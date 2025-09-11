ఎఫ్డీడీఐ - ఇప్పుడు ఈ కోర్సులకే సై అంటున్న యూత్
ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్తున్న ఫ్యాషన్ రంగం - కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో ఎఫ్డీడీఐ ప్రారంభం - ఫుట్వేర్ డిజైనింగ్, ఫ్యాషన్ రంగాల్లో తరగతులు
Huge Career Opportunities With FDDI Course : తలపై పెట్టుకొనే టోపీ నుంచి కాళ్లకు వేసుకునే పాదరక్షల వరకు అన్నింటా ఫ్యాషన్ ఉట్టి పడాలి అనుకుంటున్నరోజులివి. ఫలితంగా ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ ఆకాశమే హద్దుగా వృద్ధి చెందుతోంది. రోజురోజుకు విస్తరిస్తోన్న ఈ రంగంలో నిపుణుల కొరత తీర్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం (ఫుట్వేర్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇనిస్టిట్యూట్ )ఎఫ్డీడీఐ సంస్థను తీసుకొచ్చింది. ఫుట్వేర్ డిజైన్, లెదర్ యాక్ససరీస్, లైఫ్స్టైల్, ఫ్యాషన్ రంగాల్లో డిగ్రీ, డిప్లొమా కోర్సులను అందిస్తోంది. ఎన్ని రకాల కోర్సులు ఉంటాయి? ఎలా సీటు పొందాలి? ఉద్యోగావకాశాలు, తదితర అంశాలు మీరే ఈ కథనంలో చూసేయండి.
ఆ రంగాల్లో శిక్షణ : ఇప్పుడు ఎవరి నోట విన్నా ఏఐ, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ వీటిలో నైపుణ్యం ఉన్నవారు లక్షల్లో జీవితాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి అవకాశాలు అంతా అందిపుచ్చుకోవాలని కేంద్రం ప్రభుత్వం ఆలోచించింది. అందుకు అనుగుణంగానే కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ దేశవ్యాప్తంగా 12 ఫుట్వేర్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇనిస్టిట్యూట్లు ప్రారంభించింది. యువతకు ఫుట్వేర్ డిజైన్, లెదర్ యాక్ససరీస్, లైఫ్స్టైల్, ఫ్యాషన్ రంగాల్లో నైపుణ్యాలు నేర్పిస్తోంది.
ఈ పరిస్థితుల్లోనే యువ ఫ్యాషన్ డిజైనర్లకు కలల వేదికగా మారింది హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలోని ఫుట్వేర్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ సంస్థ యూజీ, పీజీ తరహా కోర్సులను అందిస్తోంది. ఫుట్వేర్ డిజైన్ అండ్ ప్రొడక్షన్, ఫ్యాషన్ డిజైన్, లెదర్, లైఫ్స్టైల్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్, రిటైల్ అండ్ ఫ్యాషనల్ మర్చండైజ్ కోర్సుల్లో శిక్షణనిస్తోంది. 8 సెమిస్టర్లు పూర్తయ్యాక ఇంటర్న్షిప్ అవకాశాలను కల్పిస్తోంది.
ప్రస్తుతం 400 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ విద్యతో పాటు శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. మొదటి సంవత్సరం థియరీ చెబుతారు. రెండో ఏడాది నుంచి విద్యార్థులు ఆసక్తి ఉన్న కోర్సులను ఎంపిక చేసుకుంటారు. అందుకు తగినట్లుగా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ల్యాబ్స్తో పాటు హాస్టల్, భోజన వసతి ఉందని వివరిస్తున్నారీ యువ ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు.
"మాకు నాలుగు సంవత్సరాల కోర్సు ఉంటుంది. మొదటి సంవత్సరం థియరి చెబుతారు. మిగతా అంతా ప్రాక్టికల్గా చెప్తారు. ఇక్కడ ల్యాబ్ చాలా బాగుంటుంది. మేము ఈజీగా కొత్త డిజైన్లు చేయగలుగుతున్నాం. మాకు బయట మంచి అవకాశాలున్నాయి. అదీ కాకపోతే మేము కొత్తగా కంపెనీని పెట్టుకోవచ్చు." - నేహా, మూడో ఏడాది బ్యాచిలర్ డిజైన్ కోర్సు విద్యార్థిని
మంచి జీతాలతో ప్లేస్మెంట్స్ : ఐఎస్టీ ఆల్ ఇండియా సెలెక్షన్ టెస్ట్లో మెరిట్ సాధించిన విద్యార్థులకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రవేశం ఉంటుంది. మారుతున్న ట్రెండ్కు తగ్గట్టు ట్రెండ్ ఫోర్ కాస్టింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ సబ్జెక్టులను రూపొందించి బోధిస్తారు అధ్యాపకులు. నాలుగేళ్ల కోర్సు అనంతరం టాటా, రిలయన్స్, ఆదిత్యా బిర్లా, అడిడాస్, నైక్ లాంటి బ్రాండ్ సంస్థలో మంచి జీతాలతో ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయని చెబుతున్నారీ యువకులు.
"పిల్లలకు ఫ్యాషన్ రంగంపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తాం. తర్వాత వారికి ప్రాక్టికల్గా అన్ని చెప్తాం. వారు వారికి నచ్చిన కోర్సులో జాయిన్ అవుతారు. వారకి ప్లెస్మెంట్స్ ఉంటాయి. అలాకే వారు సొంత బ్రాండ్లను తయారు చేసి వ్యాపారాలు పెడుతున్నారు." - ఉపాధ్యాయురాలు
విద్యార్థులకు సాంకేతిక అంశాలు నేర్చించడమే కాదు మార్కెట్కు అనుగుణంగా ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చేలా తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెబుతున్నారీ ఎఫ్డీడీఐ ఫ్యాకల్టీ. ఇక్కడ నేర్చుకున్న నైపుణ్యాలతో తమ విద్యార్థులు సొంత బ్రాండ్ ప్రారంభించి వ్యాపార రంగంలో దూసుకెళ్తున్నారని అంటున్నారు. ఈ డిజైనర్లు ఫ్యాషన్ పరిశ్రమలో కొత్త శకం సృష్టించడమే కాదు, గ్లోబల్ ఫ్యాషన్ రంగంలో దేశ ఖ్యాతిని పెంచడమే లక్ష్యంగా ముందడుగు వేస్తున్నారు.
