అనవసరపు కాల్స్ వస్తున్నాయా? - ఈ చిన్న స్టెప్స్తో చెక్ పెట్టండి!
తరచూ మార్కెటింగ్, స్పామ్ కాల్స్ ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా? - ఎలా బ్లాక్ చేయాలో తెలియడం లేదా? - ఈ చిన్న సెట్టింగ్స్తో వాటికి చెక్ పెట్టండి.
Published : September 25, 2025 at 10:05 AM IST
How To Block Spam and Marketing Calls in Phone : రోజూ చాలా మందిని ప్రమోషనల్, మార్కెటింగ్ కాల్స్ తెగ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఏ టైం అని ఉండదు కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వాటి వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుంటాం. వచ్చిన నంబర్ను బ్లాక్ చేస్తే మరో నంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంటుంది. ఫోన్లో చిన్న మార్పులతో కట్టడి చేస్తే సరి. ఇంకా ఏ కాల్స్ రావు. మరి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
యాక్టివేట్ డీఎన్డీ ప్రమోషనల్, మార్కెటింగ్ ఫోన్కాల్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మొదట ఫోన్లో డీఎన్డీ ఆప్షన్ను ఎనేబుల్ చేయాలి.
1. ఫోన్లో మెసేజస్లో START 0 అని టైప్ చేసి 1909కి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి. ప్రమోషనల్ కాల్స్ ఆగిపోతాయి. ఇందుకోసం
- మీ మొబైల్ మెసేజస్ ఓపెన్ చేసి START 0 అని టైప్ చేయండి.
- దాన్ని 1909 నంబర్కు మెసేజ్ చేయండి.
- కొన్ని కోడ్ కలిగిన కేటగిరీలతో మీకు ఒక్క లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. ఈ కేటగిరీలలో బ్యాంకింగ్, హాస్పిటాలిటీ, రియల్ ఎస్టేట్, విద్య, ఆరోగ్యం మొదలైనవి ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
- ఏ కేటగిరీని బ్లాక్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసి రిప్లై ఇవ్వాలి.
- అనంతరం మీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి ఓ ధృవీకరణ మెసేజ్ వస్తుంది. 24 గంటల లోపు 'డు నాట్ డిస్టర్బ్' సర్వీస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.
2. వెబ్సైట్ https://www.dndcheck.co.in లోకి వెళ్లి ‘నేషనల్ డునాట్ కాల్ రిజిస్ట్రీ’ లో ప్రమోషనల్ ఫోన్కాల్స్కు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చు.
3. టెలికాం ప్రొవైడర్లందరికీ అధికారిక యాప్ ఉంటుంది. (ఉదాహరణకు మై జియో, ఎయిర్టెల్ థ్యాంక్స్, వీఐ యాప్). అందులో డీఎన్డీ సెట్టింగ్లోకి వెళ్లి ప్రిఫరెన్స్ ఎంపిక చేసుకొని ప్రమోషనల్ కాల్స్ను బ్లాక్ చేయొచ్చు.
ఫోన్ బ్లాకింగ్ ఫీచర్తో అడ్డుకట్ట : కొన్నిసార్లు డీఎన్డీ సెట్టింగ్ను యాక్టివేట్ చేసినా అనవసరమైన ఫోన్లు వస్తుంటాయి. ఫోన్కాల్ బ్లాకింగ్ ఫీచర్ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా కూడా రాకుండా ఉంటాయి. ట్రూ కాలర్, కాల్ బ్లాకర్ లాంటి యాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి స్పామ్, బ్యాంక్ మార్కెటింక్ ఫోన్కాల్స్ను గుర్తిస్తాయి. ఒకసారి కాల్ వచ్చినప్పుడు ‘మార్క్ కాల్స్ యాజ్ స్పామ్’ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే ఆ తర్వాతి నుంచి ఆయా నంబర్ల నుంచి కాల్స్ రావు.
నేరుగా బ్యాంకుకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు :
ఒకే బ్యాంకుకు చెందిన మార్కెటింగ్ సిబ్బంది నుంచి తరచూ కాల్స్ వస్తుంటే ఆ బ్యాంకు కస్టమర్ కేర్ సర్వీసుకు కాల్ చేసి, లేదంటే నేరుగా బ్రాంచికి వెళ్లి ‘అప్డేట్ యువర్ ప్రిఫరెన్సెస్’ను మార్చాలని కోరాలి. గతంలో మీరు ‘మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్’కు అంగీకారం తెలిపినట్లయితే ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు కచ్చితంగా చెప్పాలి.
- డీఎన్డీ ఆప్షన్ యాక్టివేట్ చేసినా కాల్స్ వస్తుంటే నేరుగా 1909కి ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. https://www.nccptrai.gov.in ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
- బ్యాంకు వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో లాగిన్ అయ్యి కమ్యూనికేషన్ ప్రిఫరెన్సెస్ లేదా ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి మార్కెటింగ్, ప్రమోషనల్ ఈ మెయిల్స్, ఎస్ఎంఎస్, కాల్స్ ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేయడం ద్వారా అనవసరపు ఫోన్కాల్స్ను తగ్గించుకోవచ్చు.
