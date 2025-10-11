ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ పనులు చేస్తే ప్రశాంతత దొరుకుతుంది!
ఒంటరితనాన్ని గ్రూప్ యాక్టివిటీలతో జయించండి - అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం!
Published : October 11, 2025 at 7:10 PM IST
How To Overcome Loneliness With Group Activities : చదువు, ఉద్యోగాల కారణంగా చాలా మంది కుటుంబాన్ని వదిలేసి వేరే ప్రదేశంలో జీవిస్తుంటారు. దీంతో వారిని ఒంటరితనం వెంటాడుతుంటుంది. మరికొంతమంది కుటుంబంతో ఉన్నా ఆందోళన, పని ఒత్తిడితో, ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తుంటారు. అలాంటివారు గ్రూప్ యాక్టివిటీల్లో పాల్గొంటే ఒంటరిననే భావనను జయించవచ్చని మానసిక నిపుణులు అంటున్నారు. నలుగురితో కలిసి తిరగడం, పనులు చేయడం వల్ల మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో ఎలా జీవించాలో తెలియడంతో పాటు ఒంటరితనం దూరం అవుతుంది. మరి అలాంటి గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఏమున్నాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దామా!
ఆర్ట్స్ : -
లలిత కళలు, డ్యాన్స్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇవి నేర్పించే ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్లినప్పుడు మీలాగే నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్లు ఎంతో మంది ఉంటారు. వారితో కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ లేదా ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటే ఒంటరిననే భావనే ఉండదు. స్టాండప్ కామెడీ షో, సంగీత కచేరీలకు హాజరవుతే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మనసుకు కాస్త ఉల్లాసంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
విహారయాత్ర : -
కొన్ని టూరిజం ఏజెన్సీలు విహారయాత్ర ప్యాకేజీలు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి. కొంత మందిని గ్రూప్గా చేర్చి పర్యాటక ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్తుంటాయి. అప్పుడప్పుడు అలాంటి విహారయాత్రలకు వెళ్తే మనసు తేలికగా ఉంటుంది. తోటి టూరిస్టులతో మాట్లాడుతూ ఒంటరితనాన్ని మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
వ్యాయామం, స్పోర్ట్స్ : -
ఇంట్లో ఒక్కరే వ్యాయామం చేస్తే ఒంటరిగానే అనిపిస్తుంది. అదే జిమ్ లేదా పార్క్కి వెళ్లడి. అక్కడి వ్యాయామం చేస్తే మీలాగే అక్కడి వచ్చేవారు ఉంటారు. వారందరినీ ఒక గ్రూప్గా మార్చి కలిసి వ్యాయామం చేయవచ్చు. స్పోర్ట్స్ అకాడమీల్లో చేరి టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్, స్విమ్మింగ్ వంటి క్రీడలు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
సామాజిక మాధ్యమం : -
సామాజిక మాధ్యమాలతో చెడే కాదు మంచి కూడా జరుగుతుంది. మీ అభిరుచులు, నచ్చే టాపిక్స్పై గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వాటిపై నెటిజన్లతో చర్చలు జరపే అవకాశం ఉంటుంది. లేదా మీరే అలాంటి గ్రూపుల్లో చేరి మాట్లాడవచ్చు. దీంతో నలుగురితో మాట్లాడటమే కాకుండా తెలియని విషయాలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
యోగా, ధ్యానం : -
వ్యాయామం కుదరకపోతే ధ్యానం, యోగా వంటివి చేయవచ్చు. వీటిని సాధన చేయించేందుకు చాలా చోట్ల ప్రత్యేకంగా యోగా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. పది మందితో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒంటరిననే ఫీలింగ్ రాదు. ధ్యానం, యోగా సాధన చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
గ్రూప్ మీటింగ్స్ : -
ఒకవేళ మీరు మానసికంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు అయితే మానసిక నిపుణులను సంప్రదించవచ్చు. మీలాగే మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారితో కలిసి గ్రూప్ మీటింగ్స్లో పాల్గొనవచ్చు. ఒకరి సమస్యలు మరొకరు చెప్పుకుంటూ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ను పొందవచ్చు.
వాలంటీరింగ్ : -
సమాజ సేవ చేయాలని అనే ఆలోచన ఉంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కలిసి పని చేయవచ్చు. సేవా కార్యక్రమాల్లో వాలంటీర్గా ఉండవచ్చు. దీంతో పది మంది మనతో ఉన్నారన్న భావనతో పాటు సమాజానికి సేవ చేస్తున్నామనే సంతృప్తి ఉంటుంది.
