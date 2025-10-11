ట్రైన్లో లోయర్ బెర్త్ బుక్ చేసుకోవాలా? - ఈ విధంగా సింపుల్గా చేసేయండి!
గర్బిణులు, వృద్ధులకు లోయర్ బెర్త్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం - రైల్వే స్టేషన్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ వీల్చైర్ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకునే వెలుసుబాటు - వృద్ధులకు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాట్లు
Published : October 11, 2025 at 8:38 PM IST
How to Book lower Berth in Train : రైలు ప్రయాణం చేయబోతున్నారా? మీతో ప్రయాణించే వారిలో వృద్ధులు కూడా ఉన్నారా? వారికి పైబెర్తును కేటాయిస్తే ఎలా అనే కలవరం చాలా మందిలో ఉంటుంది. వాస్తవానికి రైల్వే శాఖ అలాంటి వారికోసం రైల్వేస్టేషన్లు, ట్రైన్లలో పలు సదుపాయాలను కల్పిస్తోంది. 45 ఏళ్ల పైబడిన మహిళలు, గర్భిణులకు కూడా ఇవి వర్తిస్తాయి. మరి ఇప్పుడు లోయర్బెర్త్ను ఏవిధంగా బుక్ చేసుకోవాలి? వృద్ధులకోసం రైల్వే స్టేషన్లలో అందుబాటులో ఉన్న వీల్చైల్ సౌకర్యాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రత్యేక కోటా ఉంది : రిజర్వేషన్ బోగీల్లో వయసుపైబడిన(సీనియర్ సిటిజన్స్) వారికి బెర్తుల కేటాయింపులో స్పెషల్ కోటా ఉంది. గర్భిణులు, 60 సంవత్సరాల పైబడిన పురుషులు, 45 ఏళ్లు దాటిన మహిళలకు లోయర్బెర్తు కేటాయించాలనే రూల్ ఉంది. టికెట్ను బుక్ చేసుకునే సమయంలో సంబంధిత వివరాలను ఎంటర్ చేసి, లోయర్బెర్తు కోటా ఆప్షన్ను టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీకు లోయర్ బెర్త్ను కేటాయిస్తారు.
సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ వంటి స్టేషన్లలో : దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ పరిధిలోని రైల్వేస్టేషన్లతోపాటు దేశంలోని అన్నిచోట్లా సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం వీల్చైర్లను రైల్వేశాఖ అందుబాటులో ఉంచింది. వీటిని విధుల్లో ఉన్న టికెట్ కలెక్టర్ లేదా స్టేషన్ మాస్టర్కు సమాచారమిచ్చి వినియోగించుకునే సౌలభ్యం ఉంది. స్టేషన్లలో లైసెన్స్డ్ కూలీలు(పోర్టర్లు) కూడా మీకు సహాయం చేస్తారు. వారికి నిర్ణీత రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ లాంటి ముఖ్యమైన రైల్వే స్టేషన్లలో బ్యాటరీ కార్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి సహాయంతో వృద్ధులు, గర్భిణులు తాము ఎక్కే బోగీ వరకూ చేరుకునే సౌలభ్యం కలదు.
వృద్ధులు, వైకల్య బాధితులు ఒక ప్లాట్ఫాం నుంచి మరోదానికి వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు లేకుండా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో 119 స్టేషన్లలో లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లు ఉన్నాయి.
ఎన్ని కేటాయిస్తారంటే :
స్లీపర్ క్లాస్ : ఈ విభాగంలో ప్రతి కోచ్లో 6 - 7 లోయర్ బెర్త్లు
ఏసీ త్రీటైర్ : నాలుగు నుంచి ఐదు లోయర్ బెర్తులు
ఏసీ టూ-టైర్ : మూడు నుంచి నాలుగు లోయర్ బెర్తులు
ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురైతే : రైల్వేశాఖ నిబంధనల(రూల్స్) ప్రకారం స్లీపర్, ఏసీ కోచ్లలో ప్రయాణించేందుకు టికెట్ రిజర్వేషన్ చేయించుకున్న వారిపై రైల్వే అధికారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుచితంగా ప్రవర్తించరాదని సూచిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రయాణికులను కోచ్ నుంచి బయటకు పంపే హక్కు ట్రావెలింగ్ టికెట్ ఎగ్జామినర్(టీటీఈకి) కూడా లేదు. ఒకవేళ అలాంటి సందర్భమేదైనా ఎదురైతే వెంటనే రైల్వే హెల్ప్లైన్ నెంబర్ 139 లేదా 'రైల్ మదద్' యాప్ ద్వారా నేరుగా కంప్లైంట్ చేసే హక్కు ప్రయాణికుడికి ఉంటుంది.
ప్రయాణ సమయంలో ఏదైనా కారణాలవల్ల కొన్నిసార్లు ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలుగుతుంది. సీటు విరిగిపోవడం, కోచ్లో ఇచ్చిన దుప్పట్లు సరిగా లేకపోవడం, కోచ్లు అపరిశుభ్రంగా ఉండటం, ఏసీ(ఎయిర్ కండీషనర్) పని చేయకపోవడం, ఫోన్ ఛార్జింగ్ స్లాట్ పని చేయకపోవడం, ఆహారం బాగోలేకపోవడం తదితర సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. అలాంటి సందర్భాల్లో వీటిపైనా రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసే హక్కు ప్రయాణికుడికి ఉంటుంది.
