ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారుల ఎంపికపై సందిగ్ధత! - ఆ రాష్ట్రాల్లో అధ్యయనానికి బృందం - Indiramma House Scheme problems

How to Find Eligible for Indiramma Housing Scheme in Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని తీసుకుంది. గత ప్రభుత్వంలో డబుల్​ బెడ్​రూం ఇళ్ల పేరుతో జరిగిన దందాను నిలిపి వేస్తూ కొత్తగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. అయితే అధికారులు పథకంలో అర్హులను గుర్తించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఏటా నాలుగున్నర లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే వాటికి 82.82 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్​ రెడ్డి అర్హులైన వారికి మాత్రమే ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని స్పష్టం చేయడంతో అధికారులకు అర్హులను గుర్తించడం తలకు మించిన భారంగా మారింది.

ఇళ్ల నిర్మాణానికి లబ్ధిదారులు ముందస్తుగా కొంత మొత్తాన్ని వెచ్చించాలి. ఎందుకంటే ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రగతి ఆధారంగా నిధులు విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం పేదవారికే ఇళ్లను కేటాయించాలని స్పష్టం చేయడంతో అధికారులు వారి ఆర్థిక స్తోమతను అంచనా వేయడంలో తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ విషయం వారికి పెద్ద సవాల్​గా మారింది. ఇళ్ల కేటాయింపులో మాత్రం ప్రతి నియోజకవర్గానికి మూడున్నర వేల ఇళ్లను నిర్మించనున్నారు. దసరా పండగ నాటికి కొన్ని జిల్లాల్లోనైనా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి శంకుస్థాపన చేయాలని ప్రభుత్వం యోచనలో ఉంది.

కానీ మూడు నెలల వ్యవధిలో లబ్ధిదారుల ఎంపిక సాధ్యమయ్యేనా అని అధికారులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియకు కనీసం ఐదు నెలలు సమయం అయినా పడుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను కూడా ప్రభుత్వం ఖరారు చేయాల్సి ఉందని, ఈ పథకానికి పెద్ద మొత్తంలో నిధులు అవసరం ఉన్నాయి. కానీ బడ్జెట్​లో మాత్రం సుమారు రూ.7,500 కోట్ల వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది.