బాధ నుంచి బయటపడాలా? - ఈ మార్గాలను ఫాలో చేస్తే సరి!

"ఎక్కిళ్ళే పెట్టి ఏడుస్తుంటే కష్టం పోతుందా?" - బాధను జయించేందుకు మార్గాలు!

How To Overcome Sadness
How To Overcome Sadness (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 8:45 AM IST

How To Overcome Sadness : "మరీ అంతగా మహా చింతగా మొహం ముడుచుకోకలా.. పనేం తోచక పరేషానుగా గడబిడ పడకు అలా.. ఎక్కిళ్లే పెట్టి ఏడుస్తుంటే కష్టం పోతుందా కదా మరెందుకు గోలా.. అయ్యయ్యో పాపం అంటే ఏదో లాభం వస్తుందా? వృథా ప్రయాస పడాలా?" ఇది సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు మూవీలోని పాట.

వాస్తవమే.. ఆఫీస్​లో బాస్‌ కోప్పడ్డారనో ఇంట్లో భాగస్వామితో, మిత్రునితో గొడవ అయిందనో మూడ్‌ పాడు చేసుకొని, బాధ పడితే ఎలా మరీ? చింతిస్తూ కూర్చొని ఉంటి ఎలాంటి లాభం ఉండదు కదా! అందుకే, ఆ బాధలో నుంచి బయటపడాలంటే ఈ చిన్న టిప్స్‌ పాటించి చూడండి గురూ.

నడక : ఏ మాత్రం బాధ అనిపించినా, మూడ్‌ పాడైనా ఇంటి బయట కొద్దిసేపు నడవండి. స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చండి. ధ్యానం, యోగా వంటివి చేసి చూడండి. మనసు తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఆనందంగా ఉంటుంది.

ప్రకృతి : ప్రకృతి మనసుకు ప్రశాంతతను చేకూర్చుతుంది. మూడ్‌ బాగొలేనప్పుడు పార్క్‌కు వెళ్లండి. స్థానిక సరస్సు, సముద్ర తీరంలో సేద తీరండి. ప్రకృతి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మనసును మార్చేస్తాయి.

సంగీతం : తొందరగా మూడ్‌ని మార్చే శక్తి సాంగ్స్​కి ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నప్పుడు నచ్చిన సంగీతం లేదా హుషారైన సాంగ్స్ వినండి. దీంతో ఒత్తిడి తగ్గడమే కాదు. మనసుకు, శరీరానికి ఉత్సాహం వస్తుంది.

మాట : బాధను బయటకు చెప్పుకుంటే తగ్గుతుందని అంటారు. మీకు ఏదైనా బాధ ఉంటే స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులు, మీకు నచ్చిన వ్యక్తులతో మాట్లాడండి. బాధను వారితో చెప్పుకోండి. దీంతో భారం దిగి ప్రశాంతత దొరుకుతుంది.

ఆట : చిన్నపిల్లలతో, పెంపుడు జంతువులతో ఆడుకుంటే ఎంత బాధ అయినా, ఒత్తిడి అయినా మాయం అవుతుంది. వారితో ఆడుతున్నప్పుడు హ్యపీ హార్మోన్స్‌ విడుదల అవుతాయి. దీంతో బాధ మరిచి ఆనందంలో మునిగితేలుతారు.

సినిమా, కామెడీ స్కిట్స్‌ : మూవీ కూడా ఔషధంలా పని చేస్తుంది. మూడ్‌ బాగోలేనప్పుడు ఏమి తోచదు. బాధ పడే అంశాలే గుర్తుకువస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి టైంలో మంచి కామెడీ సినిమా, కామెడీ స్కిట్స్‌ చూస్తే సరి. ఆ నవ్వులతో బాధను మరిచిపోవచ్చు.

విహారయాత్ర : మీకు టైం ఉంటే ఒంటరిగానో, స్నేహితులతో చిన్న ట్రిప్‌ ప్లాన్‌ చేసుకోండి. నూతన ప్రాంతాల్ని సందర్శించినప్పుడు మనసు హుషారెక్కుతుంది. బాధల్ని మరిచిపోయేలా చేస్తుంది.

రాత : మనిషికి బాధలు ఉంటాయి. సంతోషాలు, గర్వించే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. ఏ కారణంతో అయినా మనసు నొచ్చుకుంటే సంతోషకరమైన క్షణాల్ని గుర్తుకుతెచ్చుకోండి. వాటిని పేపర్‌పై రాసి చదువుకుంటే మనసు కుదుటపడి తెలికగా ఉంటుంది.

పని : బాధ, ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు రోజువారీ పనులు చేయాలని అనిపించదు. వాటిపై ఆసక్తి రాదు. అందుకే, నూతనంగా ఏదైనా ప్రయత్నించి చూడాలి. కొత్తరకం వంటలు, ఇల్లు సర్దడం, గార్డెనింగ్‌, డెకరేషన్‌ వంటివి చేయాలి.

కౌన్సెలింగ్‌ : ఏమి చేసినా మిమ్మల్ని బాధలు వీడవకపోతే మానసిక నిపుణులను సంప్రదించవచ్చు. మీ సమస్యలను వారు ఓపికగా విని కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తారు. అవసరం అయితే చికిత్స చేస్తారు.

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

