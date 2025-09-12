ETV Bharat / state

పాత కుల ధ్రువీకరణ పత్రం​ ఉంటే చాలు - నేరుగా 'మీ సేవ'లో కొత్తది తీసుకోవచ్చు!!

బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి - ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాలను పొందడంలో ప్రజలు అనేక సాంకేతిక, పరిపాలనా సమస్యలు - కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన ప్రభుత్వం

How to get Caste Certificate From Meeseva
How to get Caste Certificate From Meeseva (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 7:24 PM IST

How to get Caste Certificate From Mee Seva : భారతదేశంలో అనేక సంక్షేమ పథకాలు, విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు కుల ధ్రువీకరణ పత్రాల ఆధారంగా లభిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన వారు ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధిదారులుగా మారాలంటే కుల ధ్రువీకరణ పత్రం అనేది తప్పనిసరి. అయితే గతంలో ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాలను పొందడంలో ప్రజలు అనేక సాంకేతిక, పరిపాలనా సమస్యలను ఎదుర్కొనేవారు. ప్రతి దరఖాస్తుకు తహసీల్దార్ ఆమోదం కావాల్సి రావడం వల్ల, ఈ ప్రక్రియలో ఎంతో సమయం పట్టేది.

పలు దఫాలుగా సమావేశాలు : ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్‌బాబు ఆదేశాల మేరకు, ‘మీ సేవ’ విభాగం కుల ధ్రువీకరణ పత్రాల జారీ విధానంలో కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది. సీసీఎల్‌ఏ, బీసీ సంక్షేమ, ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖలతో కలిసి, జిల్లా అధికారులు, తహసీల్దార్లతో పలు దఫాలుగా సమావేశాలు నిర్వహించి ఈ విధానం రూపొందించారు.

పని వేగవంతం : ఇప్పటి నుంచి సాధారణ కేసుల్లో, ప్రత్యేకించి బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు తమ పాత ధ్రువీకరణ పత్ర నంబర్‌ను ఆధారంగా తీసుకుని, నేరుగా మీ సేవ కేంద్రాల్లోనే కొత్త ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పొందవచ్చు. తహసీల్దార్ ఆమోదం లేకుండానే, వారు ఇప్పటికే ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా సర్టిఫికెట్‌ను మళ్లీ జారీ చేస్తారు. ఇది పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేసిన ప్రక్రియ కావడంతో, పని వేగవంతంగా జరుగుతుంది.

ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే : ఉదాహరణకు హిందూ ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి క్రైస్తవ మతంలోకి మారినపుడు, జీవో ఎంఎస్ నం.3 (9.9.2020) ప్రకారం, పాత విధానంలో తహసీల్దార్ ఆమోదం అవసరం ఉంటుంది.

ప్రయోగాత్మకంగా 15 రోజులుగా అమల్లో ఉన్న ఈ విధానం ద్వారా ఇప్పటికే 17,571 మంది ప్రజలు సేవలు పొందారు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 20 లక్షల మంది కుల ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం దరఖాస్తు చేస్తుండటాన్ని గమనిస్తే, ఈ కొత్త విధానం ద్వారా లక్షలాది మంది లబ్ది పొందే అవకాశం ఉంది.

తక్కువ సమయంలోనే ప్రింట్ : ఈ సేవను పొందాలంటే పాత సర్టిఫికెట్ నంబర్ తెలియడం ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. నంబర్ తెలియకపోతే, జిల్లా, మండలం, గ్రామం, పేరు, ఉపకులం ఆధారంగా మీ సేవ సిబ్బంది సెర్చ్​ చేస్తారు.

ప్రభుత్వ సేవలను మరింత సులభతరం : మొత్తానికి, ఈ నూతన విధానం ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా మారి, పరిపాలనలో పారదర్శకతను, వేగాన్ని తీసుకురానుంది. సాంకేతికతను వినియోగించి ప్రభుత్వ సేవలను మరింత సులభతరం చేసిన ఈ మార్పు అభినందనీయమని ప్రజలు అంటున్నారు.

"మీ సేవ కౌంటర్‌లో పాత సర్టిఫికెట్‌ నంబర్‌ను అందించడం ద్వారా కొత్త ప్రింటవుట్‌ పొందవచ్చు. నంబర్‌ తెలియకపోతే మీ సేవ సిబ్బంది మీ జిల్లా, మండలం, గ్రామం, ఉప-కులం, పేరు ఆధారంగా శోధిస్తారు. మరిన్ని వివరాల కోసం మీ సేవ వెబ్‌సైట్‌ను లేదా సమీపంలోని మీ సేవ కేంద్రాన్ని సంప్రదించవచ్చు." - రవి కిరణ్‌, మీ సేవ కమిషనర్‌

