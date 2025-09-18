ETV Bharat / state

పిడుగులు పడుతున్నాయి జాగ్రత్త - వాతావరణ మార్పులతో పెరుగుతున్న తీవ్రత

రోజురోజుకు పెరుగుతున్న పిడుగుపాటు మరణాలు - భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

How to Prevent Thunderbolts
How to Prevent Thunderbolts (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
How to Prevent Thunderbolts : వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలతోపాటు ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగుపాట్లు పెరుగుతున్నాయి. సాధారణంగా వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఉపరితల వాతావరణం వేడెక్కడంతో మార్చి-జూన్‌ మధ్యకాలంలో వాటి తరచుదనం, తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొన్నేళ్లుగా మిగిలిన రోజుల్లోనూ పిడుగుపాట్లు పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా భారీగా ప్రాణ, ఆస్తినష్టం సంభవిస్తున్నాయి. ఎక్కువగా రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, పశువుల కాపరులు బలవుతున్నారు. భారత వాతావరణ శాఖ, రాష్ట్రాల విపత్తుల నిర్వహణ శాఖలు ఎప్పటికప్పుడు సందేశాలు పంపిస్తున్నా, వారు పనిలో తలమునకలై గుర్తించలేకపోతున్నారు.

అక్కడ పిడుగులు ఎక్కువ : ఐఎండీ, క్లైమేట్‌ రెసీలియంట్‌ అబ్జర్వింగ్‌ సిస్టమ్స్‌ ప్రమోషన్‌ కౌన్సిల్‌ అధ్యయనం ప్రకారం భారత్‌లో 2019 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2024 మార్చి మధ్యలో పిడుగుపాటు ఘటనలు 57 శాతం పెరిగాయి. దేశంలో సగటున ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్‌ పెరిగితే వాటి ముప్పు 7 నుంచి 18 శాతానికి పెరిగింది. 2024లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావంతో 2,400 మందికి పైగా మరణించగా, వారిలో 1,280 మందికి పైగా ఉరుములు, పిడుగుల కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒడిశా, బిహార్‌లోని భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడ పిడుగులు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. వీటిపై అధ్యయనానికి భారత వాతావరణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రీసెర్చి టెస్ట్‌ బెడ్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

30/30 భద్రత నియమం : మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము శబ్దం వినిపించడానికి 30 క్షణాల్లో సురక్షిత ప్రాంతంలోకి వెళ్లిపోవాలి. చివరిగా ఉరుము శబ్దం వినిపించిన 30 నిమిషాల వరకు ఇంట్లోనే ఉండాలి.

‘దామిని’తో పిడుగుల సమాచారం : పుణెలోని ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ట్రాపికల్‌ మెటీయరాలజీ రూపొందించిన ‘దామిని’ యాప్‌ ద్వారా పిడుగుల సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా 10 లక్షల మందికి పైగా దీన్ని వినియోగిస్తున్నారు. మనకు సమీపంలో 20-40 కి.మీ. పరిధిలో పిడుగు పడే ఆస్కారముంటే ఆ యాప్‌ ముందుగానే అప్రమత్తం చేస్తుంది. మన కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల పేర్లు నమోదు చేసి, వారిని అప్రమత్తం చేసే అవకాశముంది.

యాప్​లో హెచ్చరిక రంగుల అర్థం :

ఎరుపు రాబోయే 7 నిమిషాల్లో పిడుగు పడొచ్చు
పసుపురాబోయే 14 నిమిషాల్లో పిడుగు పడొచ్చు
నీలం రాబోయే 21 నిమిషాల్లో పిడుగు పడొచ్చు

బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉన్నట్లయితే : బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉన్నట్లయితే బయటకు వెళ్లేముందు వాతావరణ శాఖ సూచనలను పరిశీలించాలి. పిడుగుల శబ్దం వినిపించగానే పక్కా ఇళ్లు, దృఢమైన భవనాల్లో ఆశ్రయం పొందాలి. రబ్బర్‌ సోల్‌ ఉన్న బూట్లు, కారు టైర్లు పిడుగుల నుంచి రక్షణ కల్పించలేవు. కొండ శిఖరాలు, పర్వతాలు, చెట్లు, ఎత్తైన స్తంభాలు, హోర్డింగులు, లోహాలతో తయారుచేసిన నిర్మాణాల్లోకి వెళ్లొద్దు. తెగిన విద్యుత్తు తీగలు, విద్యుత్తు ప్రసారమయ్యే కంచెలు, గాలిమరలు తదితరాలకు దూరంగా ఉండాలి. చెరువులు, సరస్సులు, నీటి వనరులకు సమీపంలోకి వెళ్లొద్దు. రైతులు, పశువులు, గొర్రెల కాపరులు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లాలి. ఆ అవకాశం లేకపోతే చెవులు మూసుకుని, తల నేలకు తగలకుండా మోకాలిపై కూర్చోవాలి. వేడుకలు, ఇతర కార్యక్రమాల్లో గుంపులుగా ఉంటే ఒకరికొకరు దూరంగా జరగాలి.

ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో : ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఉన్నప్పుడు కిటికీలు, తలుపులు, కర్టెన్లు మూసేయాలి. వాటికి దూరంగా ఉండాలి. కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్, స్టవ్, ఫ్రిజ్, టీవీ, ఏసీ తదితర విద్యుత్తు ఉపకరణాలు ఆఫ్‌చేసి ప్లగ్‌ తీసేయాలి. స్నానం చేయడం, గిన్నెలు కడగడం, వస్త్రాలు ఉతకడం తదితర పనులు, నీటి ధారకు దూరంగా ఉండాలి. వర్షం పడేటప్పుడు కాలక్షేపానికి టీవీ చూడటం, ఫోన్‌లో మాట్లాడటం మంచిది కాదు. నేలపై పడుకోవడం, కాంక్రీట్‌ గోడకు ఆనుకుని నిల్చోవడం, కూర్చోవడం చేయరాదు. లోహ సంబంధిత వస్తువులను తాకరాదు.

ప్రయాణంలో ఉంటే : వాహనాలను విద్యుత్తు తీగలు, చెట్లకు దూరంగా నిలపాలి. అటవీ ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి. కారులో కూర్చుంటే కిటికీ అద్దాలు పూర్తిగా మూసేయాలి. పైకప్పును తాకొద్దు. సైకిళ్లు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ట్రాక్టర్లు తదితర వాహనాలు మెరుపులను ఆకర్షిస్తాయి. వాటికి దూరంగా ఉండాలి.

పిడుగుపాటుకు గురైతే : బాధితుడి శ్వాసక్రియ, హృదయ స్పందన పరిశీలించాలి. శ్వాస తీసుకోలేకపోతే వెంటనే నోటి ద్వారా గాలి అందించాలి. పల్స్‌ లేకపోతే సీపీఆర్‌ చేయాలి. త్వరగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.

సూచనలు పాటిస్తే మేలు :

"కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయోగించిన ‘ఇన్‌శాట్‌ 3డీఎస్‌’ ఉపగ్రహంలోని అవుట్‌గోయింగ్‌ లాంగ్‌వేవ్‌ రేడియేషన్‌ (ఓఎల్‌ఆర్‌) డేటా ద్వారా రెండు గంటల ముందుగానే పిడుగులు పడే ప్రాంతాలను ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరింత కచ్చితమైన అంచనాలు జారీ చేయడానికి వీలుంది. వాతావరణశాఖ సూచనలను పాటిస్తే కొంతవరకు నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు వీలుంటుంది". -ఆచార్య భానుకుమార్, వాతావరణ నిపుణులు, విశాఖపట్నం

