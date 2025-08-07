Huge Bribe Cases in Karimnagar RTO : పెద్దపల్లి ఆర్టీవో కార్యాలయంలో జూన్ 26న ఏసీబీ అధికారులు ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రత్యేకంగా ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకుని వాహనదారుల నుంచి ఇక్కడి సిబ్బంది డబ్బులు గుంజుతున్నారనే ఆరోపణలతో సోదారు జరిపారు. రికార్డుల్లో లేని రూ.60,450లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆరుగురు ఏజెంట్లను పట్టుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 14న ఇదే పెద్దపల్లి ఆర్టీఏ కార్యాలయం బిల్డింగ్పైకి ఎక్కి ఓ లారీ డ్రైవర్ విద్యుత్తు తీగలను పట్టుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించాడు. నెలకు ఒక్కో లారీకి రూ.8వేలు అడుగుతున్నారని వాపోయాడు.
29 మే 2024న కరీంనగర్ ఆర్టీవో కార్యాలయంలో సోదాలు నిర్వహించారు. ఇక్కడి సిబ్బందిపై ఉన్నతాధికారులకు అందిన ఫిర్యాదులతో ఈ తనిఖీలు చేపట్టారు. మామూళ్లకు అడ్డాగా ఇక్కడి కార్యాలయం మారిందనే ఆరోపణలున్నాయి. గతంలో ఇక్కడ పనిచేసిన ఓ వాహన తనిఖీ అధికారి వాహనదారులను ఆపి గూగుల్పే ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేశారనే ఫిర్యాదుతో అతన్ని బదిలీ చేశారు. గతంలోనూ ఇక్కడ పనిచేసిన కొందరు సిబ్బందిపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్టీఏ కార్యాలయాలు అవినీతికి అడ్డాగా మారాయి. ముఖ్యంగా వీటి వద్ద దళారులు అడ్డా వేసి దర్జాగా ప్రతిరోజు మామూళ్లను దండుకుంటున్నారు. వాహన రిజిస్ట్రేషన్ మొదలు ప్రతి పత్రానికి ఇక్కడ మామూలు చెల్లించుకోవాల్సిందే. పేరుకే ఆన్లైన్ విధానం. అంతా నడిపించేది మాత్రం ఏజెంట్ల రూపంలో ఉన్న దళారులు. వారి కనుసన్నల్లోనే అధికారులు పని చేస్తున్నారు. నేరుగా వెళ్లిన వారిక ఏదో ఒక కారణం చెప్పి తిరకాసు పెడతారు.
వాహనాలు విడిపించేందుకు పైరవీలు : ప్రతి కార్యాలయం వద్ద దాదాపుగా 40-60 మంది ఏజెంట్లు ఉంటారు. ఈ కార్యాలయాల్లో వచ్చే లంచాలపైనే ఆధారపడుతూ రోజుకు ఒక్కో ఏజెంట్ ఆర్టీఏ కార్యాలయంలోని అటెండర్ మొదలు ఉన్నతాధికారి వరకు రోజంతా జరిగిన దస్త్రాల లావాదేవీలు, రిజిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా వచ్చిన వసూళ్లను లెక్కించి వాటిని వాటాలుగా చేసి పంచుకుంటారు. ఇక పట్టుబటిన వాహనాన్ని విడిపించేందుకు కొందరు పైరవీలు చేసి వేల రూపాయలను వసూలు చేసి అధికారులకు మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
అనిశా అధికారులు చేపడుతున్న సోదాల్లోనూ కేవలం రికార్డులను మాత్రమే పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రతీది ఆన్లైన్ విధానం అవడం వల్ల రికార్డులంతా పక్కాగానే ఉంటాయి. కానీ అసలు సిబ్బంది పనితీరుతోపాటు వారి చేతివాటాలను గమనించాలి. అక్కడికి వచ్చిన వాహనదారులను బహిరంగంగా విచారిస్తేనే ఎన్నో విషయాలు బయటకు వస్తాయి. అదే కాకుండా అక్కడికి వచ్చిన వారిలో దళారులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలి. వారి వెనుక ఎవరున్నారో తెలుసుకోవాలి.
అలా చేస్తే ఆధారాలు దొరకడం కష్టం : వాహనాలను తనిఖీ చేసే తీరు డ్రైవింగ్ ట్రాక్ వద్ద చేపట్టే ట్రైనింగ్, లెర్నింగ్ లైసెన్స్ సమయంలో పరీక్షల నిర్వహణ మొదలగు అన్నీ అంశాలను పక్కాగా పర్యవేక్షించాలి. అవేవి జరపకుండా కేవలం రికార్డులు పరిశీలించడం వల్ల అవినీతికి సంబంధించిన ఆధారాలు దొరకడం చాలా కష్టం. తాజాగా జగిత్యాలలో కూడా పట్టుకున్న జేసీబీ వాహనాన్ని ఇచ్చేందుకు డబ్బులు తీసుకుంటూ ఆర్టీఏ అధికారి చిక్కారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రికార్డులతో పనిలేకుండా చేతి వాటాలు చూపిస్తున్నారు అనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. గతంలోనూ అనిశా అధికారులకు పలువురు ఆర్టీఏ కార్యాలయ సిబ్బంది పట్టుబడినా పరిస్థితి, పనితీరుతో మార్పు రావడం లేదు.