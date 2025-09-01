Hidden Cameras Detection: ఇటీవల కాలంలో హోటల్ గదులు, షాపింగ్ మాల్స్లోని ట్రయల్ రూమ్లు, వాష్రూమ్లలో రహస్య కెమెరాలను అమర్చి మహిళలు, యువతులను రికార్డ్ చేసే ఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఆ వీడియోలను ఉపయోగించి డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం, బెదిరించడం, లేదా అశ్లీల వెబ్సైట్లకు అమ్మడం వంటిని తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఏమరపాటు వల్ల అమాయక యువతులు, మహిళలు ఈ దుష్ప్రవర్తనలకు బలవుతున్నారు. అయితే, చిన్న జాగ్రత్తలతో ఈ ముప్పు నుంచి సులభంగా తప్పించుకోవచ్చు.
సాధారణంగా రహస్య కెమెరాలు దాచే ప్రదేశాలు:
- స్విచ్బోర్డు, ఫ్యాన్లు, బల్బులు
- పూల కుండీలు, అలంకరణ వస్తువులు
- టేబుల్ ల్యాంప్లు, ఫొటో ఫ్రేములు
- సీలింగ్, స్మోక్ డిటెక్టర్లు
- టిష్యూ పేపర్ బాక్సులు
రహస్య కెమెరాలను ఎలా పసిగట్టాలి?
- లైట్లు ఆఫ్ చేసి పరిశీలించండి – ట్రయల్ రూమ్లు, హోటల్ గదుల్లోకి వెళ్లినప్పుడు తొలుత లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసి నిశితంగా గమనించాలి. ఏ మూలనైనా LED వెలుగు కనిపిస్తే రహస్య కెమెరాలు ఉన్నాయేమో పరిశీలించాలి. సాధారణంగా నైట్ విజన్ కెమెరాలకు ఎరుపు లేదా పచ్చ LED లైట్లు ఉంటాయి. వాటిని చీకట్లో సులభంగా గుర్తించొచ్చు.
- అద్దాల పరీక్ష – అద్దాల వెనక సీక్రెట్ కెమెరాలు ఎక్కువ అమర్చే అవకాశం ఉంది. వాటిని కనిపెట్టేందుకు మీ వేలిని అద్దానికి ఆనించండి. ప్రతిబింబం నేరుగా తగిలితే అది "టూ-వే మిర్రర్" అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ వేలికి, అద్దంలో ప్రతిబింబానికి మధ్య గ్యాప్ ఉన్నట్లైతే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమీ లేనట్లే.
- ఫోన్ ఫ్లాష్ ఉపయోగించండి – గదిలోని లైట్లన్నీ ఆపేసి, మీ ఫోన్లో ఫ్లాష్ ఆన్ చేసి చీకట్లో గది మొత్తం పరిశీలించండి. ఎక్కడి నుంచైనా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంటే అక్కడ కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ఫోన్ కాల్స్ చెక్ చేయండి – మీరున్న రూమ్ నుంచి ఫోన్కాల్ చేయండి. తరచూ కాల్స్ డ్రాప్ అవుతున్నా, మాట్లాడుతున్నప్పుడు విచిత్రమైన శబ్దాలు వినిపించినా జాగ్రత్త పడాలి. మీరు ఉంటే రూమ్లో స్పై డివైజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
- వైర్లను పరిశీలించండి – మీరు ఉండే రూమ్లో అనుమానాస్పద వైర్లు, పవర్ అవుట్లెట్స్ ఉంటే వాటిని వెంటనే అన్ప్లగ్ చేయండి.
- వై-ఫై నెట్వర్క్ స్కాన్ చేయండి – యాక్టివ్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా కూడా కెమెరాలను గుర్తించవచ్చు. వై-ఫై నెట్వర్క్ స్కానర్ను ఉపయోగించి యాక్టివ్ నెట్వర్క్స్ గుర్తించే అవకాశం ఉంది.
- RF డిటెక్టర్లు – సీక్రెట్ కెమెరాలను గుర్తించేందుకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ (RF) డిటెక్టర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మార్కెట్లో రూ.2000 నుంచి ఇవి లభ్యమవుతున్నాయి.
- మొబైల్ యాప్లు ఉపయోగించండి – స్మార్ట్ ఫోన్లలో హిడెన్ కెమెరా డిటెక్టర్ యాప్లు సులభంగా లభిస్తున్నాయి. వాటిని ఉపయోగించి రహస్య కెమెరాలను కనిపెట్టే వీలుంటుంది.
ఫిర్యాదు చేయాలంటే:
- ఆంధ్రప్రదేశ్ శక్తి టీమ్స్ WhatsApp: 7993485111
- తెలంగాణ SHE Teams WhatsApp: 8712656858
- లేదా సమీప పోలీస్ స్టేషన్లో నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
మీరు హోటల్ రూమ్కి వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం, అనుమానాస్పద విషయాలను పసిగట్టడం ద్వారా రహస్య కెమెరాల ముప్పు నుంచి మనం రక్షించుకోవచ్చు.
