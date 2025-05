ETV Bharat / state

ప్రారంభం కానున్న తరగతులు - ముందుగానే ఈ సర్టిఫికెట్లు సిద్ధం చేసుకోండి! - HOW TO GET INCOME CASTE CERTIFICATE

How to Get Important Certificate To Join Higher Education ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 27, 2025 at 4:45 PM IST 2 Min Read

How to Get Caste and Income Certificates : సాధారణంగా స్టూడెంట్స్, ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధం అయ్యే వారికి ఎలాంటి ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం అవుతాయో అందరికీ తెలుసు. అయితే అనేక మంది అలసత్వమో, నిర్లక్ష్యమో కానీ తీరా అత్యవసర సమయంలో ఆఫీస్​లకు పరుగులు తీస్తూ సిబ్బందిని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటారు. మరి కొందరైతే పని తొందరగా కావాలనే ఉద్దేశంతో డబ్బులు పోయినా ఫర్వాలేదని దళారులను సంప్రదిస్తుంటారు. అయితే స్టూడెంట్స్​కు అవసరం అయ్యే సర్టిఫికేట్స్ ముందుగానే తీసుకుని అందుబాటులో ఉంచుకోవడం వల్ల తరువాత ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని త్వరలో విద్యాసంస్థలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుంచే సర్టిఫికెట్స్​కు అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు సూచనలు చేస్తున్నారు. అత్యవసరమయ్యే సర్టిఫికేట్స్ ఇవే : సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఆధార్‌ కార్డుతో పాటు ఆదాయ, కుల, జనన, నివాస ధ్రువీకరణ సర్టిఫికెట్స్ అవసరం ఉంటాయి. కేంద్ర విద్యాసంస్థలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఓబీసీ ధ్రువీకరణ పత్రం, నాన్‌ క్రిమీలేయర్‌ సర్టిఫికేట్స్ కలిగి ఉండాలి. అధికారిక నిబంధనల ప్రకారం ఈ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోవాలంటే అప్లై చేసుకున్న తరువాత 7 నుంచి 45 రోజుల పాటు వేచి చూడాలి. అధికారులు ఒకటి, 2 రోజుల్లోనే అందిస్తున్నారు. అనివార్య కారణాల వల్ల కొంత మందికి సర్టిఫికేట్స్ ఆలస్యం కావడంతో వారు సిబ్బందితో గొడవకు దిగుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదంటే ముందుగానే అప్లై చేసుకోవాలి. స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌ పరిధిలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం డొమిసిల్‌ అనే శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం ముందుగానే ఎమ్మార్వో ఆఫీస్​లో అప్లై చేసుకోవాలి. 15 సంవత్సరాలుగా ఏదైనా రాష్ట్రంలో ఉన్నట్లయితే డొమిసిల్‌ ధ్రువీకరణ పత్రం అవసరం ఏర్పడుతుంది.

కొన్ని పత్రాలు సమయం, రుసుము వివరాలు ధ్రువీకరణ పత్రం సమయం (రోజుల్లో) రుసుము (రూ.ల్లో) కుల, జనన 30 45 ఈబీసీ 7 45 ఓబీసీ 30 45 ఆదాయ 7 45 ఫ్యామిలీ మెంబర్ 30 45 నివాస 7 45 స్థానికత 30 45 అన్ని ఆధారాలు సక్రమంగా ఉంటే తామే ధ్రువీకరణ పత్రాలు మంజూరు చేస్తాం : స్టూడెంట్స్, ఉద్యోగాల కోసం సన్నద్ధం అయ్యే వారికి కనీసం కొన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం అయి ఉంటాయని నల్గొండ తహసీల్దారు ఎన్‌.హరిబాబు తెలిపారు. వాటిని ముందస్తుగా తీసుకోవడంతో అవసరం అయినప్పుడు ఎలాంటి హడావుడి ఉండదని, సర్టిఫికేట్స్ కోసం దళారులను ఆశ్రయించి నగదు వృథా చేసుకోవద్దని, నిబంధనల ప్రకారం అన్ని ఆధారాలు సక్రమంగా ఉంటే తామే ధ్రువీకరణ పత్రాలు మంజూరు చేస్తామని అన్నారు. పై చదువులు చదవాలని అనుకుంటున్నారా? - ఈ సర్టిఫికెట్స్ రెడీగా ఉన్నాయా మరి?