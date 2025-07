ETV Bharat / state

చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లు మార్చుకోవాలా? - బ్యాంకులతో పాటు ఈ ఆసుపత్రులూ మీ కోసమే - HOW TO EXCHANGE TORN CURRENCY NOTES

Exchange Torn and Burnt Currency Notes ( Eenadu )

Published : July 28, 2025 at 10:03 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

How to Exchange Torn and Burnt Currency Notes: క‌రెన్సీ నోటు చిరిగిపోతే చాలా మంది తీసుకోరు. కొన్ని షాపుల్లో అయితే నోటు కొంచెం చిరిగినా తీసుకోడానికి ఇష్టపడరు. మ‌రి ఇటువంటి పాత న‌లిగిన చిరిగిన నోట్ల‌ను మార్చేందుకు అవ‌కాశం ఉందనే విషయం మీకు తెలుసా? చిన్న నోట్ల‌యితే ఫ‌ర్వాలేద‌ని మనదగ్గరే వాటిని ఉంచేసుకుంటాం. కానీ రూ. 500, రూ.100 నోట్లు అయితే మాత్రం మార్చుకోవాల‌నే అనుకుంటాం. ఈ నోట్ల‌ను బ్యాంకులతో పాటు బయట కూడా పలుచోట్ల మార్చుకోవచ్చు. సాధారణంగా బ్యాంకులో మార్చుకునేందుకు రిజ‌ర్వు బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా నోట్ రిఫండ్ నిబంధ‌న‌లు 2009 ఆ అధికారాన్ని ప్ర‌జ‌ల‌కు క‌ల్పిస్తుంది.

మనం ఏదైనా ఏటీఎంకు వెళ్లి నగదు విత్‌ డ్రా చేసినప్పుడో, లేదా షాపులో వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడో మనకు చిరిగిన కరెన్సీ నోట్లు రావడం చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. బయట వాటిని ఎవరికి ఇచ్చినా తీసుకునేందుకు విముఖత చూపిస్తారు. దీంతో పెద్ద నోటు అయితే మనం చాలా అవస్థలు ఎదుర్కొంటుంటాం. అయితే, ఇలాంటి నోట్లు వస్తే ఏం చేయాలి? ఎలా మార్చుకోవాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నోట్ల ఆసుపత్రి: మనుషులకు, పశువులకు వైద్యం అందించే హాస్పిటల్స్​ ఉన్నట్లుగానే చిరిగిపోయిన, కాలిపోయిన కరెన్సీ నోట్లకు సైతం ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. గుంటూరులోని జిన్నా టవర్‌ ప్రాంతంలో 1970లో మొదలై, గత 50 ఏళ్లుగా ‘నోట్ల ఆసుపత్రి’ పేరుతో ఇది ప్రసిద్ది చెందింది. చిరిగిన లేదా కొంతవరకు కాలిపోయిన కరెన్సీ నోట్లను ఇక్కడ ఇస్తే అవి పాడైన తీరును బట్టి మదింపు వేస్తారు. ఉదాహరణకు చిరిగిన 500 రూపాయల నోటు ఇస్తే అది పాడైన తీరును చూసి 200 నుంచి 350 రూపాయల వరకు విలువ కట్టి మంచి నోట్లు ఇస్తారు.

సేకరించిన నోట్లను గతంలో ఆర్‌బీఐ శాఖల్లో మార్పిడి చేసి దీని నిర్వాహకులు కమీషన్‌ పొందేవారు. అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని బ్యాంకుల చెస్ట్‌లో మార్పిడి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. విజయవాడ, తెనాలి, రాజమహేంద్రవరం తదితర చోట్ల వీరికి బ్రాంచులు ఉన్నాయి. ఈ సేవలు తమకు ఉపయోగంగా ఉన్నాయని ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకులు తెలిపారు.

బ్యాంకులో ఇలా మార్చుకోండి: చిరిగిన క‌రెన్సీ నోట్ల‌ను మార్చుకునేందుకు ఆర్‌బీఐ కొన్ని వెసులుబాట్ల‌ను క‌లిపిస్తోంది. ఆర్‌బీఐ నిబంధనల ప్రకారం చిరిగిపోయిన నోట్లను బ్యాంకుల వద్ద సులువుగా మార్చుకోవచ్చు. ఏ బ్యాంకు అయినా చిరిగిన నోట్లను తీసుకోకపోతే ఆర్‌బీఐకి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. చిరిగిపోయిన నోట్‌లో ఏదైనా భాగం మిస్‌ అయినా, కరెన్సీ నోట్లు చిన్న ముక్కలుగా ఉన్నా కూడా బ్యాంకులో మార్చుకోవచ్చు.