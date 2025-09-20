పిల్లలూ దసరా సెలవులు వచ్చేశాయ్! - ఈ విధంగా చేస్తే మీరే 'గుడ్ స్టూడెంట్'
రేపటి నుంచి అక్టోబరు 3 వరకు దసరా సెలవులు - చక్కని ప్రణాళికతోనే సద్వినియోగం - స్మార్ట్ఫోన్ పక్కన పెట్టి విజ్ఞానాన్ని పంచుకునేలా ప్రణాళిక అవసరం - ఆ విధంగా సిద్ధం కావాలంటున్న విద్యావేత్తలు
Published : September 20, 2025 at 6:35 PM IST
How to Utilize Dussehra Holidays : సెలవులు వస్తున్నాయంటే చాలు పిల్లలకు ఎక్కడ లేని ఆనందం. అందులోనూ దసరా సెలవులు వచ్చాయంటే వారి ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు. ఆదివారం(21వ తేదీ) నుంచి అక్టోబరు 3వ తేదీ వరకు పాఠశాలలన్నింటికీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. అయితే, కొంత సమయం దొరికితేనే డిజిటల్ ఉపకరణాలకు అతుక్కుపోతున్న చిన్నారులు ఇక పది రోజులకు పైగా సెలవులు అంటే ఊరుకుంటారా? పొద్దస్తమానం స్మార్ట్ఫోన్లలోనే లీనమవుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలు సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకునే విధంగా తల్లిదండ్రులు దృష్టి సారించాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
కొత్త నైపుణ్యాలు: సెలవు రోజుల్లో పిల్లలు కొత్త అంశాలు, కొత్త భాష, చదువుల్లో, మానసికంగా ఎదిగేందుకు కొత్త స్కిల్స్, సంగీతం, కళలు, యుద్ధవిద్యలు, వంట చేయడం లాంటివి వంటివాటిని నేర్చుకోవాలి. కొత్త పుస్తకాలు చదువుతుండాలి. పేపర్ చదవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. మన చుట్టూ రోజూ చాలా విశేషాలు జరుగుతుంటాయి. వాటిని తెలుసుకోవడం మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. అందువల్ల సెలవు రోజుల్లో పత్రికా పఠనం తప్పనిసరిగా చేయండి. ఇంటి పరిసరాల్లో మొక్కలు నాటడం, వాటిని పరిరక్షించడంపై దృష్టి పెట్టాలి. దీనివల్ల మీరు పర్యావరణానికి మీ వంతు మేలు చేసిన వారు అవుతారు.
వినోదం.. సామాజికం : పాఠశాల ఒత్తిడి మరిచిపోయి స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులతో ఆనందంగా గడపాలి. స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులతో కలిసి విజ్ఞాన, విహార యాత్రలు చేయడం వల్ల ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి చరిత్ర, విశిష్టతను స్థానికులను, పెద్దవాళ్లను అడిగి తెలుసుకోండి. మన దేశంలో ప్రతి ప్రాంతంలోనూ భాష, యాస, ప్రజల జీవన విధానం, సంస్కృతీ సంప్రదాయాల్లో వైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. వాటన్నింటిని పరిశీలించండి. పది మందికి మంచిచేసే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొండి. ఆపదలో ఉన్నవారికి సేవ చేసే గుణాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే అలవర్చుకోవాలి.
పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం: జంక్ఫుడ్కు దూరంగా ఉండండి. ఫాస్ట్ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. వాటి జోలికి వెళ్లకుండా ఇంట్లో తయారుచేసిన, పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకోవడం మంచిది. పోషకాహార ప్రాధాన్యాన్ని పెద్దవారి నుంచి తెలుసుకోవాలి. ఆటలు ఎంత ఆడినప్పటికీ మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఉదయం, సాయంత్రం వ్యాయామం చేయాలి.
కుటుంబంతో సమయం: సెల్ఫోన్, టీవీలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండే విధంగా చూడాలి. అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, తాతయ్యలతో కలిసి ఆనందంగా కబుర్లు చెప్పుకోవాలి. వారితో మంచి మంచి కథలు, సామెతలు చెప్పించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి భోజనం చేయాలి. సంప్రదాయ కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలి. సెలవు రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు, పెద్దల పనుల్లో సహకరించాలి. పెద్దవారితో గౌరవంగా, మర్యాదగా నడుచుకునే తీరును తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
"పిల్లలు సెల్ఫోన్, టెలివిజన్లకు అతుక్కుపోయి దసరా సెలవులను దుర్వినియోగం చేయొద్దు. పక్కా ప్రణాళికతో హాలిడేస్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. బంధుమిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడపాలి. సమతుల ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ, సరిగ్గా నిద్రపోతూ, వ్యాయామం చేయాలి. దసరా సెలవులు పూర్తయిన తర్వాత బడులకు ఉత్తేజంగా వెళ్లేలా సిద్ధమవ్వాలి" - నర్రా రామారావు, జనవిజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
