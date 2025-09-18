ETV Bharat / state

వాహనాలకు ట్యాక్స్​ రిటర్న్​ చేసుకోవచ్చు? - రీరిజిస్ట్రేషన్​తో భారీ జరిమానాలకు చెక్​!!

నివాసం, రాష్ట్రం మారితే వాహన రీరిజిస్ట్రేషన్​ తప్పనిసరి - పాత లైఫ్​ట్యాక్స్​ తిరిగి పొందాలంటే తొలి రిజిస్ట్రేషన్​ జరిగిన రాష్ట్రంలో దరఖాస్తు చేయాలి - ఆ పూర్తి వివరాలు ఇవే

How to get Tax Returns for Vehicles
How to get Tax Returns for Vehicles (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
How to get Tax Returns for Vehicles : ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ట్రాన్స్​ఫర్​ అయ్యారు. అయితే అతని వద్ద అప్పటికే ఓ కారు ఉంది. ఆ కారును అక్కడే అమ్మేయలేక తనతో పాటు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా తీసుకెళ్లి ఆ కారుపై రోడ్లపై తిరుగుతున్నారు. ఇలా ఒక రోజు ట్రాఫిక్​ పోలీసులు కారును ఆపి రికార్డులు చెక్​ చేయగా ఏపీకి సంబంధించినవే ఉన్నాయి. కారు నంబర్​ చూస్తే ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్​తో ఉంది. అప్పుడు మీరు ఎందుకు బండి కాగితాలను మార్చుకోలేదని పోలీసులు ప్రశ్నించగా, తనకు తెలియదని, కొన్నిరోజుల క్రితమే తెలంగాణకు ట్రాన్స్​ఫర్​ అయి వచ్చానని చెప్పారు. ఈ విషయాలు ఏమీ తమకు తెలియవంటూ కారును సీజ్​ చేసి భారీగా జరిమానాను విధించారు. అప్పుడు ఆ ఉద్యోగికి బోధపడిన విషయం ఏంటంటే నివాసం, రాష్ట్రం మారితే వాహనం రీరిజిస్ట్రేషన్​ తప్పనిసరి అని. అలాంటప్పుడు పాత లైఫ్​ట్యాక్స్​ తిరిగి పొందడానికి తొలి రిజిస్ట్రేషన్​ జరిగిన రాష్ట్రంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రీరిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తి చేయాలి : హైదరాబాద్​కు చెందిన రాజేశ్​ కొత్త కారును తీసుకున్నాడు. దానికి రూ.1.25 లక్షల జీవితకాల పన్ను(లైఫ్​ ట్యాక్స్​) అనేది కట్టి రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించున్నాడు. ఏడాది తర్వాత ఆయనకు బెంగళూరు బదిలీ అయింది. కారును అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడై లైఫ్​ట్యాక్స్​ కట్టి ఆ రాష్ట్రం నంబర్​తో రీరిజిస్ట్రేషన్​ చేయించుకున్నారు. లేకుంటే అక్కడి రవాణాశాఖ అధికారులు వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు భారీగా జరిమానాను విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నిబంధనల మేరకు రీరిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తి చేశారు. అంటే ఏడాదిలో ఆయన రెండుసార్లు తన వాహనానికి జీవితకాల పన్ను కట్టారు. దీంతో దాదాపు రెట్టింపు భారం ఆయనకు అయింది. ఇలా నష్టపోకుండా వాహనాన్ని ముందు రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించిన రాష్ట్రం నుంచి లైఫ్​ట్యాక్స్​/రోడ్​ట్యాక్స్​ను ఇలా తిరిగి పొందవచ్చును.

నెల రోజులు మించితే ట్యాక్స్​ కట్టాల్సిందే : మహారాష్ట్రలోని నాగ్​పుర్​కు చెందిన వ్యక్తి తన తల్లికి వైద్యం చేయించేందుకు కారులో హైదరాబాద్​కు వచ్చారు. చికిత్సకు ఎక్కువ సమయం పట్టడంతో 60 రోజులు కారుతో పాటు హైదరాబాద్​లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్​ అయిన వాహనం రవాణాశాఖ నిబంధనల ప్రకారం 30 రోజులకు మించి మరో రాష్ట్రంలో ఉండకూడదు. నాగ్​పుర్​ వాసి రెండు, మూడు రోజుల్లో వెళ్లిపోవాలనుకున్న తరుణంలో ఆర్టీఏ అధికారులు వాహనాన్ని సీజ్​ చేసి ఏకంకా రూ.1,47,500 జరిమానాను విధించారు. అతడు నెల రోజుల్లో కనీసం ఒకసారైనా మహారాష్ట్ర వెళ్లి వచ్చి ఉంటే ఈ సమస్య వచ్చేది కాదని తెలుస్తోంది. పొరుగు రాష్ట్రంలో వాహనంతో ఉండేది తాత్కాలికమే అయితే నెల రోజుల్లోపు ఒకసారి సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్లి రావాలి. అప్పుడు టోల్​ ట్యాక్స్​ తదితర ఆధారాలు చూపితే జరిమానా విధించరు.

ట్యాక్స్​ రిఫండ్​ కోసం ఇలా దరఖాస్తు చేసుకొండి :

  • పాత రాష్ట్రంలో రవాణాశాఖ నుంచి ఎన్​ఓసీ తీసుకోవాలి.
  • వాహనానికి కొత్త రాష్ట్రంలో రీరిజిస్ట్రేషన్​ చేయించాలి.
  • కొత్త రాష్ట్రంలో రోడ్​ట్యాక్స్​ కట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత కొత్త ఆర్​సీ కాపీ, ట్యాక్స్​ రసీదులతో పాటు పాత ఆర్​సీ, బ్యాంకు వివరాలు సమర్పించాలి.
  • పాత రాష్ట్రంలోని ఆర్టీఓ దగ్గర రిఫండ్​కు దరఖాస్తు చేయాలి.

ఏపీలో రిజిస్టర్​ అయిన వాహనాలు ఇలా దరఖాస్తు చేసుకొండి : కొత్త వాహనానికి లైఫ్​ పీరియడ్​(జీవితకాలం) 15 సంవత్సరాలు. మీరు తెలంగాణలో ఆరేళ్లు ఆ వాహనాన్ని వాడి కర్ణాటకకు వెళితే ఆ రాష్ట్రంలో మిగతా సంవత్సరాలకు లైఫ్​ట్యాక్స్​ అనేది కట్టాలి. గత ఆరేళ్ల లైఫ్​ట్యాక్స్​ను తెలంగాణ నుంచి రిఫండ్​ చేసుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో రిజిస్టర్​ అయిన వాహనాలు తెలంగాణకు వస్తే ఏపీలో వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించిన ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో లైఫ్​ట్యాక్స్​ రిఫండ్​కు దరఖాస్తు చేయాలి.

