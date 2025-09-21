మీ గ్యాస్ సిలిండర్కు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉందా? అయిపోయిందా? - ఇలా గుర్తించండి
గడువు తీరిన గ్యాస్ సిలిండర్లు వాడకం ప్రమాదమే అంటున్న అగ్నిమాపకశాఖ - మరి గడువును ఎలా తెలుసుకోవాలంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 7:24 PM IST
HOW TO CHECK GAS CYLINDER EXPIRY DATE : వంటగ్యాస్ సిలిండరు వినియోగించని ఇల్లు ఉండదు. ధనిక, పేద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి నిత్యావసర వస్తువుగా మారింది. అయితే దీనికీ ఓ గడువు (ఎక్స్పైర్ ) ఉంటుందన్న విషయం ఎంత మందికి తెలుసు? అది తెలియకపోతే ప్రమాదమే. గడువు తీరిన సిలిండర్లు వాడకం ప్రమాదాన్ని కొని తెచ్చుకోవటమే అంటోంది అగ్నిమాపకశాఖ. మరి గడువును ఎలా తెలుసుకోవాలంటే? ఇదిగో ఇలా చేయాలి.
ఎక్స్పైర్ తేదీని ఇలా గుర్తించు : సిలిండర్ పైభాగంలో గుండ్రటి హ్యాండిల్కు అనుబంధంగా ఉన్న ప్లేట్ లోపలి వైపున ప్రత్యేక కోడ్ నమోదు చేసి ఉంటుంది. ఇక్కడున్న ఆంగ్ల అక్షరాలు నెలలను, పక్కనున్న సంఖ్య సంవత్సరాన్ని సూచిస్తాయి. ప్రతి మూడు నెలలకు ఓ అక్షరం చొప్పున 12 నెలలను 4 భాగాలుగా విభజించి, అక్షరాలు కేటాయించారు.
ఉదాహరణకు A అని ఉందనుకోండి అది జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి వరకూ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. B అని ఉంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్ అని, C అని ఉంటే జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, D అని ఉంటే అక్టోబరు,నవంబరు, డిసెంబరు మాసాలకు సూచికలుగా గుర్తించాలి. ఇలా A-26 అని రాసి ఉంటే ఆ సిలిండర్ గడువు తేదీ 2026వ సంవత్సరం జనవరి నుంచి మార్చి వరకూ పనిచేస్తుంది. సిలిండర్ తీసుకొనే ముందు ఈ గడువు తేదీని సూచించే కోడ్ను గమనించటం ఉత్తమం. గడువు తీరితే వేరొకటి తీసుకోవటం మేలు.
LPG Gas Cylinder Safety Precautions : ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లను తప్పక వాడుతుంటారు. ఇది ఎంత ఉపయోగకరమో, అజాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే అంతే ప్రమాదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉపయోగించేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవటం వల్ల భారీ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సిలిండర్ ఉపయోగించే క్రమంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సిలిండర్లను ఉపయోగించేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- ISI గుర్తు ఉన్న LPG గ్యాస్ సిలిండర్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
- గ్యాస్ సిలిండర్ డెలివరీ సమయంలో సిలిండర్ సీల్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
- సిలిండర్ను ఎప్పుడూ వెంటిలేషన్ ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఉంచాలి.
- మీకు సిలిండర్ను సరిగా అమర్చటం రాకుంటే సర్వీస్ మ్యాన్ లేదా డెలివరీ పర్సన్ సహాయం తీసుకుంటే మంచిది.
- సిలిండర్కు సమీపంలో పేలుడుకు కారణమయ్యే కిరోసిన్, పెట్రోల్ లాంటి ఫ్యూయల్స్ లేకుండా చూసుకోండి.
- గ్యాస్ సిలిండర్ను ఉంచే గదిలో గ్యాస్ డిటెక్టర్లను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మంచిది. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా సిలిండర్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయితే ఇది హెచ్చరిస్తుంది.
- వంట అయిపోయిన వెంటనే గ్యాస్ సరఫరాను ఆఫ్ చేయాలి. దీంతోపాటు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు, రాత్రి పడుకునే ముందు గ్యాస్ ఆఫ్ చేశామో లేదో ఓసారి చెక్ చేసుకుంటే మంచిది.
- గ్యాస్ లీకేజీలను నివారించేందుకు ఎల్పీజీ స్టవ్, కనెక్షన్లను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
- పిల్లలను ఎప్పుడూ వంటగదికి, ఎల్పీజీ సిలిండర్కు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తూ గ్యాస్ లీక్ అయినట్లయితే కిటికీలను తెరచి, ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేసేయాలి. LPG సప్లయర్ లేదా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులను సంప్రదించాలి.
'దీపం' పథకంతో ఏపీలో పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ల వినియోగం
గుడ్ న్యూస్ భారీగా తగ్గిన వాణిజ్య LPG సిలిండర్ ధర- ఎంతంటే?