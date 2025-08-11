How to Prevent Food waste In Functions : ఆగస్టు నెలలో పలు వివాహాది శుభకార్యాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. పెళ్లిళ్లు, ఇతర వేడకల్లో అంచనాకు మించి ఆహారం వండిస్తారు. గతంలో చికెన్, మాంసం, పప్పు లాంటి వాటితో ఆతిథ్యం ఇచ్చేవారు. ప్రస్తుత తరుణంలో బిర్యానీ, రోటీ, చికెన్, మాంసం, చేపలు తదితరాల వేపుళ్లతో వివిధ రకాల పసందైన వంటకాలు తయారు చేస్తున్నారు. వీటిలో అంచనాలు పాటించకపోవడంతో చాలా వరకు ఆహారం వృథా అవుతున్నాయి. దానిని ఎవరికీ ఇవ్వాలో తెలియక బయట పారేస్తున్నారు. సమాజం పట్ల కొంచెం ఆలోచన చేస్తే అనాథాశ్రమాలు, యాచకుల కడుపు నింపొచ్చు. తద్వారా ఒకరికి ఆకలి తీర్చామనే తృప్తి మనకు కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల ఆహర వృథా అరికట్టి అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చడమనేది చాలా మంచిపని.
తర్వాత రమ్మని పడేస్తారు : పెద్దవారి నుంచి మధ్య తరగతి వరకు వివిధ రకాల వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా చేస్తున్నారు. వంటలు కూడా ఆ స్థాయిలోనే పెడుతున్నారు. భోజన సమయంలో ఆకలి వేసి భిక్షాటన చేసేవారు అక్కడకు వస్తే వారిని తర్వాత రమ్మని పంపించేస్తుంటారు. కార్యక్రమాలంతా పూర్తయి ఆహార పదార్థాలు మిగిలితే వాటిని యాచకులకు అందించటం లేదు. ఉదయం, రాత్రి వరకు ఫంక్షన్లు జరుగుతున్నాయి. ఆ సమయంలో వారు ఎక్కడో ఒకచోట కడుపునింపుకొని నిద్రలోకి జారుకుంటారు. తీరా మిగిలిన భోజనాన్ని ఆయా ఫంక్షన్ హాళ్ల యజమానులు పడేస్తున్నారు. పండుగలు, అన్నదానాల సమయంలో కూడా భారీగానే ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నారు. పట్టణాల్లో జరిగే ఫంక్షన్లలో మిగిలిన ఆహారాన్ని తీసుకెళ్లి అభాగ్యులకు పంచే సేవా సంస్థలు ఉన్నాయి.
కొందరిలోనే మానవతా దృక్పథం : మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించేవారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆహారాన్ని వృథా చేయరు. అనాథలు, బిచ్చగాళ్లు, నిరాశ్రయులకు అందించి వారి ఆకలి తీర్చుతారు. ఇలాంటి వారు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా చాలా మంది ఉన్నారు. ఓ టీంగా ఏర్పడి ఫంక్షన్ల నిర్వాహకులను సంప్రదిస్తూ ఆహారం మిగిలితే తమకు సమాచారం అందించాలంటూ చెప్పి వెళ్తారు. వారే కొన్ని పాత్రలు తీసుకెళ్లి ఆహారాన్ని సేకరించి అనాథలకు అందిస్తూ మానవత్వాన్ని చాటుకుంటారు.‘శుభకార్యాలు, వివిధ కార్యక్రమాలు జరిగే ఫంక్షన్ హాళ్లు, సామాజిక భవనాల వద్ద అనాథాశ్రమాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు(ఎన్జీవోలు), ఫుడ్ బ్యాంక్ నిర్వాహకుల ఫోన్ నంబర్లు సమాచార బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తే మిగిలిన ఆహారాన్ని సకాలంలో అన్నార్థులకు అందించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది.
ఏటా 6.28 కోట్ల కిలోలు వృథా : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దాదాపు 11,42,708 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆహార వృథా సూచిక ప్రకారం ప్రతి కుటుంబం సంవత్సరానికి సగటున 55 కిలోల ఆహారం వృథా చేస్తున్నట్లు తేల్చింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో మొత్తంగా 6.28 కోట్ల కిలోల ఆహారం వృథా అవుతున్నట్లుగా అంచనా. వీరే కాకుండా పలు వివాహ వేడుకలు, ఇతర కార్యాలలో ఇది ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
"హోటల్లో మిగిలిన ఆహారపదార్థాలను రాత్రిపూట అనాథాశ్రమానికి అందిస్తున్నాను. బస్టాండ్లలో భిక్షాటన చేసుకునేవారికి కవర్లలో కట్టి ఇస్తాను. ఇదివరకు ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో క్యాంటీన్ను నిర్వహించాను. ఆ సమయంలోనూ మిగిలిన భోజనాన్ని పేదలు, నిరాశ్రయులు, అనాథలకు ఇచ్చేవాడిని. మిగిలిన భోజనం అందించి అభాగ్యుల కడుపునింపడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది"- కడారి సతీష్, హోటల్ నిర్వాహకుడు, సూర్యాపేట
