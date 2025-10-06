ETV Bharat / state

Published : October 6, 2025 at 1:23 PM IST

How To Correct Mistakes In Tenth Memo : ఏ చిన్న ఉద్యోగాలకైనా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనితో పాటు ఇంటర్, ఐటీఐ, డిప్లొమా వంటి ఇతర కోర్సుల్లో చేరేందుకు తప్పకుండా పదోతరగతి ధ్రువపత్రం అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఉన్నత విద్యలు చదివేందుకు ఇంతటి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ సర్టిఫికెట్​లో పేరు, పుట్టిన తేదీల్లో తప్పుగా ఉంటే దాని వల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అలా జరగకుండా ఆ తప్పులను మార్చుకునేందుకు బోర్డు మనకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.

మూడేళ్లలోపు సవరించే అవకాశం : చాలా సందర్భాల్లో పుట్టిన తేదీకి పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ ఆధారమవుతుంది. మరి అందులోనే తప్పుగా ముద్రితమైతే మార్చుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. వాస్తవానికి టెన్త్ ఫలితాలు విడుదలైన నాటి నుంచి మూడేళ్లలోపు మాత్రమే ఈ పొరపాటును సవరించుకోవడానికి వీలవుతుంది.

విద్యార్థులు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుని (డీఎస్​ఈ) కార్యాలయానికి వెళ్లి అడిగినంత మాత్రాన తేదీని సర్టిఫికెట్​లో మార్చరు. ముందుగా మనం టెన్త్ పాసైన పాఠశాల హెచ్​ఎం ధ్రువీకరణతో ఎంఈవో, అక్కడ నుంచి డీఈవో ద్వారా డీఎస్​ఈకీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోకుండా మారుస్తారు : స్కూల్ రిజిస్టర్​లో నమోదైన తేదీకి భిన్నంగా సర్టిఫికెట్​లో ఉంటేనే పుట్టిన తేదీ మారుస్తారు. డీఎస్​ఈ ఆమోదం తెలిపితే ఎస్​ఎస్​సీ బోర్డు అధికారులు తేదీని మార్చి కొత్త సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. దీనికోసం విద్యార్థుల నుంచి ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోరు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 1,000 నుంచి 1,500 మంది వరకు పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులు మార్కుల మెమోలో తమ పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ముద్రితమైందని డీఎస్​ఈ కార్యాలయానికి వస్తుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

పేర్లలో స్పెల్లింగ్ తప్పులు : విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లలో స్పెల్లింగ్ తప్పులు, ఇతర మైనర్ పొరపాట్లు ఉంటే బోర్డు అధికారులే వాటిని సరిచేస్తారు. దీనికోసం విద్యార్థుల నుంచి ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోరు.

సర్టిఫికెట్ పోగొట్టుకుంటే : ఒరిజినల్ పోతే సర్టిఫికెట్ పోయినట్లుగా మీసేవా కేంద్రం ద్వారా స్థానిక పోలీసు స్టేషన్​కు ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆపై పోలీసులిచ్చే ధ్రువపత్రం తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్​ ట్రెజరీ పేరిట బ్యాంకులో రూ.250 చలానా తీయాలి. సర్టిఫికెట్ పోయిందని, దొరకలేదని, ఒక వేళ దొరికితే దాన్ని బోర్డుకు అప్పగిస్తానని అభ్యర్థి ధ్రువీకరిస్తూ రూ.50 స్టాంప్ పేపర్​పై నోటరీ అఫిడవిట్ తీసుకోవాలి. సంబంధింత వివరాలన్నింటితో చదివిన పాఠశాల హెచ్​ఎం ధ్రువీకరణతో బోర్డుకు దరఖాస్తు చేయాలి.

పేర్లు మారిపోతే : ఇంటి పేరు, విద్యార్థి, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఒకటికి బదులు మరొకటి ముద్రితమైతే హెచ్​ఎం, ఎంఈవో, డీఈవో ద్వారా పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుని కార్యాలయానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వారు వివరాలను పరిశీలించి మార్పు చేయాలని బోర్డుకు పంపిస్తారు.

పదో తరగతి ధ్రువ పత్రం అనేక రకాలుగా ఉపయోగ పడుతుంది. అనేక ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఈ సర్టిఫికేట్​ను ప్రమాణ పత్రంగా తీసుకుంటారు. ఆధార్, పాన్, రేషన్​ కార్డు వంటి ప్రభుత్వం జారీ చేసే ఐడీ కార్డులకు దీనిని ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు. కనుక దీనిని జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవడం ఎంతో అవసరం.

