How To Overcome Mental Stress : ఉన్నది ఒకటే జీవితం ఏం సాధించినా అందులోనే! ఈ లైఫ్ జర్నీలో నచ్చని చదువు, తగ్గిన మార్కులు, ప్రేమ వైఫల్యం లాంటివెన్నో బాధపెడతాయి. అంతమాత్రాన అర్ధాంతరంగా బతుకును ముగిస్తే మీ సమస్య పరిష్కారమవుతుందా? జీవితానికి, మరణానికి మధ్య ఉన్న ఒక్క క్షణాన్నీ అధిగమించి చూడండి అందమైన భవిష్యత్తు మీ కళ్లముందే సాక్షాత్కరిస్తుంది. 'అందమైన జీవితం' మీ చేతుల్లోనే ఉంది.
ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలు పరిశీలిస్తే :
- హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లిలో బడిలో బాగా చదవమని మందలించారని 13 ఏళ్ల బాలిక 17వ అంతస్తునుంచి దూకి ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
- హనుమకొండలో 16 ఏళ్ల ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని ఇష్టంలేని చదువులో రాణించలేనంటూ బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
- విశాఖలో 15 ఏళ్ల అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్న అబ్బాయితో తల్లిదండ్రులు మాట్లాడొద్దన్నారని పురుగుల మందు సేవించింది.
పైన వివరించిన వీళ్లంతా పట్టుమని రెండు పదులు కూడా నిండనివారే. జీవితంలో మజీలీలను సగం కూడా చూడకుండానే బాధల్ని మోయలేమంటూ తనువు చాలిస్తున్నారు. కానీ, ఇవన్నీ చనిపోయేంత పెద్ద కష్టాలా? అయినా ఎంతటి కష్టం వచ్చినా ఎల్లకాలం ఉంటుందా?
కారణాలేవైతేనేం నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో(ఎన్సీఆర్బీ) గణాంకాలు గత రెండు దశాబ్దాలుగా విద్యార్థుల బలవన్మరణాలు పెరిగాయని చెబుతున్నాయి. కోటా నుంచి మన హైదరాబాద్ వరకూ ఇందుకు ఉదాహరణలెన్నో.
తాజాగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు కూడా ఈ విషయంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యాన్ని(మెంటల్ హెల్త్) కాపాడాలనీ, బలవన్మరణాలను అడ్డుకోవాలనీ ఆదేశించింది. 100 మంది విద్యార్థులున్న ప్రతి విద్యాసంస్థ తప్పనిసరిగా క్వాలిఫైడ్ కౌన్సెలర్, సైకాలజిస్ట్ లేదా సామాజిక కార్యకర్తను నియమించుకోవాలని సర్వన్నత న్యాయస్థానం సూచించింది. ఇప్పటికే రాజస్థాన్లోని కోటాలో విద్యార్థుల మానసిక స్థితిని అంచనా వేసేందుకు అధికారులు దర్వాజే పే దస్తక్ (తలుపు కొట్టండి) అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చారు.
స్ఫూర్తిని అందుకోండి! : కళ్లు లేని లూయీ బ్రెయిలీ, కాలు పోగొట్టుకున్న సుధాచంద్రన్, అరుణిమ సిన్హాలు తమ జీవితాన్ని ఏవిధంగా నిలబెట్టుకున్నారో అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఎలా నిలిచారో తెలిసిందే. యాసిడ్ దాడికి గురైన లక్ష్మి, ప్రగ్యా సింగ్లు చావుతో పోరాడి బతికి చూపించారు. ఇప్పుడు మరికొంతమందికీ జీవితాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇలా చెబుతూ పోతే ఇలాంటి ఉదాహరణలెన్నో. వేళ్లు మాత్రమే కదపగలిగే మస్క్యులర్ డిస్ట్రోఫీ బాధితురాలైన మైత్రి చక్రాల కుర్చీలో(వీల్చైర్) నుంచే తన లాంటి బాధితులకు చేయూతనిస్తోంది. ఇంతకు మించి గొప్పగా బతకాలన్న స్ఫూర్తిని మనకు ఎవరిస్తారు? అసలు వాళ్లెందుకు ఇవ్వాలి? మనమే తీసుకోవాలి. మనకు కనిపించని కష్టాలు, చెప్పుకోలేని బాధల్ని పంటి బిగువున భరిస్తున్న వారి కథలు మనకు తెలియకపోవచ్చు. కానీ వారెవరూ చావే పరిష్కారం అనుకోవట్లేదు. బతుకుపోరాటాన్ని చేస్తున్నారు.
మీరూ వినాలి : ఒకప్పుడు పిల్లలంతా ఒత్తిడిలేని వాతారణంలో చదువుకునేవారు. కానీ కాలం మారింది. ఈ రోజుల్లో పిల్లలందరి మీద అసహజమైన చదువుల పోటీ, స్నేహితుల ప్రభావం, పీర్ ప్రెజర్, సొసైటీ అంచనాలు లాంటి ఒత్తిళ్లెన్నో ఉంటున్నాయి. అయితే, కొందరు మాత్రమే ఆత్మహత్య దిశగా ఆలోచించడానికి వారు సున్నితమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండటం కూడా ఒక కారణం కావొచ్చు. అలానే, గతంలో సూసైడ్కి ప్రయత్నించినా, కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నా, మానసిక వ్యాధులున్నా, మత్తుపదార్థాలకు అలవాటు పడినా ఈ రిస్క్ కాస్త ఎక్కువ. తల్లిదండ్రులైన మీతో పిల్లలు ఏ జంకూ లేకుండా తమ బాధను చెప్పుకోగలిగే కమ్యూనికేషన్ మీ మధ్య ఉండాలి. మీరూ ఓపిగ్గా వారి చెప్పేవి వినాలి. అలానే, మీ పిల్లల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయకుండా, తెలుసుకోకుండా పక్కవాళ్లు చేస్తున్నారనో, ఫ్యూచర్ బాగుంటుందనో బలవంతం చేయొద్దు. అంతేకాదు, చాలామంది దేనికీ నో చెప్పకుండా బిడ్డల్ని పెంచుతున్నారు. దాంతో ఎప్పుడైనా కాదంటే తట్టుకోలేక తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. వాళ్లకి కొంచెం క్రమశిక్షణ అవసరం, అడిగిందల్లా సులువుగా అన్నిసార్లూ ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. ఒకవేళ పిల్లల్లో మానసిక అనారోగ్యం అంటే, తీవ్ర నిరాశ, ఒత్తిడి, ఆందోళన లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే సమాజం ఏమనుకుంటుందో అని ఆలోచించకుండా చికిత్స చేయించాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆత్మహత్యలు తగ్గుతాయి.
కాల్ చేయండి :
తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, ఆత్మహత్య ఆలోచనలతో సతమతం అవుతుంటే ఒంటరివాళ్లమని బాధపడకండి. సాయమందించేటువంటి సేవాసంస్థలెన్నో ఉన్నాయి. వారితో మనసువిప్పి మాట్లాడండి. మీకు విలువైన సలహాలు అందిస్తారు. మీ వివరాలు కూడా గోప్యంగానూ ఉంచుతారు.
టెలిమానస్: మానసిక ఆరోగ్య సేవలందించడానికి కేంద్రప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్లైన్ (14416, 18008914416) నంబర్లకు సంప్రదించినట్లయితే ఉచితంగా కౌన్సెలింగ్ ఇస్తారు. ఇంగ్లిష్తో పాటు 20 ప్రాంతీయ భాషల్లో ఈ సౌకర్యం ఉంది.
రోషిణి : తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వస్తున్నా 8142020033, 8142020044 టోల్ఫ్రీ నంబర్లకు సంప్రదించవచ్చు. ఈ సంస్థ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పనిచేస్తోంది.
1లైఫ్: ఒత్తిడి, చెడు అలవాట్లు, కెరియర్ ఇబ్బందులు, లవ్ పెయిల్యూర్ ఇలా ఏ కారణంతో కుంగుబాటుకి గురైనా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తోన్న 1లైఫ్ సంస్థ సాంత్వన కలిగిస్తుంది. 7893078930 నంబర్కు సంప్రదిస్తే చేస్తే సాయం చేస్తారు.
వారంలో ఒక్క రోజు ఇలా చేస్తే ఒత్తిడి మాయం - జపనీయుల హ్యాపీనెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
Mental Stress Relief Tips Telugu : మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారా.. ఈ లక్షణాలున్నాయా.. ఐతే ఇలా చేయండి