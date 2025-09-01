ETV Bharat / state

పచ్చని పొలాల్లో పాముల కుప్పలు - అడుగు వేసేముందు జాగ్రత్త - HOW TO PREVENT SNAKE BITE

వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా పాముకాటుకు గురవుతున్న ప్రజలు - అసలు పాముకాటుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చూద్దాం

How To Prevent Snake Bite
How To Prevent Snake Bite (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 7:34 PM IST

How to Prevent Snake Bite in Rainy Season : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసిన విషయం తెలిసిందే. జిల్లాలో ఎటు చూసినా పచ్చదనమే కనిపిస్తోంది. వ్యవసాయ పనులు కూడా ఊపందుకున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతంలోని పాఠశాలలు, పొలం గట్లు, నివాసాల సమీపంలో పాములు సంచరించడం సర్వ సాధారణమే. పాముల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

  • గ్రామీణ ప్రాంతంలోని నివాస ప్రాంతాలు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, కార్యాలయాలు, స్కూల్​ పరిసరాల్లో మొక్కలు, గడి పెరిగి కప్పలు, ఎలుకలు ఇతర కీటకాలకు ఆవాసంగా మారుతాయి. వాటిని తినడం కోసం పాములు వస్తాయి. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటే పాము కాట్లకు గురికాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది.
  • వానాకాలంలో పాములు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయ టైంలో చాలా వేగంగా కదులుతాయి. శబ్ద తరంగాలను, భూ ప్రకంపనల ఆధారంగా పాములు సంచరిస్తాయి. రైతులు పొలాల్లో తిరిగే సమయంలో చేతిలో కర్ర పట్టుకొని కింద కొడుతూ నడిస్తే అవి దూరంగా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
  • గదుల్లోకి, చీకటి ప్రదేశాల్లోకి వెళ్లే ముందు లైట్‌ తీసుకెళ్లాలి. పరిసరాలను, మూలలను నిశితంగా గమనించిన తర్వాతే ముందుకు నడవాలి. రాత్రి టైంలో వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లే రైతులు కాళ్లకు బూట్లు ధరించాలి. పొదల్లో, లేదా చీకట్లో ఏదైనా వస్తువు కింద పడితే చేతితో తీసుకొనేందుకు ప్రయత్నం చేయవద్దు. పాములు, విషపూరిత కీటకాలు లేవని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే తీసుకోవాలి.

వైద్య నిపుణల సూచనలు : పాము కాటువేస్తే నోటితో విషాన్ని తీసే ప్రయత్నం అస్సలు చేయకూడదు. వస్త్రంతో, లేదా తాడుతో కట్లు కట్టకూడదు. దీంతో సమస్య జటిలం అవుతుందని వైద్య నిపుణలు అంటున్నారు. నాటు వైద్యం, మంత్రాలు అంటూ కాలయాపన చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు అని హెచ్చరిస్తున్నారు.

మనం చేయాల్సిన పనులు : పాము కాటుకు గురైన వ్యక్తి భయాందోళనకు గురికాకుండా మానసిక ధైర్యాన్ని నింపాలని నిపుణలు అంటున్నారు. లేదంటే అధిక రక్తపోటుకు గురై విషం త్వరగా గుండెకు చేరుతుందని, కరిచిన వెంటనే పాము రకాన్ని గుర్తించగలగాలని అన్నారు. దాని ఆధారంగానే వైద్యం అందించేందుకు వీలు పడుతుందని తెలిపారు. బాధితుడిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కదల్చకుండా నిశ్చల స్థితిలో ఉంచాలని, దీని వల్ల విషం శరీరం అంతా వ్యాపించకుండా కొంత టైం వరకు నివారించవచ్చని, సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి డాక్టర్లతో చికిత్స అందించాలని పేర్కొన్నారు.

ప్రాణాలు రక్షిస్తున్నాం : జిల్లా ఆసుపత్రిలో నెలకు సగటున 150 వరకు పాము కాటు కేసులు వస్తున్నాయని నల్లొండ జిల్లా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్‌ పాండునాయక్ అన్నారు. వారికి చికిత్సను అందించి ప్రాణాలు రక్షిస్తున్నామని, ప్రతి ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రం, ఏరియా ఆసుపత్రి, జిల్లా ఆసుపత్రిలో (ఏఎస్‌వీ) యాంటీ స్నేక్‌ వెనమ్‌ వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు.

"నల్గొండ జిల్లా ఆసుపత్రిలో నెలకు సగటున 150 వరకు పాము కాటు కేసులు వస్తున్నాయి. వారికి చికిత్సను అందించి ప్రాణాలు రక్షిస్తున్నాం. ప్రతి ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రం, ఏరియా ఆసుపత్రి, జిల్లా ఆసుపత్రిలో (ఏఎస్‌వీ) యాంటీ స్నేక్‌ వెనమ్‌ వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి." - పాండునాయక్, నల్గొండ జిల్లా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్‌

TAGGED:

