కనకదుర్గమ్మ అనుగ్రహం కోసం భవానీలు పెద్ద ఎత్తున రావడంతో ఇంద్రకీలాద్రి కిక్కిరిసింది. దసరా ఉత్సవాల తర్వాత రోజు నుంచి భవానీ భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం,విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నుంచి కుటుంబ సమేతంగా తరలి వచ్చిన భవానీ భక్తులతో దేవస్థానం నిండి పోయింది. వినాయక ఆలయం నుంచి క్యూలైన్లు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ఆలయ ప్రాంగణం అంతా దుర్గమ్మ నామస్మరణతో మారుమ్రోగింది.
గత సంవత్సరం కంటే లడ్డు తయారీ కేంద్రాలు పెంచి, మూడు కేంద్రాల్లో రెండో తేదీ వరకు 34 లక్షల 75 వేల 557 లడ్డు తయారు చేయగా, ఈసారి 43 లక్షల వరకు లడ్డులను భక్తులు కొనుగోలు చేశారు. అలాగే ఈ ఏడాది మూలానక్షత్రం రోజున వచ్చిన భక్తుల సంఖ్యే 1.95 లక్షలు ఉంది.
ఊహించినట్టుగానే భక్తులు తొలి రోజు నుంచి ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఉచిత బస్సు పథకం, విజయవాడ ఉత్సవ్ లాంటివి కూడా భక్తుల రద్దీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. ఏఐ అనుసంధాన కెమెరాలు, డ్రోన్ల వినియోగం, సీసీ కెమెరాలతో పర్యవేక్షణ ఇలా బహుముఖంగా సాంకేతికతను వినియోగించుకున్నారు. దసరా ఉత్సవ నిర్వహణ అనుభవాలను డాక్యుమెంటేషన్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామంటున్న ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు, దసరా ఉత్సవాల ఛైర్మన్ డాక్టరు జి.లక్ష్మీశ తెలిపారు.