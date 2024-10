ETV Bharat / state

మీ ఇంటి నుంచి ఆధార్ కేంద్రం ఎంత దూరంలో ఉంది? - ఒక్క క్లిక్​తో లొకేషన్ తెలుసుకోండిలా! - Know Nearest Aadhaar Center

How to Know Your Nearest Aadhaar Center : ఆధార్ కార్డు అవసరం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. హాస్పిటల్‌, బ్యాంకులు, కాలేజీలు, రేషన్‌ షాపులు, బ్యాంకు అకౌంట్​.. ఇలా ప్రతిదానికీ ఆధార్ ఉండాల్సిందే. అంతేనా..? ప్రభుత్వ రాయితీలతోపాటు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే ఏ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా ఆధార్ తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా అధికారిక గుర్తింపు కార్డుగా దీనికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతాఇంతా కాదు.

అయితే.. అంతటి కీలకమైన ధ్రువీకరణ పత్రంలో తప్పులు ఉన్నవారు ఎంతో మంది. వాటిని సరిచేయించుకోవాలంటే కచ్చితంగా ఆధార్ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిందే. కానీ.. నగరాల్లో ఉన్నవారికి ఆధార్​ కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌ లాంటి మహానగరంలో ఆధార్ కేంద్రాన్ని వెతకడం అంటే ఓ సవాలే. అయితే, మీరు ఇకపై ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడాల్సిన పనిలేదు. మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటే చాలు. క్షణాల్లో మీ దగ్గరలోని ఆధార్ సెంటర్​ను తెలుసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

దగ్గరలోని ఆధార్ కేంద్రం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే?