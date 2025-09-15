ETV Bharat / state

మనం రోజు కొనే పాలు, కంది, గోధుమ పిండి కల్తీ! - ఈ పరీక్షతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు

అధిక లాభాల కోసం నిత్యావసర వస్తువులను కల్తీ చేస్తున్న వ్యాపారులు – వాటిని ఎలా కల్తీ చేస్తారు, ఎలా గుర్తించాలన్న అంశంపై కథనం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 11:00 PM IST

3 Min Read
How To Find Out Essential Goods Adulteration : కొందరు వ్యాపారస్థులు ఎక్కువ లాభాల కోసం నిత్యావసర వస్తువులు, ఆహార పదార్థాలను కల్తీ చేస్తుంటారు. ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఇటీవల ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో పాలు, తేనె, నెయ్యి వంటి పదార్థాలను కల్తీ చేస్తున్న ముఠాలను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. పప్పులు, కారం, ఇతర నిత్యావసరాలు సైతం ఈ జాబితాలో చేర్చి మోసాలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వాటిని ఎలా కల్తీ చేస్తారు, ఎలా గుర్తించాలన్న అంశంపై ఈ స్టోరీ.

గోధుమ పిండి : తెల్లగా ఉండే గోధుమ పిండిలో బియ్యం పిండి, గంజిపొడి, సుద్దపొడి కలుపుతారు. దీన్ని గుర్తించేందుకు కొద్దిగా గోధుమ పిండిని పరీక్షనాళికలో తీసుకొని 5.మి.లీ. హైడ్రోక్లోరికామ్లం కలిపితే దట్టమైన పొగలు వస్తే కల్తీ జరిగినట్లే. సుద్ద పొడిని బరువు వచ్చేందుకు ఉపయోగిస్తారు.

కంది, పెసర : కొనుగోలుదారులకు మెరుపునిచ్చేలా, ఆకట్టుకునేలా నూనె పూస్తారు. కేసరి పప్పు, మోటానిల్‌ ఎల్లో రంగును ప్రయోగించి కల్తీ చేస్తారు. కేసరి పప్పును భూతద్దం సహాయంతో గుర్తించవచ్చు. పరీక్ష నాళికలో కొద్దిగా పెసర, కంది పప్పు తీసుకొని, కొద్దిగా నీటిని కలిపి వాటికి 5 మి.లీ. గాఢ హైడ్రోక్లోరికామ్లం కలిపి 10 ని.ల తరువాత పరిశీలిస్తే అది గులాబీ రంగులోకి మారితే కల్తీ అయినట్లే.

వేరుసెనగ నూనె : ప్యాకింగ్‌ చేసిన నూనెలు ఉపయోగించాలని ఆహార భద్రత అధికారులు సూచనలు చేస్తున్నారు. అందులోనూ వాటిపై అన్ని వివరాలు ఉండి తీరాలి. వేరుసెనగ నూనెను సోయాబీన్, ఇతర నూనెలను కలుపుతున్నారు. పరీక్ష నాళికలో కొద్దిగా నూనెకు 5 మి.లీ. గాఢ హైడ్రోక్లోరికామ్లం, కాస్త చక్కెర కలిపితే అడుగున గులాబీ లేదంటే ఎరుపు రంగు ఏర్పడితే నాసిరకం ఉన్నట్లు లెక్క.

పాలు : కాలక్రమేణా పశు సంపద తగ్గిపోయింది. పాల వాడకం పెరిగినా అదే సంఖ్యలో ఆవులు, గేదెలు లేకపోవడంతో డిమాండ్ పెరిగి నాణ్యత లేకుండా చేస్తున్నారు. పాల పొడి, యూరియా, పిండి పదార్థాలు, డిటెర్జంట్‌ పౌడర్‌ వంటివి వాడుతున్నారు. దీనిని గుర్తించేందుకు పాలను వేడి చేసి అందులో కొన్ని చుక్కల అయోడిన్‌ కలపాలి. అవి నీలం రంగులోకి మారితే నాణ్యత తేలిపోయినట్టే.

పసుపు : పసుపులో మెటానిల్‌ ఎల్లో రంగు, రంపం పొట్టు వాడి కల్తీ చేస్తారు. ఇది నాణ్యమైనదో కాదో తెలుసుకునేందుకు పరీక్ష నాళికలో కొద్దిగా పసుపును తీసుకొని నీటిని కలిపి కొద్దిగా హైడ్రోక్లోరికామ్లం కలిపితే గాఢమైన పసుపు రంగు వస్తే అసలైనది కాదని గుర్తించాలి.

మిరప పొడి : మిరప పొడిలో ఇటుక పొడి, ఎరుపు రంగు వంటి వాటిని వినియోగించి కల్తీ చేస్తారు. మిరప పొడిని కొద్దిగా తీసుకొని నీటిలో వేసినప్పుడు ఇటుక పొడి నీటి అడుగున చేరుతుంది. రంగు సైతం మారితే అనుమానించాల్సిందే.

"వినియోగదారులు వివిధ సరకులు, వస్తువులపై పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన పెంచుకుంటేనే కల్తీకి అడ్డుకట్ట పడుతుంది. ప్యాకింగ్‌లపై ఉన్న వివరాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో చెక్​ చేసి కొనాలి. మాకు కంప్లైట్​ రాగానే తనిఖీ చేస్తున్నాం. నాణ్యత లేదని గుర్తిస్తే కేసు నమోదు చేస్తున్నాం. దీంతో పాటు జరిమానా కూడా విధిస్తున్నాం." - రాజేశ్వర్, ఫుడ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, సంగారెడ్డి

ఆహార పదార్థాలు కల్తీ జరిగాయని తెలిస్తే ఎవరికి ఫోన్‌ చేయాలంటే ?

  • సిద్దిపేట : జయరాం 95990 97265
  • సంగారెడ్డి : రాజేశ్వర్‌ 99856 00602
  • మెదక్‌ : స్వదీప్‌ 70328 66242

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

నిత్యావసరాల కల్తీESSENTIAL GOODS ADULTERATIONFOOD SAFETY INSPECTORSHOW TO FIND OUT ADULTERATED FOOD

