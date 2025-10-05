యూపీఐ ద్వారా తెలియని వారికి డబ్బులు పంపించారా? - ఇలా చేస్తే వెంటనే మీ ఖాతాల్లోకి!
యూపీఐ పేమెంట్స్లో వేరే వారికి డబ్బులు పంపినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు - ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం
Published : October 5, 2025 at 8:25 PM IST
How To Reverse UPI Payments When Money Is Wrongly Transferred : డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రాచుర్యం పెరగడంతో యూపీఐ ద్వారా ప్రతి రోజూ లక్షలాది లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. సులభతరం, వేగవంతమైన, సురక్షితమైన చెల్లింపుల కోసం యూపీఐ యాప్లు వినియోగదారుల్లో విస్తృత ఆదరణ పొందాయి. అయితే ఈ సౌకర్యంతో పాటు కొన్నిసార్లు తప్పుగా నగదు పంపే పరిస్థితులు కూడా ఎదురవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా యూజర్ అనుకోకుండా తప్పు యూపీఐ ఐడీ లేదా మొబైల్ నంబర్కు పంపినప్పుడు, ఆ డబ్బును తిరిగి పొందడం కొంత కష్టం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో, అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తప్పుగా డబ్బులు పంపడాన్ని ఎలా గుర్తించాలంటే? : మీరు యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు, డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వెంటనే ఆ యూపీఐ ఐడీ వివరాలు, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీ, లావాదేవి సమయం వంటి సమాచారాన్ని నోట్సు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు స్మార్ట్ఫోన్ లేదా యాప్లో ఆ విషయం మిస్ కావడం, లేదా పేమెంట్ సమయమే నంబర్ను తప్పుగా ఎంటర్ చేయడం వల్ల డబ్బు తప్పు అకౌంట్లోకి వెళ్లిపోతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ముందుగా మీరు పంపిన యూపీఐ ఐడీని లేదా మొబైల్ నంబర్ను జాగ్రత్తగా తిరిగి చెక్ చేసుకోవాలి.
మొదటి దశ : యూపీఐ యాప్ కస్టమర్ సర్వీస్ను సంప్రదించడం
తప్పుగా డబ్బు పంపినట్లు గుర్తించిన వెంటనే, మీరు ఉపయోగించిన యూపీఐ యాప్లో ఉన్న కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ నంబర్ లేదా చాట్ బాట్ను సంప్రదించాలి. మీరు పంపిన యూపీఐ ఐడీ, ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు ఇవ్వడం ద్వారా వారు మీ బ్యాంకు, ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలను పరిశీలించి సహాయం చేస్తారు. యూపీఐ ప్లాట్ఫారమ్ మధ్యస్థులుగా ఉండటం వల్ల, వారు పంపిన నగదును అందుకున్న వ్యక్తి ఖాతాకు చేరినదో లేదో తెలుసుకొని, అవసరం అయితే బ్యాంకును సంప్రదించి డబ్బును తిరిగి తీసుకోవడంలో సహాయం చేస్తారు.
రెండో దశ : సంబంధిత బ్యాంకును సంప్రదించడం
యూపీఐ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే లేదా ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందు నుంచే బ్యాంకు కస్టమర్ సర్వీస్ను సంప్రదించడం మంచిది. మీరు నగదు పంపిన యూపీఐ ఐడీ, మొబైల్ నంబర్, ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు, పేమెంట్ సమయం తదితర వివరాలు బ్యాంకుకు అందజేయాలి. బ్యాంకు సంబంధిత ఖాతాదారుడికి ఎస్ఎంఎస్ లేదా మెసేజ్ ద్వారా సంప్రదించి డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని కోరుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో బ్యాంకు సహకారంతో డబ్బు తిరిగి వస్తుంది.
మూడో దశ : ఎన్పీసీఐ (నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా)కు ఫిర్యాదు
యూపీఐ సేవలను భారత ప్రభుత్వం అధ్వర్యంలో నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) నిర్వహిస్తుంది. ఏదైనా యూపీఐ లావాదేవిలో సమస్య ఎదురైతే, వినియోగదారులు నేరుగా ఎన్పీసీఐకు ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం ఉంది. వారి అధికారిక వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయవచ్చు. ఇది ప్రత్యేకించి యూపీఐ సేవల నిబంధనలకు సంబంధించిన సమస్యల కోసం రూపొందించారు. నిబంధనల ప్రకారం వేగవంతమైన పరిష్కారానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
సైబర్ క్రైమ్ విభాగానికి ఫిర్యాదు : తప్పుగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు, ఆ డబ్బు సైబర్ నేరానికి సంబంధించి ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ లేదా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయడం మంచిది. అక్కడి నుంచి వేగంగా దర్యాప్తు జరుగుతుంది. ఇలా ఫిర్యాదు చేసినపుడు మీరు అందించిన ఆధారాలు, ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు చాలా అవసరం.
ముందస్తుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- డబ్బు పంపే ముందు, యూపీఐ ఐడీ లేదా మొబైల్ నంబర్ను జాగ్రత్తగా ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి.
- చిన్న మొత్తానికి ముందుగా ట్రై చేయడం మంచిది. పెద్ద మొత్తాన్ని పంపేముందు ఖాతాదారుతో ఒకసారి సంప్రదించండి.
- పేమెంట్ చేసిన తర్వాత అందిన ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఇ-మెయిల్ ప్రకారం ట్రాన్సాక్షన్ వివరాలు సురక్షితంగా నిల్వ ఉంచుకోండి.
- ఎప్పుడైనా సందేహం ఉంటే, ఆ యూపీఐ యాప్ అధికారిక కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ మాత్రమే సంప్రదించండి.
అక్టోబరు 1నుంచి Phonepe, Google pay యాప్స్లో ఆ ఫీచర్ ఉండదు- ఏమిటది? ఎందుకు తొలగిస్తున్నారు?
ఫోన్ పే, గూగుల్ పే వాడకంలో తెలంగాణ టాప్- మొదటి 3 రాష్ట్రాలివే!