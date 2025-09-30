రూ.6.25 కోట్ల గంజాయిను పట్టుకున్న రాచకొండ పోలీసులు
Published : September 30, 2025 at 3:31 PM IST
Ganja Seized At Abdullapurmet : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వద్ద మరోసారి భారీగా గంజాయి లభించింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో వాహనాన్ని తనిఖీ చేయగా 1,210 కిలోల గంజాయి పట్టుబడింది. స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు రూ.6.25కోట్ల వరకు ఉంటుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. వాహనంతో పాటు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.