మగువల మనస్సు దోచే వస్త్రాలు - ఈ ఉప్పాడ చీరల ప్రత్యేకతే వేరు
ఉప్పాడ జాంధాని చీరలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - రాష్ట్రపతి సైతం ముచ్చటపడి మరీ జాంధాని చీరలు కొనుగోలు - చేనేత వస్త్రాల మార్కెటింగ్పై కార్పొరేట్ సంస్థల ఆసక్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 7:51 AM IST|
Updated : September 7, 2025 at 9:12 AM IST
Huge Craze in Market for Uppada Sarees: ఉప్పాడ జాంధాని చీరల ప్రత్యేకతే వేరు. మగువల మనస్సు దోచిన ఈ చేనేత వస్త్రాలు నేతన్న కళా నైపుణ్యానికి ప్రతీకలు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సైతం ముచ్చటపడి మరీ ఇక్కడి జాంధాని చీరలు కొనుక్కున్నారు. టాటా గ్రూప్, రిలయన్స్, ఆదిత్య బిర్లా వంటి ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తయారయ్యే చేనేత వస్త్రాల మార్కెటింగ్కు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా డిజైన్లు ఇచ్చి తయారు చేయించుకుంటున్నారు. ఇటీవల పెద్దాపురం సిల్క్కు ఒక జిల్లా- ఒక ఉత్పత్తి విభాగంలో జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే ఆర్డర్లు సైతం పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా చేనేత కార్మికులకు చేతినిండా పని కూడా దొరుకుతోంది.
ఆధునిక మహిళల అభిరుచులకు అనుగుణంగా చేనేత వస్త్రాల తయారీలోనూ మార్పులు తీసుకువస్తున్నారు నేత కార్మికులు. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడలో తయారయ్యే జాంధాని చీరలకు మార్కెట్లో మహా క్రేజ్ ఉంది. ఈ చీరను ఎలా కట్టుకున్నా డిజైన్ మారకుండా ఉండటం నేతన్నల నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. మంగళగిరిలో మంత్రి నారా లోకేశ్ చేనేత క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి కార్పొరేట్ కంపెనీలతో అనుసంధానం చేశారు. అదే సమయంలో ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తయారయ్యే చేనేత ఉత్పత్తులను ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు ఆయా కంపెనీలకు వివరించారు.
టాటా తనేరా బృందం ఉప్పాడకు వచ్చి తమకు కావాల్సిన డిజైన్లను ఇచ్చి చీరలు తయారు చేయించుకుని తమ బ్రాండ్తో షోరూంలలో అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. ఆదిత్య బిర్లా గ్రూపు కొంత మంది నేతన్నలకు గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి వారు తమ షో రూంలకు వస్త్రాలను సరఫరా చేసేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. వీటితోపాటు రిలయన్స్, తమిళనాడులోని పోతీస్ వస్త్ర దుకాణాలకు ఇక్కడి నుంచే సరఫరా చేస్తున్నారు.
రూ.15 కోట్లతో చేనేత క్లస్టర్ ఏర్పాటు: తాజాగా పైథానీ పట్టు, ఖాదీ వస్త్రం కలిపి కొత్త రకం చీరలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి మిశ్రమంతో ఎక్కడా చీరలు రూపొందించలేదని ఉప్పాడ నేత కార్మికులు అంటున్నారు. ఈ చీర తయారీకి మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు పడుతోంది. రోజుకు 5 నుంచి 7 సెంటీమీటర్లు మాత్రమే మగ్గంపై నేయగలరు. ఈ చీర మార్కెట్లో రూ.లక్ష నుంచి లక్షన్నర ధర పలుకుతోంది. రాజస్థాన్, బెంగళూరు నుంచి ఆర్డర్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో ఉప్పాడలో రూ.15 కోట్లతో చేనేత క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు కేంద్రానికి పంపించినట్టు కాకినాడ జిల్లా చేనేత జౌళిశాఖ అధికారి పెద్దిరాజు చెప్పారు. మెగా షోరూం ఏర్పాటుతోపాటు కొత్త డిజైన్లపై శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఓ సంస్థను నెలకొల్పనున్నట్లు తెలిపారు.
పట్టుచీరపై వధూవరుల చిత్రాలు - తయారీకి 30 రోజుల సమయం