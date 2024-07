ETV Bharat / state

జస్ట్​ ఒక్క నిమిషంలో - మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్​ కార్డులు ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోండి? - How To Check How Many SIM Cards

By ETV Bharat Telangana Team Published : 11 hours ago | Updated : 10 hours ago

How To Check How Many SIM Cards In My Name ( Etv Bharat )

How To Check How Many SIM Cards In My Name: అవసరం లేకపోయినా.. సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఇచ్చే ఆఫర్లకు ఆకర్షితులై ఒక్కొక్కరు నాలుగైదు సిమ్ కార్డులు కొంటుంటారు. వాటి అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత పక్కకు పెట్టి.. మళ్లీ కొత్తవి తీసుకుని ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇలా ఒక్కొక్కరి పేరు మీదుగా లెక్కలేనన్ని సిమ్​కార్డులు ఉంటాయి. అయితే టెలికామ్​ యాక్ట్​-2023 నిబంధనల ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి వద్ద గరిష్ఠంగా 9 సిమ్ కార్డులు మాత్రమే ఉండాలి. మరి మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్​ కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే కేవలం ఒక్క నిమిషంలో ఇలా తెలుసుకోండి. టెలికమ్యునికేషన్ యాక్ట్​-2023 ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి వద్ద గరిష్ఠంగా 9 సిమ్ కార్డులు మాత్రమే ఉండాలి. జమ్ము కశ్మీర్​, అసోం, నార్త్​ఈస్ట్​ లైసెన్స్​డ్​ సర్వీస్​ ఏరియా(LSAs)ల్లో అయితే ఒక వ్యక్తి పేరుపై గరిష్ఠంగా 6 సిమ్ కార్డులే ఉండాలి. ఈ రూల్​ 2024 జూన్ 26 నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. ఒకవేళ ఈ పరిమితికి మించి మీరు సిమ్​ కార్డులు కలిగి ఉంటే గరిష్ఠంగా 2 లక్షల రూపాయల పెనాల్టీతోపాటు, మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్షకు అవకాశం ఉంటుంది. మరి మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్​ కార్డులు ఉన్నాయో ఇలా చెక్​ చేసుకోండి.. మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోండిలా: మన పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో 'సంచార్ సాథి' (Sanchar Saathi) వెబ్​సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎలాగంటే..

