వాహనాలకు ట్యాక్స్ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు? - రీరిజిస్ట్రేషన్తో భారీ జరిమానాలకు చెక్!!
నివాసం, రాష్ట్రం మారితే వాహన రీరిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి - పాత లైఫ్ట్యాక్స్ తిరిగి పొందాలంటే తొలి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన రాష్ట్రంలో దరఖాస్తు చేయాలి - ఆ పూర్తి వివరాలు ఇవే
Published : September 18, 2025 at 1:48 PM IST
How to get Tax Returns for Vehicles : ఏపీ నుంచి తెలంగాణకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. అయితే అతని వద్ద అప్పటికే ఓ కారు ఉంది. ఆ కారును అక్కడే అమ్మేయలేక తనతో పాటు తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా తీసుకెళ్లి ఆ కారుపై రోడ్లపై తిరుగుతున్నారు. ఇలా ఒక రోజు ట్రాఫిక్ పోలీసులు కారును ఆపి రికార్డులు చెక్ చేయగా ఏపీకి సంబంధించినవే ఉన్నాయి. కారు నంబర్ చూస్తే ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్తో ఉంది. అప్పుడు మీరు ఎందుకు బండి కాగితాలను మార్చుకోలేదని పోలీసులు ప్రశ్నించగా, తనకు తెలియదని, కొన్నిరోజుల క్రితమే తెలంగాణకు ట్రాన్స్ఫర్ అయి వచ్చానని చెప్పారు. ఈ విషయాలు ఏమీ తమకు తెలియవంటూ కారును సీజ్ చేసి భారీగా జరిమానాను విధించారు. అప్పుడు ఆ ఉద్యోగికి బోధపడిన విషయం ఏంటంటే నివాసం, రాష్ట్రం మారితే వాహనం రీరిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి అని. అలాంటప్పుడు పాత లైఫ్ట్యాక్స్ తిరిగి పొందడానికి తొలి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిన రాష్ట్రంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రీరిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలి : హైదరాబాద్కు చెందిన రాజేశ్ కొత్త కారును తీసుకున్నాడు. దానికి రూ.1.25 లక్షల జీవితకాల పన్ను(లైఫ్ ట్యాక్స్) అనేది కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించున్నాడు. ఏడాది తర్వాత ఆయనకు బెంగళూరు బదిలీ అయింది. కారును అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడై లైఫ్ట్యాక్స్ కట్టి ఆ రాష్ట్రం నంబర్తో రీరిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు. లేకుంటే అక్కడి రవాణాశాఖ అధికారులు వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు భారీగా జరిమానాను విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నిబంధనల మేరకు రీరిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేశారు. అంటే ఏడాదిలో ఆయన రెండుసార్లు తన వాహనానికి జీవితకాల పన్ను కట్టారు. దీంతో దాదాపు రెట్టింపు భారం ఆయనకు అయింది. ఇలా నష్టపోకుండా వాహనాన్ని ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన రాష్ట్రం నుంచి లైఫ్ట్యాక్స్/రోడ్ట్యాక్స్ను ఇలా తిరిగి పొందవచ్చును.
నెల రోజులు మించితే ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే : మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్కు చెందిన వ్యక్తి తన తల్లికి వైద్యం చేయించేందుకు కారులో హైదరాబాద్కు వచ్చారు. చికిత్సకు ఎక్కువ సమయం పట్టడంతో 60 రోజులు కారుతో పాటు హైదరాబాద్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక రాష్ట్రంలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాహనం రవాణాశాఖ నిబంధనల ప్రకారం 30 రోజులకు మించి మరో రాష్ట్రంలో ఉండకూడదు. నాగ్పుర్ వాసి రెండు, మూడు రోజుల్లో వెళ్లిపోవాలనుకున్న తరుణంలో ఆర్టీఏ అధికారులు వాహనాన్ని సీజ్ చేసి ఏకంకా రూ.1,47,500 జరిమానాను విధించారు. అతడు నెల రోజుల్లో కనీసం ఒకసారైనా మహారాష్ట్ర వెళ్లి వచ్చి ఉంటే ఈ సమస్య వచ్చేది కాదని తెలుస్తోంది. పొరుగు రాష్ట్రంలో వాహనంతో ఉండేది తాత్కాలికమే అయితే నెల రోజుల్లోపు ఒకసారి సొంత రాష్ట్రానికి వెళ్లి రావాలి. అప్పుడు టోల్ ట్యాక్స్ తదితర ఆధారాలు చూపితే జరిమానా విధించరు.
ట్యాక్స్ రిఫండ్ కోసం ఇలా దరఖాస్తు చేసుకొండి :
- పాత రాష్ట్రంలో రవాణాశాఖ నుంచి ఎన్ఓసీ తీసుకోవాలి.
- వాహనానికి కొత్త రాష్ట్రంలో రీరిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలి.
- కొత్త రాష్ట్రంలో రోడ్ట్యాక్స్ కట్టాలి.
- ఆ తర్వాత కొత్త ఆర్సీ కాపీ, ట్యాక్స్ రసీదులతో పాటు పాత ఆర్సీ, బ్యాంకు వివరాలు సమర్పించాలి.
- పాత రాష్ట్రంలోని ఆర్టీఓ దగ్గర రిఫండ్కు దరఖాస్తు చేయాలి.
ఏపీలో రిజిస్టర్ అయిన వాహనాలు ఇలా దరఖాస్తు చేసుకొండి : కొత్త వాహనానికి లైఫ్ పీరియడ్(జీవితకాలం) 15 సంవత్సరాలు. మీరు తెలంగాణలో ఆరేళ్లు ఆ వాహనాన్ని వాడి కర్ణాటకకు వెళితే ఆ రాష్ట్రంలో మిగతా సంవత్సరాలకు లైఫ్ట్యాక్స్ అనేది కట్టాలి. గత ఆరేళ్ల లైఫ్ట్యాక్స్ను తెలంగాణ నుంచి రిఫండ్ చేసుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రిజిస్టర్ అయిన వాహనాలు తెలంగాణకు వస్తే ఏపీలో వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించిన ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో లైఫ్ట్యాక్స్ రిఫండ్కు దరఖాస్తు చేయాలి.
