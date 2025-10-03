బిల్లు కట్టాలని లింక్ పంపిస్తే తొందరపడకండి!
ఏపీకే ఫైల్స్, వాట్సాప్ స్క్రీన్ షేరింగ్లతో సైబర్ నేరగాళ్ల వల - ప్రభుత్వ విభాగాలు, బ్యాంకు అధికారుల పేరుతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న వైనం - సైబర్ మాయగాళ్ల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు?
Published : October 3, 2025 at 1:57 PM IST
How to protect your smartphone from cyber attack : పూటకో వేషం రోజుకో మోసం అన్న చందాన ఉంది సైబర్ నేరగాళ్ల తీరు. ఏపీకే ఫైల్స్ను మనకు పంపి ఖాతాను ఖల్లాస్ చేసే వాళ్లు కొందరైతే వాట్సప్ స్క్రీన్ షేర్ చేయించుకుని మరీ సొమ్మును కొల్లగొట్టే వాళ్లు మరికొందరు. అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికత సాయంతో పలు రకాల మోసాలకు పాల్పడుతూ ప్రజల సొమ్మును సైబర్ కేటుగాళ్లు కాజేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అసలు ఏవిధంగా సైబర్ నేరాలు జరగుతున్నాయి? ఒక వేళ సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయినట్లయితే ఏం చేయాలి అనే వివరాలు మీకోసం.
సైబర్ నేరగాళ్లు తమ మోసాలకు పౌరసేవలనూ వాడుకుంటున్నారు. స్మార్ట్ ఫోన్ నంబర్లకు మాల్వేర్ లింకులు పంపి హ్యాక్ చేసి, అందినకాడికి దోచేస్తున్నారు. సెల్ఫోన్లలో ట్రాన్షాక్షన్లను తమ అధీనంలోకి తీసుకొని బ్యాంకు, యూపీఐ అకౌంట్లలోని నగదు కాజేస్తున్నారు.
ఏం చేస్తారంటే :
- ప్రభుత్వ విభాగాల అధికారులుగా, బ్యాంకు సిబ్బందిగా నటిస్తూ వాట్సప్ నంబర్లకు, స్మార్ట్ఫోన్లకు లింకులను పంపుతారు. ఫోన్కాల్ చేసి ముగ్గులోకి లాగుతారు.
- తాము పంపే యాప్లో వ్యక్తిగత సమాచారం(పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్), బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు నమోదు చేయాలంటూ ఆండ్రాయిడ్ ప్యాకేజ్ కిట్ (ఏపీకే) ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేయిస్తారు.
- కొన్నిసార్లు బాధితులకు తెలియకుండానే వారి స్మార్ట్ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఫోన్ హ్యాక్ చేసి బ్యాంకు అకౌంట్ను చేజిక్కించుకుంటారు.
- మాయమాటలు, బెదిరింపులతో అవతలి వారిని దారి మళ్లించి ఓటీపీలు తెలుసుకుంటారు. అకౌంట్లో సొమ్మంతా కాజేశాక ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ చేస్తారు.
- బాధితులు ఫిర్యాదు చేసేలోగా ఆ నగదంతా మరో దేశంలో క్రిప్టో కరెన్సీగా మారిపోతుంది.
- డార్క్ వెబ్, టెలిగ్రామ్, వాట్సప్ గ్రూపుల ద్వారా సైబర్ మాయగాళ్లు ఏపీకే ఫైల్స్ లింకులు పంపుతున్నారని సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ కవిత దార తెలిపారు.
సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్తలు :
- ఫోన్లో మన అనుమతి లేకుండా యాప్ ఇన్స్టాల్/డౌన్లోడ్ అవకుండా ఉండేందుకు టూ స్టెప్ వెరిఫికేషన్( రెండంచెల భద్రత) ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- వాట్సప్ గ్రూపుల లింకుల ద్వారా కాకుండా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో నుంచే ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఉత్తమం
- మాల్వేర్, ప్రమాదకర యాప్లు డౌన్లోడ్ కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
- ఫోన్లో మాల్వేర్ చేరకుండా బలమైన ఫైర్వాల్ అవసరం
- ప్రభుత్వ, బ్యాంకులకు సంబంధించిన పేర్లలోని అక్షరాలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలి
- అక్షరాలు మార్చడం, మధ్యలో చుక్కలు చేర్చడం లాంటివి చేసి ఏమార్చుతారు.
- విద్యుత్ బిల్లులు, ట్రాఫిక్, ఆర్టీవో చలానాలు చెల్లించినా తమ అకౌంట్లో జమ కాలేదంటూ బెదిరిస్తే పట్టించుకోవద్దు.
- మోసపోయినట్టు గుర్తించగానే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930, www.cybercrime.gov.in కు ఫిర్యాదు చేయాలి.
స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ : వాట్సప్ ఇటీవల కొత్తగా తీసుకొచ్చిన స్క్రీన్ షేరింగ్ ఫీచర్ను సైబర్ మాయగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మలచుకుంటున్నారు. దాన్ని ఉపయోగించుకుని అకౌంట్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు. స్క్రీన్ షేరింగ్తో ఇట్టే గాలం వేసి, అందినకాడికి డబ్బు లాగేస్తున్నారు.
ఇలా జరుగుతుంది :
- మోసగాడు తనకు తాను బ్యాంకు లేదా ఫైనాన్షియల్ సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగిగా పరిచయం చేసుకుంటాడు.
- మీ అకౌంట్కు సంబంధించిన సమస్య ఉందని చెప్పి స్క్రీన్ షేరింగ్ చేయమని అడుగుతాడు.
- లేదా తమకు స్క్రీన్ సరిగా కనిపించడం లేదంటూ వాట్సప్ వీడియో కాల్ చేయమని అవతలి వారిపై ఒత్తిడి తెస్తారు.
- షేరింగ్ యాప్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తున్నారో ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ మోసగాళ్లు బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలను ప్రారంభిస్తారు.
- ఓటీపీ లేదా పాస్వర్డ్ను మీరు ఎంటర్ చేసిన వెంటనే తెలుసుకుని డబ్బు దోచుకుంటారు.
- కొన్నిసార్లు నేరగాళ్లు మీ ఫోన్లో కీబోర్డ్ లాగర్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేయిస్తారు. ఇది మీరు టైప్ చేసే ప్రతిదీ రికార్డ్ చేస్తుంది.
- మన స్మార్ట్ఫోన్ నుంచి వచ్చిన వివరాలతో అనధికారిక లావాదేవీలు చేస్తారు.
మరేం చేయాలి? : కాల్ చేసిన వ్యక్తి నిజంగానే బ్యాంక్/ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచే చేస్తున్నారా? లేదా అన్నది నిర్ధారించుకోవాలి. ఎవరైనా ఫోన్ చేసి, ఫలానా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని ఒత్తిడి తెస్తే అందుకు అంగీకరించవద్దు. వాట్సప్ వీడియో కాల్ చేసే సమయంలో స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆప్షన్ను ఎనేబుల్ చేసుకోవద్దు. మీ స్మార్ట్ఫోన్ ‘యాప్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఫ్రం అన్నోన్ సోర్సెస్’ అన్న ఆప్షన్ను డిజేబుల్ చేసుకోవడం మంచిది. అనుమానాస్పద నంబర్లను బ్లాక్ చేసి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయండి. ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్, యాప్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. పలు బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్లు వర్చువల్ కీబోర్డును అందిస్తున్నాయి. వాటిని ఉపయోగించడం శ్రేయస్కరం.
