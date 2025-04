ETV Bharat / state

ఈ విధంగా వర్షపు నీటిని ఒడిసిపడితే - మీ ఇంట్లో నీటి కొరత అసలే ఉండదు! - HOW TO SAVE RAIN WATER

How To Save Rain Water ( ETV Bharat )

How to Save Rain Water For House Uses : ఎండలు మండిపోతుండటంతో హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. బోర్లు అలంకారప్రాయంగా మారుతున్నాయి. దీంతో ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఒకప్పుడు లేక్‌ సిటీగా పేరొందిన హైదరాబాద్​ నగరంలోని చెరువులు క్రమేపి ఆక్రమణలకు గురి కావడంతో కొన్ని పూర్తిగా ఉనికిని కోల్పోయాయి. మరికొన్ని చిన్న కుంటలుగా మారిపోయాయి.

ఈ సందర్భంలో రానున్న వర్షాకాలంలోనైనా వరద నీరును వృథాగా పోనీయకుండా భూగర్భంలోకి మళ్లించాలని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. కొంతకాలంగా భవన నిర్మాణ టైంలో అనుమతులకు సంబంధించి అంశాల్లో ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణ నిబంధనను అధికారులు తప్పనిసరి చేశారు. అవగాహన లేమి కారణంగా వీటి నిర్మాణాన్ని కేవలం అలంకారప్రాయంగానే భవన నిర్మాణదారులు చూస్తున్నారు తప్ప ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తించడం లేదనేది నిపుణులు అంటున్నారు.

వర్షపు నీటి ఉపయోగంపై పర్యావరణవేత్తలు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆ నీటిని నిల్వ చేసుకోవటం, అవసరాలకు ఉపనియోగించుకోవడం ద్వారా బోర్లపైన భారం తగ్గిస్తే, భూగర్భ జలాలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. వర్షపు నీటి నిల్వకు మన ముందు ఉన్న అవకాశాలు తదితర అంశాలపై విశ్రాంత ఐఏఎస్‌ అధికారి, ప్రస్తుత ఈపీటీఆర్‌ఐ (ఎన్విరాన్మెంట్‌ ప్రొటెక్షన్, ట్రైనింగ్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌) కన్సల్టెంట్‌ టి.విజయ్‌ కుమార్‌ తెలిపిన విషయాలు.

అవగాహనే అత్యంత ముఖ్యం : -