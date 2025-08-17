ETV Bharat / state

పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో ఆహార వృథా ఆపేద్దాం - అన్నార్థుల ఆకలి తీరుద్దాం! - TIPS TO REDUCE FOOD WASTE

పెళ్లిళ్లు, ఇతర వివాహ కార్యక్రమాల్లో భారీగా ఆహారం వృథా - అవసరానికి మించి వంటకాలను వండిస్తున్న నిర్వాహకులు - ఫంక్షన్లలో మిగిలిన ఆహారం చెత్తబుట్టల్లో పడేస్తున్న వైనం

How to Prevent Food waste
How to Prevent Food waste (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 6:56 PM IST

2 Min Read

How to Prevent Food waste : ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ ప్రారంభమైంది. పెళ్లి అంటే కేవలం తాళాలు, తప్పెట్లు, సరదాలే కాదు. విందు భోజనాలు కూడా. ఈ క్రమంలోనే పెద్ద మొత్తంలో ఆహారం వృథా అవుతోంది. ఇది సగటున సుమారు 20 శాతం వరకు ఉంటుందని ఒక అంచనా. ఒక్కో మెతుకు పండించేందుకు అన్నదాత పడే శ్రమ అంతా ఇంతా కాదు. ఆ విలువను గుర్తిస్తే మరింత మందికి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి ఆకలిని తీర్చవచ్చు. ఉమ్మడి వరంగల్‌ వ్యాప్తంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో మిగిలినిృ ఆహారాన్ని తీసుకెళ్లి పేదలు, అనాథలకు పంచే మానవతావాదులు ఉన్నారు. వారి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆహారం వృథాను అరికట్టడంతో పాటు పేదల కడుపు నింపినవారవుతారు.

ఇలా చేద్దాం : పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో ఎంత తింటామో, ఎంత అవసరమో అంతే ఆహారాన్ని వడ్డించుకోవాలి. దుకాణాల్లో ఆహారపదార్థాలను కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఎంతమేరకు అవసరమో అంచనా ఉండాలి. ఒకవేళ ఆహారం మిగులుతుంటే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి ఒకరోజులో ఉపయోగించుకోవచ్చు. వృథా అయిన ఆహారం ఇంట్లో కూరగాయల మొక్కలకు కంపోస్టు ఎరువుగా వాడినట్లయితే ప్రకృతికి కూడా ఎంతో మేలు చేసినవాళ్లం అవుతాం. దగ్గరివారికి, పక్కవారికి పంచడం, ఆశ్రమాలకు, అనాథలకు ఇవ్వాలి. వృథాను తగ్గించే హోటళ్లకు ప్రోత్సాహకాలను అందించాలి. వ్యర్థాల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం వారి మార్గదర్శకాలు అమలు చేయాలి.

మీకు తెలుసా :

  • ఒక నివేదిక​ ప్రకారం భారత్​లో ప్రతి ఏటా 78.2 మిలియన్‌ టన్నుల ఆహారం వృథా అవుతోంది. అంటే ఒక్కొక్కరు సంవత్సరానికి 55 కేజీల ఆహారాన్ని డస్ట్​బిన్​లలో వేస్తున్నారన్నమాట. ఆహారాన్ని వృథా చేసే విషయంలో గ్రామాల కంటే పట్టణాలు ముందున్నాయి.
  • వరంగల్‌ మహానగర పాలక సంస్థ పరిధిలోని ప్రతిరోజూ 40 మెట్రిక్‌ టన్నుల ఆహార పదార్థాలు కుళ్లిపోతున్నాయి. 61 శాతం గృహాలు, 26 శాతం హోటళ్లు, ఫుడ్‌కోర్టులు, క్యాంటీన్లు, క్యాటరింగ్, హాస్టళ్లలో, 13 శాతం దుకాణాలు, స్టాళ్ల పాత్ర ఉంది.
  • దేశంలో పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నవారి సంఖ్య 16.6 శాతంగా ఉంది. అందువల్ల ప్రతి మెతుకు ఎంత విలువైందో గుర్తు చేస్తోంది.

ఆహారం వృథా కానివ్వొద్దు : గత ఆరేళ్లుగా దాతలు అందించే ఆహారాన్ని వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్లు, ఫుట్పాత్‌లపై ఉండే అనాథలు, మానసిక ఇబ్బందులతో ఉన్నవారికి అందిస్తున్నామని హనుమకొండకు చెందిన రాందేని ధనలక్ష్మి, శ్రీనివాస్​లు తెలిపారు. పెళ్లిళ్లు, పుట్టినరోజులు ఏ వేడుకలోనైనా మిగిలిన ఆహారాన్ని చాలా మంది తమకు అందించి, అన్నదానం చేయడానికి సహాయపడుతున్నారని వివరించారు. సెల్​ఫోన్​ నెంబరు 73828 73955లో సంప్రదించాలి.

"వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల్లో మిగిలిన ఆహారాన్ని మాకు ఫోన్‌ చేసి అందిస్తుంటారు. న్యూశాయంపేటలో ఉన్న బస్తీ బడి పిల్లలకు ఈ ఫుడ్​ను అందిస్తున్నాం. అదే విధంగా ములుగులోని స్వయం కృషి ఓల్డేజ్​హోమ్​కు, కొన్ని సార్లు అక్కడ అవసరం లేదంటే వరంగల్​ రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్‌ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు ఆహారం పంపిణీ చేస్తున్నాం. సెల్​ఫోన్​ నెంబర్‌: 87125 44976లో సంప్రదించాలి" - కన్నెరాజు (స్విమ్మర్‌రాజు), కానిస్టేబుల్, యువనేతాజీ ఫౌండేషన్‌

పెళ్లిళ్లు ఇతర శుభకార్యాల్లో ఫుడ్​ మిగిలిపోయిందా? - ఇలా చేసి అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చండి!

ఆహార వృథా తీరని వ్యథ - భారత్‌లో దాదాపు లక్ష కోట్ల నష్టం - సమస్యను అధిగమించేదెలా? - Food wastage In India

How to Prevent Food waste : ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ ప్రారంభమైంది. పెళ్లి అంటే కేవలం తాళాలు, తప్పెట్లు, సరదాలే కాదు. విందు భోజనాలు కూడా. ఈ క్రమంలోనే పెద్ద మొత్తంలో ఆహారం వృథా అవుతోంది. ఇది సగటున సుమారు 20 శాతం వరకు ఉంటుందని ఒక అంచనా. ఒక్కో మెతుకు పండించేందుకు అన్నదాత పడే శ్రమ అంతా ఇంతా కాదు. ఆ విలువను గుర్తిస్తే మరింత మందికి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి ఆకలిని తీర్చవచ్చు. ఉమ్మడి వరంగల్‌ వ్యాప్తంగా పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో మిగిలినిృ ఆహారాన్ని తీసుకెళ్లి పేదలు, అనాథలకు పంచే మానవతావాదులు ఉన్నారు. వారి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆహారం వృథాను అరికట్టడంతో పాటు పేదల కడుపు నింపినవారవుతారు.

ఇలా చేద్దాం : పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల్లో ఎంత తింటామో, ఎంత అవసరమో అంతే ఆహారాన్ని వడ్డించుకోవాలి. దుకాణాల్లో ఆహారపదార్థాలను కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఎంతమేరకు అవసరమో అంచనా ఉండాలి. ఒకవేళ ఆహారం మిగులుతుంటే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి ఒకరోజులో ఉపయోగించుకోవచ్చు. వృథా అయిన ఆహారం ఇంట్లో కూరగాయల మొక్కలకు కంపోస్టు ఎరువుగా వాడినట్లయితే ప్రకృతికి కూడా ఎంతో మేలు చేసినవాళ్లం అవుతాం. దగ్గరివారికి, పక్కవారికి పంచడం, ఆశ్రమాలకు, అనాథలకు ఇవ్వాలి. వృథాను తగ్గించే హోటళ్లకు ప్రోత్సాహకాలను అందించాలి. వ్యర్థాల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం వారి మార్గదర్శకాలు అమలు చేయాలి.

మీకు తెలుసా :

  • ఒక నివేదిక​ ప్రకారం భారత్​లో ప్రతి ఏటా 78.2 మిలియన్‌ టన్నుల ఆహారం వృథా అవుతోంది. అంటే ఒక్కొక్కరు సంవత్సరానికి 55 కేజీల ఆహారాన్ని డస్ట్​బిన్​లలో వేస్తున్నారన్నమాట. ఆహారాన్ని వృథా చేసే విషయంలో గ్రామాల కంటే పట్టణాలు ముందున్నాయి.
  • వరంగల్‌ మహానగర పాలక సంస్థ పరిధిలోని ప్రతిరోజూ 40 మెట్రిక్‌ టన్నుల ఆహార పదార్థాలు కుళ్లిపోతున్నాయి. 61 శాతం గృహాలు, 26 శాతం హోటళ్లు, ఫుడ్‌కోర్టులు, క్యాంటీన్లు, క్యాటరింగ్, హాస్టళ్లలో, 13 శాతం దుకాణాలు, స్టాళ్ల పాత్ర ఉంది.
  • దేశంలో పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్నవారి సంఖ్య 16.6 శాతంగా ఉంది. అందువల్ల ప్రతి మెతుకు ఎంత విలువైందో గుర్తు చేస్తోంది.

ఆహారం వృథా కానివ్వొద్దు : గత ఆరేళ్లుగా దాతలు అందించే ఆహారాన్ని వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్లు, ఫుట్పాత్‌లపై ఉండే అనాథలు, మానసిక ఇబ్బందులతో ఉన్నవారికి అందిస్తున్నామని హనుమకొండకు చెందిన రాందేని ధనలక్ష్మి, శ్రీనివాస్​లు తెలిపారు. పెళ్లిళ్లు, పుట్టినరోజులు ఏ వేడుకలోనైనా మిగిలిన ఆహారాన్ని చాలా మంది తమకు అందించి, అన్నదానం చేయడానికి సహాయపడుతున్నారని వివరించారు. సెల్​ఫోన్​ నెంబరు 73828 73955లో సంప్రదించాలి.

"వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల్లో మిగిలిన ఆహారాన్ని మాకు ఫోన్‌ చేసి అందిస్తుంటారు. న్యూశాయంపేటలో ఉన్న బస్తీ బడి పిల్లలకు ఈ ఫుడ్​ను అందిస్తున్నాం. అదే విధంగా ములుగులోని స్వయం కృషి ఓల్డేజ్​హోమ్​కు, కొన్ని సార్లు అక్కడ అవసరం లేదంటే వరంగల్​ రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్‌ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు ఆహారం పంపిణీ చేస్తున్నాం. సెల్​ఫోన్​ నెంబర్‌: 87125 44976లో సంప్రదించాలి" - కన్నెరాజు (స్విమ్మర్‌రాజు), కానిస్టేబుల్, యువనేతాజీ ఫౌండేషన్‌

పెళ్లిళ్లు ఇతర శుభకార్యాల్లో ఫుడ్​ మిగిలిపోయిందా? - ఇలా చేసి అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చండి!

ఆహార వృథా తీరని వ్యథ - భారత్‌లో దాదాపు లక్ష కోట్ల నష్టం - సమస్యను అధిగమించేదెలా? - Food wastage In India

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO PREVENT FOOD WASTETIPS TO REDUCE FOOD WASTEఆహార వృథాను అరికట్టడం ఎలాHOW TO STOP FOOD WASTETIPS TO REDUCE FOOD WASTE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.