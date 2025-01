ETV Bharat / state

ఆరోగ్యశ్రీ హాస్పిటల్స్ - ఒక్క క్లిక్​తో మీ దగ్గరలోని ఆసుపత్రుల లిస్టు తెలుసుకోండి! - NEAREST RAJIV AAROGYASRI HOSPITAL

How to Know Rajiv Aarogyasri Available Hospital : తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేదోడి వైద్యానికి భరోసా కల్పించేందుకు వివిధ సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తోంది. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం. ఈ స్కీమ్ కింద కార్పొరేట్‌ స్థాయిలో పేదలకు ఉచితంగా అందించే ఆరోగ్య శ్రీ సేవల పరిమితిని రూ.5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు పెంచిన విషయం తెలిసిందే. అలాగే, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో ఇటీవల 163 చికిత్సలను యాడ్ చేసింది ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం కొత్తగా చేర్చిన చికిత్సలతో కలిపి మొత్తం 1,835 చికిత్సలకు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద రూ.10 లక్షల దాకా ఉచిత వైద్యం అందిస్తోంది.

అయితే, ఈ పథకం కింద రాష్ట్రంలోని అన్నీ హాస్పిటల్స్​లో ఉచిత వైద్య చికిత్స పొందలేము. ఎందుకంటే ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్​ని ఆమోదించే కొన్ని హాస్పిటల్స్​లో మాత్రమే రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచిత వైద్యం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, దగ్గరలోని ఏ హాస్పిటల్​లో రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ అందుబాటులో ఉందని తెలుసుకోవడమెలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? డోంట్​వర్రీ మీ ఫోన్​లో ఒక్క క్లిక్ ద్వారా ఈజీగా మీకు సమీపంలోని హాస్పిటల్ తెలుసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ సౌకర్యం ఉన్న హాస్పిటల్ తెలుసుకోండిలా..