ETV Bharat / state

రూ.6.25 కోట్ల గంజాయిను పట్టుకున్న రాచకొండ పోలీసులు

రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ వద్ద భారీగా గంజాయి స్వాధీనం - రూ.6.25 కోట్ల విలువైన 1,210 కిలోల గంజాయిని పట్టుకున్న పోలీసులు

Ganja Seized At Abdullapurmet
Ganja Seized At Abdullapurmet (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganja Seized At Abdullapurmet : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వద్ద మరోసారి భారీగా గంజాయి లభించింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో వాహనాన్ని తనిఖీ చేయగా 1,210 కిలోల గంజాయి పట్టుబడింది. స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు రూ.6.25కోట్ల వరకు ఉంటుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. వాహనంతో పాటు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GANJA SEIZED AT ABDULLAPURMETGANJA SEIZED IN RANGAREDDY DISTRICTగంజాయి స్వాధీనంGANJA SEIZED AT ABDULLAPURMET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.