మీ గ్యాస్ సిలిండర్​కు ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉందా? అయిపోయిందా? - ఇలా గుర్తించండి

గడువు తీరిన గ్యాస్ సిలిండర్​లు వాడకం ప్రమాదమే అంటున్న అగ్నిమాపకశాఖ - మరి గడువును ఎలా తెలుసుకోవాలంటే?

HOW TO CHECK GAS CYLINDER EXPIRY DATE
HOW TO CHECK GAS CYLINDER EXPIRY DATE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
HOW TO CHECK GAS CYLINDER EXPIRY DATE : వంటగ్యాస్‌ సిలిండరు వినియోగించని ఇల్లు ఉండదు. ధనిక, పేద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి నిత్యావసర వస్తువుగా మారింది. అయితే దీనికీ ఓ గడువు (ఎక్స్‌పైర్‌ ) ఉంటుందన్న విషయం ఎంత మందికి తెలుసు? అది తెలియకపోతే ప్రమాదమే. గడువు తీరిన సిలిండర్‌లు వాడకం ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకోవటమే అంటోంది అగ్నిమాపకశాఖ. మరి గడువును ఎలా తెలుసుకోవాలంటే? ఇదిగో ఇలా చేయాలి.

ఎక్స్‌పైర్‌ తేదీని ఇలా గుర్తించు : సిలిండర్‌ పైభాగంలో గుండ్రటి హ్యాండిల్‌కు అనుబంధంగా ఉన్న ప్లేట్‌ లోపలి వైపున ప్రత్యేక కోడ్‌ నమోదు చేసి ఉంటుంది. ఇక్కడున్న ఆంగ్ల అక్షరాలు నెలలను, పక్కనున్న సంఖ్య సంవత్సరాన్ని సూచిస్తాయి. ప్రతి మూడు నెలలకు ఓ అక్షరం చొప్పున 12 నెలలను 4 భాగాలుగా విభజించి, అక్షరాలు కేటాయించారు.

ఉదాహరణకు A అని ఉందనుకోండి అది జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి వరకూ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. B అని ఉంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్‌ అని, C అని ఉంటే జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, D అని ఉంటే అక్టోబరు,నవంబరు, డిసెంబరు మాసాలకు సూచికలుగా గుర్తించాలి. ఇలా A-26 అని రాసి ఉంటే ఆ సిలిండర్‌ గడువు తేదీ 2026వ సంవత్సరం జనవరి నుంచి మార్చి వరకూ పనిచేస్తుంది. సిలిండర్‌ తీసుకొనే ముందు ఈ గడువు తేదీని సూచించే కోడ్‌ను గమనించటం ఉత్తమం. గడువు తీరితే వేరొకటి తీసుకోవటం మేలు.

LPG Gas Cylinder Safety Precautions : ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లో ఎల్​పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లను తప్పక వాడుతుంటారు. ఇది ఎంత ఉపయోగకరమో, అజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే అంతే ప్రమాదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉపయోగించేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవటం వల్ల భారీ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సిలిండర్ ఉపయోగించే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సిలిండర్లను ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ISI గుర్తు ఉన్న LPG గ్యాస్ సిలిండర్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
  • గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ సమయంలో సిలిండర్ సీల్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • సిలిండర్​ను ఎప్పుడూ వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఉంచాలి.
  • మీకు సిలిండర్​ను సరిగా అమర్చటం రాకుంటే సర్వీస్​ మ్యాన్ లేదా డెలివరీ పర్సన్​ సహాయం తీసుకుంటే మంచిది.
  • సిలిండర్​కు సమీపంలో పేలుడుకు కారణమయ్యే కిరోసిన్, పెట్రోల్ లాంటి ఫ్యూయల్స్​ లేకుండా చూసుకోండి.
  • గ్యాస్ సిలిండర్​ను ఉంచే గదిలో గ్యాస్ డిటెక్టర్లను ఇన్​స్టాల్ చేసుకుంటే మంచిది. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సిలిండర్​ నుంచి గ్యాస్ లీక్​ అయితే ఇది హెచ్చరిస్తుంది.
  • వంట అయిపోయిన వెంటనే గ్యాస్ సరఫరాను ఆఫ్​ చేయాలి. దీంతోపాటు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు, రాత్రి పడుకునే ముందు గ్యాస్ ఆఫ్​ చేశామో లేదో ఓసారి చెక్​ చేసుకుంటే మంచిది.
  • గ్యాస్ లీకేజీలను నివారించేందుకు ఎల్‌పీజీ స్టవ్, కనెక్షన్‌లను ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేస్తూ ఉండాలి.
  • పిల్లలను ఎప్పుడూ వంటగదికి, ఎల్​పీజీ సిలిండర్​కు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తూ గ్యాస్ లీక్​ అయినట్లయితే కిటికీలను తెరచి, ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేసేయాలి. LPG సప్లయర్ లేదా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులను సంప్రదించాలి.

