'సైబర్ కేటుగాళ్ల చేతిలో మోసపోయారా? .. డోంట్ వర్రీ - ఇలా చేస్తే మీ డబ్బు వచ్చేస్తుంది!' - CYBER FRAUD CALL CASES IN TELANGANA

How To Get Lost Money in Cyber Frauds : సైబర్ నేరగాళ్లు రోజు రోజుకు తమ పంథా మారుస్తున్నారు. సైబర్ నేరాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతున్న కొద్ది, నేరగాళ్లు కొత్తదారులను వెతుకుతున్నారు. అమాయక ప్రజలే లక్ష్యంగా చేసుకొని దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. 'మీ పేరు మీద వచ్చిన పార్సిల్‌లో డ్రగ్స్‌ ఉన్నాయి' అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిఘా వర్గాల నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నట్లు మాట్లాడతారు. అనంతరం అమాయకుల బలహీనతలను ఆధారంగా చేసుకొని లక్షల్లో కొల్లగొడుతారు.

సామాన్యుడి నుంచి సంపన్నుల వరకు అకస్మాత్తుగా వస్తున్న బెదిరింపు ఫోన్‌కాల్స్‌ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. నిజానిజాలు గుర్తించే లోపే సైబర్ నేరగాళ్లు ఖాతాల్లోని సొమ్మంతా ఖాళీ చేస్తున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉన్నా, కొత్త తరహా ఎత్తులతో మోసాలకు తెగబడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ఫెడెక్స్‌ కొరియర్‌ సంస్థ పేరు వాడుకొని విదేశాల నుంచి డ్రగ్స్, నల్లధనం, ఆయుధాలు వచ్చాయని బెదిరిస్తూ అమాయకులనుంచి భారీగా దొచుకుంటున్నారు. ఇలాంటి కేటుగాళ్ల మాటలకు బెదరకూడదని టీజీ సైబర్‌క్రైమ్‌ బ్యూరో పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

