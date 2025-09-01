How To Detect Spy Cameras Around Us : కంటికి కనిపించని చోట సీక్రెట్ కెమెరాలు బిగించి మహిళలు, యువతులను అసభ్యంగా చిత్రీకరించడం వాటిని అడ్డం పెట్టుకుని నగదు కోసం బెదిరించడం, వేధింపులకు పాల్పడటం, అశ్లీల వెబ్సైట్లకు విక్రయించడం లాంటి ఘటనలు దేశంలో ఎక్కడో చోట వెలుగుచూస్తూనే ఉన్నాయి. ఇలా హోటల్ రూంలు, షాపింగ్ మాల్స్లోని ట్రయల్, వాష్ రూంలు సహా అనేక ప్రదేశాల్లోని దృశ్యాలను రికార్డు చేసే ప్రమాదకర ధోరణి అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ఏమరుపాటుగా ఉంటే అమాయక మహిళలు, యువతులు ఈ ఘోరాల బారిన పడే అవకాశముంది. జాగ్రత్త పడితే ఈ ముప్పునుంచి సులువుగానే తప్పించుకుని బయటపడవచ్చు.
వీటిపై ఓ కన్నేయండి : స్విచ్బోర్డులు, ఫ్యాన్లు, బల్బు, పూల కుండీలు, అలంకరణ వస్తువులు, టేబుల్ ల్యాంప్లు, ఫొటో ఫ్రేములు, సీలింగ్, టిష్యూ పేపర్ బాక్సు, స్మోక్ డిటెక్టర్లు లాంటి వాటిల్లో సీక్రెట్ కెమెరాలను అమర్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు పరిసరాలన్నీ ఒకటికి రెండుసార్లు నిశితంగా గమనించాలి.
పసిగట్టేద్దామిలా : ట్రయల్, హోటల్ రూంలో వెళ్లినప్పుడు తొలుత లైట్లన్నింటినీ ఆఫ్ చేసి చుట్టూ గమనించాలి. ఏ మూలనైనా ఎల్ఈడీ వెలుగు లాంటిది కనిపిస్తే అక్కడ రహస్య కెమెరాలున్నాయేమో చెక్ చేయాలి. సాధారణంగా నైట్ విజన్ స్పై కెమెరాలకు ఎరుపు, పచ్చని రంగులతో కూడిన ఎల్ఈడీ లైట్లు ఉంటాయి. వాటిని చీకట్లో గుర్తించొచ్చు.
- మిర్రర్ వెనక రహస్య కెమెరాలు అమర్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. వాటిని కనిపెట్టేందుకు చూపుడు వేలి కొసను అద్దానికి ఆనించాలి. మీ వేలికి, అద్దంలో ప్రతిబింబానికి మధ్య గ్యాప్ ఉన్నట్లయితే ఇబ్బందేమీ లేనట్లే. రెండూ పరస్పరం తాకుతున్నట్లు కనిపిస్తే మాత్రం డౌట్ పడాల్సిందే.
- రూంలోని లైట్లన్నీ ఆపేసి ఫోన్ ఫ్లాష్ ఆన్ చేసి అన్నివైపులా గమనించండి. ఎక్కడి నుంచైనా రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తున్నట్లయితే అక్కడ కెమెరా ఉండే అవకాశముంది.
- మీరు ఉన్న గది నుంచి ఫోన్కాల్ చేయండి. అది తరచూ డ్రాప్ అవుతున్నా, మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏవైనా శబ్దాలు వచ్చినా ఆ గదిలో స్పై కెమెరాలున్నాయని అనుమానించాల్సిన అవసరం ఉంది.
- స్మార్ట్ ఫోన్లలో కూడా హిడెన్ కెమెరా డిటెక్టర్ యాప్లు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటిని ఉపయోగించి సీక్రెట్ కెమెరాలను కనిపెట్టొచ్చు.
- గదుల్లో అనుమానాస్పద వైర్లు, అసాధారణ పవర్ అవుట్లెట్లను గుర్తిస్తే వాటిని వెంటనే వాటిని అన్ప్లగ్ చేయండి.
- వై-ఫై నెట్వర్క్ స్కానర్ను యూజ్ చేసి యాక్టివ్ నెట్వర్క్స్ గుర్తించాలి.
- స్పై కెమెరాలను గుర్తించేందుకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ డిటెక్టర్లు ఇప్పుడు మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. రూ.2వేల నుంచి ఇవి లభిస్తున్నాయి.
ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే :
ఎక్కడైనా రహస్య కెమెరాలను గమనించినట్లయితే వెంటనే సమీపంలోని పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. లేదా నేరుగా ఈకింది నంబర్లకు మెసేజ్ లేదా కాల్ చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర షీ టీమ్స్ వాట్సప్ నంబర్: 8712656858
మీ ఫోన్తో స్పై కెమెరాలను కనిపెట్టేయవచ్చు! : మీ రూంలో, బాత్ రూమ్లో పెట్టిన హిడెన్ కెమెరాలను మొబైల్ ఫోన్ కెమెరాతో సులువుగా గుర్తించవచ్చు. సీక్రెట్ కెమెరాలు చీకట్లో కూడా పనిచేసేందుకు వీలుగా, వాటికి ఇన్ఫ్రారెడ్, ఎల్ఈడీలు ఉంటాయి. ఆ కెమెరాలను కనిపెట్టేందుకు ముందుగా గదిలో లైట్లన్నింటింటినీ ఆఫ్ చేసేయండి. కర్టెన్లను కూడా మూసేసి, రూంను వీలైనంత చీకటిగా మార్చండి. తర్వాత మీ స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా ఆన్ చేసి, గది మొత్తాన్ని స్కాన్ చేయండి. సెల్ఫోన్ కెమెరా దేనినైనా ఫోకస్ చేసిందంటే, అక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరా ఉన్నట్లే లెక్క.
