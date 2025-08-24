Ganesh Chaturthi 2025 : వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు ఇంకో మూడు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఇక గణపతి ఊరేగింపులు, వినాయక ప్రతిమలు, ఉండ్రాళ్ల పాయసం, పాటల సందడి మొదలు కానుంది. ఈ హడావిడిలో అసలు ఈ పండుగ ఉద్దేశాన్ని చాలామంది మరిచిపోతున్నారు. పవిత్రంగా చూసుకోవాల్సిన మండపాల పరిసరాలను కొందరు అపవిత్రం చేస్తున్నారు. అసభ్యకరమైన రీతిలో నృత్యాలు చేస్తూ పాపాలను మూటగట్టుకుంటున్నారు. ఏటా ఉత్సవాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న దుర్ఘటనలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్న గణనాథుడు, ఈ దఫా తాను చెప్పినవి పాటిస్తేనే సంతోషంగా భూలోకానికి వస్తానని అంటున్నాడు. మరి ఆ ఆదిదేవుడిని మనసారా దివిపైకి తీసుకువద్దామా?
చవితి అంటే ప్రకృతి పండుగ :
- వినాయక చవితి అంటే ప్రకృతితో ముడిపడిన పండుగ.
- చెరువు మట్టితో ప్రతిమను తయారు చేయాలి.
- 21 రకాల పత్రాలతో అలంకరించి పూజ చేయాలి.
- ఉత్సవం పూర్తికాగానే చెరువులో నిమజ్జనం చేయాలి.
- మండపం మొత్తాన్ని ప్రకృతి ఇచ్చే మామిడి తోరణాలతో అలంకరించాలి.
- ఈ పద్ధతిలో భక్తులకు, ప్రకృతికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు.
కానీ చాలామంది చేస్తున్న పనేంటంటే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలను రూ.వేలు వెచ్చించి ప్రతిష్ఠిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మండపాన్ని అలంకరించడానికి మామిడి తోరణాలు పోయి ప్లాస్టిక్ దండలు, ఇతర వస్తువులు అగ్రస్థానంలో ఉంటున్నాయి. ప్రకృతికి హాని తలపెట్టే విధంగా చవితి ఉత్సవాన్ని జరపమని నేను ఎప్పుడైనా కోరారా?
వీధికి రెండు ప్రతిమలా? : ఊరంతా కలిపి ఒక్క మట్టి విగ్రహం ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తే అంతకుమించిన తృప్తి ఏముంటుంది? వీధికి రెండు చొప్పున విగ్రహాలు అంటే ఎలా అయ్యా? డీజే శబ్ధాలతో జనాల చెవులు దద్దరిల్లే పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారు?
అనేక పేర్లతో విగ్రహాలు ఎందుకు? : పాత రోజుల్లో గణపతి విగ్రహం అంటే నిండైన ఆకారంతో కూర్చున్న ప్రతిమలు. కానీ ఇటీవల కాలంలో బాహుబలి, నటరాజ గణపతి, బుల్లెట్ గణపతి అంటూ రకరకాల పేర్లు మీరే నిర్ణయించి ఉత్సవాల్లో ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇది నా మనసుకు ఎంతో బాధను కలిగిస్తోంది. అసలు ఎందుకు ఇలాంటి రూపాల్లో ప్రతిమలు తయారు చేస్తున్నారనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఇంకా బలవంతంగా చందాలు వసూలు చేసి ఇతరులను ఇబ్బంది కలిగించే పని ఎందుకు చేస్తున్నారు.
బడి ఎగ్గొట్టి వినాయక పూజలు ఏంటి ? : వినాయకుడిని చదువుల రాజుగా భావిస్తూ విద్యార్థులు వారి పాఠ్యపుస్తకాలు ఉంచి పూజలు చేస్తారు. కానీ విద్యార్థులు మాత్రం వినాయక చవితి కోసం బడి ఎగ్గొట్టి మండపాల వద్ద ఉంటున్నారు. ప్రతిమ కొనుగోలు మొదలు, మండపాల దగ్గర కాపలా, పూజలు, నిమజ్జనం పేరుతో పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ఉంటూ ఉంటారు. విద్యార్థులు అలాంటి పనులు చేయకుండా సక్రమంగా చదువుకుంటూ పాఠశాలకు వెళ్తే అంతకన్నా నాకు కాపాల్సింది ఇంకేం ఉంది.
గణపయ్యకు యువత గట్టిగా మాట ఇవ్వాలి : గణపయ్య పూజలు చేయగానే మీకు వరాలు ఇస్తాననుకోవద్దు. ధూమపానం, మద్యపానం, మత్తు పదార్థాలు వంటి దురాలవాట్లను త్యజిస్తామని గట్టిగా మాట ఇవ్వాలి. తల్లిదండ్రులను, గరువులను గౌరవిస్తామని, సాటి మహిళలను వేధింపులకు గురి చేయబోమని, పవిత్రంగా చూసుకోవాల్సిన ఉత్సవ మండపాలు, పరిసరాలను మీ చెడు ఆవాసాలతో అపవిత్రం చేయకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే భక్తికి విరుద్ధమైన గీతాలు, పెద్దపెద్ద శబ్ధాలతో వినిపిస్తూ ఇతరుల ప్రశాంతతకు భంగం కలిగించకుండా చూసుకుంటేనే నిజమైన భక్తిగా భావిస్తారు. శోభాయాత్ర రోజూ మద్యం తాగి చిందులు వేయడం మానుకుంటామని మాట ఇస్తేనే భూలోకానికి సంతోషంగా వస్తానని బుజ్జగణపతి చెప్పకనే చెబుతున్నాడు.
మన గల్లీ కా గణేశ్ ఈసారి మస్తుండాలే - పక్కవాళ్ల కన్నా 2 అడుగులు ఎక్కువే ఉండాలే
హైదరాబాద్లో ఉచితంగా మట్టి వినాయకుల పంపిణీ - ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారంటే?