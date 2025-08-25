Vinayaka Chavithi at Dhoolpet Hyderabad : గణేశ్ నవరాత్రులకు నగరమంతా సిద్ధమైంది. ప్రతి సంవత్సరం హైదరాబాద్లో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. గల్లీల్లో పండుగ జరుపుకునే వారూ పోటాపోటీగా పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను ప్రతిష్టిస్తుంటారు. గణనాథుల 'ఆగమన్' వేడుకలతో గల్లీలన్నీ కళకళలాడుతున్నాయి. ప్రజలతో పాటు వేడుకలకు సంబంధించి అధికారులూ ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటున్నారు. ఉత్సవాల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేలా అడుగడుగునా జల్లెడ పట్టేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. నిమజ్జన కేంద్రాల వద్ద పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు జీహెచ్ఎంసీ బృందాలను నియమించింది. భక్తులు ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడితే వారిని కాపాడేందుకు పడవలను, గజ ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు.
నగరంలో ఈ ఉత్సవాలకు పెద్ద మొత్తంలో వ్యాపారం జరుగుతుంది. ఈ ఏడాది రూ.650 కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరగనుందని వర్తక యూనియన్ ప్రతినిధులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే నగరంలో జరిగే వ్యాపారంలో అత్యధికంగా ధూల్పేటలో ప్రతి ఏటా వ్యాపారాలు జరగుతాయని చెబుతున్నారు.
ధూల్పేటలో వందల మందికి ఉపాధి : ధూల్పేటలో ప్రతి ఏటా దాదాపు రూ.50 కోట్ల వ్యాపారం సాగుతోంది. 5 అంగుళాల నుంచి 20 అడుగుల గణపతి విగ్రహాల తయారీ, విక్రయాలు ఇక్కడ సాగుతుంటాయి. గృహిణులు సైతం చిన్న విగ్రహాలను ఇళ్ల ముందు పెట్టుకుని అమ్ముతుంటారు. వీరితో పాటు కళాకారులు, సాఫ్ట్ పేపర్ వర్క్, రంగులు వేయడం తదితరాలతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 800 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. సెంట్రింగ్ పనులతో భవన నిర్మాణ రంగ కార్మికులకు, వేదిక అలంకరణతో డెకరేషన్ చేసేవారికి, పూజా సామగ్రి విక్రయాలతో వ్యాపారులకు, అన్నదానం, ప్రసాద వితరణలతో వంటవారు, కేటరింగ్ సిబ్బందికి, ఉదయం, రాత్రి పూజలతో పురోహితులకు, మిఠాయిల తయారీతో ఆదాయం లభిస్తోంది.
ఒక్కో మండపానికి అంచనా ఖర్చులు :
- వినాయక మండపం ఖర్చు : రూ.25,000 - రూ.5,00,000 (థీమ్ ఆధారంగా)
- వేదిక (సెంట్రింగ్) : రూ.15,000 - రూ. 50,000
- పూజా సామగ్రి (పది రోజులకు) : రూ.20,000 - రూ.50,000
- అన్నదానం, ప్రసాదం : రూ.25,000 - రూ.5,00,000
- తొమ్మిది రోజుల వేడుకల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు : రూ.5,00,000
గణపతి విగ్రహ నిమజ్జనానికి డోల్, ప్యాడ్ బ్యాండ్ ఇతరాలకు మనుషులు పెరిగే కొద్దీ దీని ధర పెరుగుతుందని ఉత్సవ సమితి సభ్యులు అంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఇవీ
- టస్కర్ (డీజిల్తో కలిపి) - రూ.30,000
- డోల్ - రూ.1,00,000
- విద్యుద్దీపాల అలంకరణకు - రూ.1,00,000
- ప్యాడ్ బ్యాండ్ (ఎంపికను బట్టి) - రూ.75,000
అధికారుల ముందు జాగ్రత్తలు : గణపతి ఉత్సవాలకు నిర్వాహకులు ముందుగానే గణనాథుని విగ్రహాలను మండపాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విగ్రహాల తరలింపులో వరుస విద్యుత్ ప్రమాదాలు అధికారులను, ప్రజలను ఉలిక్కిపాటుకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా నగరంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా విద్యుత్శాఖ వారు, పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. విగ్రహాలు తరలించే మార్గాల్లో చెట్ల కొమ్మలను, విద్యుత్ తీగలు, రహదారులపై గుంతలను గుర్తంచి తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు.
గణేశ్ నవరాత్రులకు హైదరాబాద్ సిద్ధం - 303 కి.మీ పొడవునా బొజ్జగణపయ్య శోభాయాత్ర