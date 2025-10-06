మనవాళ్లు పంటినొప్పి వచ్చినా పట్టించుకోవటం లేదట!
వైద్య శిబిరాల్లో 2,459 మంది మహిళలకు దంత సమస్యల గుర్తింపు - దంత సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలు ఏంటంటే?
How To Take Care Of Your Teeth In Telugu : చాలా మంది మహిళలు ఇంటి పనుల్లో పడి పంటి సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదు. ఇల్లు శుభ్రపర్చుకోవడం, దుస్తులు ఉతకడం, వంట వండుకోవడం, పిల్లలను పాఠశాలకు సిద్ధం చేయడం లాంటి పనులతోనే రోజంతా బీజీ బీజీ ఉంటారు. పంటి సమస్యే కదా? ఏం చేస్తుందిలే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. తీవ్రం అయిన నొప్పులు ఉన్నా పంటి బిగువున భరిస్తున్నారు. 'స్వస్థ్ నారి సశక్త్ పరివార్' కార్యక్రమంలో భాగంగా వికారాబాద్ జిల్లాలో గత నెల 27 నుంచి ఈ నెల 2వ తేదీ వరకు 44,156 మంది మహిళలకు ప్రభుత్వం వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించింది. వారిలో 2,459 మంది తీవ్రమైన దంత సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు డాక్టర్లు గుర్తించారు. పలువురికి చికిత్స చేసి దంత రక్షణకు సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చారు.
దంత సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలు ఏంటంటే? : -
- పళ్లు పుచ్చిపోవడం
- చిగుళ్ల సమస్యలు
- జ్ఞాన దంతంతో ఇబ్బందులు
- దంతాల ఎముక సమస్యలు
- దవడ ఎదుగుదల, వంకరగా మారడం
- పళ్లు సరైన వరుస క్రమంలో రాకపోవడంతో నొప్పి
- ప్రమాదాల్లో పళ్లు విరిగినప్పుడు నిర్లక్ష్యంతో సమస్య తీవ్రం కావడం
- పంటి నుంచి రక్తం కారడం, దుర్వాసన రావడం
- ఎత్తు పళ్లను సరిచేయించుకోవడంతో ఇబ్బందులు
దంత సమస్యలను ఎలా నివారించాలో తెలుసా? : -
- రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం పళ్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- తిన్న ఆహారం పళ్లలో ఇరుక్కోకుండా తోముకోవాలి.
- క్యాల్షియం, విటమిన్-3 పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
- పళ్లపై నలుపు, పసుపు చారలు వస్తే చికిత్స చేయించుకోవాలి.
- గర్భిణులు ఆహార విషయాల్లో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
- తమలపాకులు, జర్దా, పొగాకు నమిలితే వెంటనే శుభ్రపర్చుకోవాలి.
వెంటనే చికిత్స చేయించుకుంటే సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా ఉంటుంది : పళ్ల సమస్య ఉందని గుర్తించిన వెంటనే ఆసుపత్రికి వచ్చి చికిత్స చేయించుకుంటే వెంటనే నయం అవుతుందని తాండూరు జిల్లా ఆస్పత్రి దంత వైద్యురాలు స్రవంతి తెలిపారు. ఎంతో మంది దంత సమస్య తీవ్రంగా లేదని నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని అన్నారు. దీంతో పన్ను పూర్తిగా తీయించుకునే పరిస్థితి వస్తోందని పేర్కొన్నారు. తాండూరు జిల్లా ఆసుపత్రికి రోజూ 40 మంది వరకు చికిత్స కోసం వస్తారని అన్నారు. ఇందులో 30 మంది వరకు మహిళలే ఉంటున్నారని, జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, వెంటనే చికిత్స చేయించుకుంటే సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా ఉంటుందని వివరించారు.
"పళ్ల సమస్య ఉందని గుర్తించిన వెంటనే ఆస్పత్రికి వచ్చి చికిత్స చేయించుకుంటే వెంటనే నయం అవుతుంది. ఎంతో మంది సమస్య తీవ్రంగా లేదని నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు. దీంతో పన్ను పూర్తిగా తీయించుకునే అవకాశం వస్తోంది. తాండూరు జిల్లా ఆస్పత్రికి రోజూ 40 మంది వరకు చికిత్స కోసం వస్తారు. ఇందులో 30 మంది వరకు మహిళలే ఉంటున్నారు. జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, వెంటనే చికిత్స చేయించుకుంటే సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా ఉంటుంది." - స్రవంతి, తాండూరు జిల్లా ఆస్పత్రి దంత వైద్యురాలు
