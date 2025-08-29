ETV Bharat / state

వేలాది ఎకరాల్లో నీట మునిగిన పంట - పొలాల్లో ఇసుక మేటలు - CROP LOSS IN TELANGANA

ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి ఉప్పొంగుతున్న వాగులు, వంకలు - నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ వాసులకు తప్పని కష్టాలు - పలుచోట్ల రోడ్లు తెగి నిలిచిన రాకపోకలు

Huge Crop Loss In Telangana
Huge Crop Loss In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 11:01 PM IST

Huge Crop Loss In Telangana Due To Heavy Rain : నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా వాసులకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో పొలాల్లో ఇసుక మేటలు భారీగా వేశాయి. ప్రధానంగా నిర్మల్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి తెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి వాగులు, వంకలు ఉధృతంగా ఉప్పొంగుతున్నాయి.

చిక్కుకున్న అంబులెన్స్ : తానూర్ మండలంలోని కొలుర్, బోల్స, మహాలింగి గ్రామాలలోకి వరద చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. లో-లెవల్ వంతెనలు, రోడ్లపై వరద ఉద్ధృతంగా ఉరకలెత్తుతోంది. భైంసా మండలంలోని గుండెగం వద్ద రంగారావు ప్రాజెక్టు బ్యాక్ వాటర్‌తో మహాగం, చాత గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. కుబీర్‌లో విఠలేశ్వర ఆలయం, ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రాన్ని వరద చుట్టు ముట్టింది. బాసర మండలంలోని టాక్లి గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు కోతకు గురికావడంతో అక్కడ అంబులెన్స్ చిక్కుకుపోయింది. ఉదయంపూట తగ్గిన వరద మళ్లీ పెరుగడంతో గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

వేలాది ఎకరాల్లో నీట మునిగిన పంట - పొలాల్లో ఇసుక మేటలు (ETV)

ఉద్ధృతంగా గోదావరి : బాసర వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. ఎగువన మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గోదావరి ఉప్పొంగుతుండటంతో పుష్కరఘాట్‌లోని చివరి మెట్టును ఆనుకోని నది ప్రవహిస్తోంది. గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో పుణ్యస్నానాలకి భక్తులను నదిలోకి భక్తులను అక్కడి సిబ్బంది అనుమతించలేదు.

గోదావరి ఘాట్‌ వెళ్లే మార్గంలోని మూడు లాడ్జిలు, ఓ భవనం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. రాత్రి జేసీబీ సాయంతో 9 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. మరికొందరు అక్కడే పై అంతస్థులో ఉన్నారు. క్రమంగా వరద పెరగడంతో గంగపుత్రులు తెప్పల ద్వారా మరో నలుగురిని రక్షించారు. మరో అద్దె భవనంలో 7 కుటుంబాలు చిక్కుకోగా ఎస్డీఆప్​ఎఫ్​ బృందం 20 మందిని కాపాడింది.

సుద్దవాగులో వరద : మరోవైపు గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టు గేట్లెత్తడంతో సుద్దవాగులో వరద మరింత పెరిగింది. భైంసాలోని ఆటోనగర్, బస్​డిపో, రాహుల్ నగర్ , వివేకానంద చౌరస్తాలోకి పెద్ద ఎత్తున నీరు చేరింది. స్థానికులను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని సూచించారు.

లక్షకు పైగా ఎకరాల్లో వరి పంట : తెలంగాణలో భారీ వర్షాల కారణంగా 270 మండలాలు, 2,463 గ్రామాల్లో పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ఈ మేరకు వెల్లడించింది. వర్షాలతో వరి, మొక్కజొన్న, టమాట, పత్తి, కంది పంటలకు నష్టం వాటిల్లినట్లు పేర్కొంది. మొత్తం 2లక్షల 20 వేల 443 వందల ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశామని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు జిల్లాలవారీగా పంట నష్టంపై ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు సమర్పించినట్లు వెల్లడించారు. నివేదిక ప్రకారం లక్షా 9 వేల 626 వందల ఎకరాల్లో వరి, 60 వేల 80 ఎకరాల్లో పత్తి, 6 వేల 751 ఎకరాల్లో సోయాబీన్‌, 639 ఎకరాల్లో ఉద్యానవన పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.

కామారెడ్డి జిల్లాలో కురిసిన అతి భారీ వర్షాలతో చాలా ప్రాంతాలు తీవ్ర స్థాయిలో దెబ్బతిన్నాయి. రోడ్లు, వంతెనలు, రైల్వే మార్గాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. నేషనల్​ హైవే 44తో పాటు అనేక రహదారులు తెగిపోవడంతో రవాణా పూర్తిగా ఎక్కడికక్కడా నిలిచింది. వేలాది ప్రజలు ఇళ్లలో, వసతి గృహాల్లో చిక్కుకుపోయారు. రెస్క్యూ టీంలు రంగంలోకి దిగి వందల మందిని సురక్షితమైన ప్రాంతాలకు తరలించారు.

