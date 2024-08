ETV Bharat / state

చిన్నారులు, మహిళల భద్రతకు భరోసా టీసేఫ్​ యాప్​ - ఎలా ఉపయోగించాలి? - how to use tsafe app

By ETV Bharat Telangana Team Published : 9 hours ago | Updated : 8 hours ago

TSAFE App Uses ( ETV Bharat )

How to Use T-SAFE App : కోల్​కతాలో పని ప్రదేశంలో వైద్యురాలిపై హత్యాచార ఘటనతో దేశమంతా ఉలిక్కిపడింది. ప్రతి రాష్ట్రంలో నిరసన సెగలు రాజుకున్నాయి. మహిళాభద్రతకై ప్రభుత్వాల ప్రత్యేక చర్యలు, ర్యాలీలు, ఆందోళనలు, నిరసన ప్రదర్శనలు దేశవ్యాప్తంగా జరిగాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో టీ సేఫ్​(TSAFE) పేరు వార్తల్లోకి వచ్చింది. ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం బయటికొచ్చిన మహిళలకు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలు చేరేవరకు పోలీసు నిఘా ఉంటే ఈ యాప్​ గురించి సర్వత్రా చర్చనడుస్తోంది. టీ సేఫ్​ యాప్​ను ప్రతి ఒక్క మహిళ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. ప్రయాణ సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఉమెన్​ సేఫ్టీ వింగ్​, పోలీసు శాఖ సంయుక్తంగా టీ సేఫ్​ యాప్​ను 2024 మార్చిలో రూపొందించారు. దీని ద్వారా మహిళలు, విద్యార్థినులకు ప్రయాణ సమయంలో ఆకతాయిలు నుంచి ఏమైనా ఇబ్బంది తలెత్తితే తక్షణం పోలీసు రక్షణ లభిస్తుంది. ఇది దేశంలోనే మొదటి ట్రావెల్​ మానిటరింగ్​ సేవ అని చెప్పవచ్చు. ఈ యాప్​ ప్రయాణ సమయంలో ప్రతి స్టెప్​ను కనిపెడుతూ మానిటర్​ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి :

