By ETV Bharat Telangana Team Published : May 12, 2025 at 7:30 PM IST 3 Min Read

How to Keep Your Smartphone Safe from Summer Heat : హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన ఓ ఉద్యోగి రోజూ ఎండలోనూ డెలివరీలు ఇస్తుంటాడు. అతడి బైక్‌ హ్యాండిల్‌కు సెల్​ ఫోన్‌ని పెట్టి అందులో లొకేషన్‌ చూసుకుంటూ ప్రయాణం చేస్తుండేవాడు. తరచూ బ్యాటరీ డ్రెయిన్‌ అవుతుండడంతో ద్విచక్రవాహనం నుంచే ఛార్జింగ్‌ సౌకర్యం సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఒకరోజు ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా మొబైల్​ నుంచి మంటలు వచ్చాయి. వేసవికాలంలో ఇలాంటి సంఘటనలు తరచూ జరుగుతుంటాయి. సెల్‌ఫోన్‌ ఉపయోగించడంలో చేసే లోపాలతో తీవ్ర ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి సెల్​ ఫోన్ ప్రమాదాలు జరగకుండఉండాలంటే మనం చేయాలంటే? నిపుణుల సూచనలు : మొబైల్​ను గతంలో కేవలం మాట్లాడటానికి మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. ప్రస్తుతం ఏ పని కావాలన్నా మొబైల్ కావాల్సిందే. సుమారు 95 % మంది మిడ్‌ రేంజి ఫోన్‌లే వినియోగిస్తున్నారు. ఐఫోన్‌లు, ఇతర హైఎండ్‌ మొబైల్​తో పోల్చితే వీటికి త్వరగా వేడెక్కే స్వభావం ఉంటుంది. అందుకే వీటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సెల్​ ఫోన్‌ పేలిపోకుండా నివారించవచ్చని అంటున్నారు. ఛార్జర్‌ (ETV Bharat) ఛార్జర్‌ ముఖ్యం :