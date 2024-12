ETV Bharat / state

Fog Alert: చలికాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీరు సేఫ్ - జీవితాంతం చల్లగా ఉండొచ్చు - HOW TO AVOID ROAD ACCIDENTS

How to Avoid Road Accidents Due to Fog ( ETV Bharat )

How to Avoid Road Accidents Due to Fog : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. తెల్లవారుజామున దట్టంగా పొగ మంచు కమ్ముకుంటోంది. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించకపోవడంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు ( Road Accidents With Fog) జరుగుతున్నాయి. డిసెంబరు, జనవరి నెలల్లో పొగ మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎన్‌సీఆర్‌బీ (National Crime Statistics Agency) నివేదిక ప్రకారం 2022లో పొగ మంచు కారణంగా ఏపీలో 1,656 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. 661 మంది మృతి చెందగా, 1647 మంది గాయలపాలయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వాహనదారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు, నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు.

Safe Driving Tips in Winter : క్రిస్మస్, న్యూ ఇరర్, సంక్రాంతి పండగల నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నవారు సొంత ఊళ్లకు వస్తుంటారు. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు, సరదాగా సమయం గడిపేందుకు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలసి విహారయాత్రలకూ ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. ట్రాఫిక్‌ సమస్య ఉండదు అని, వేగంగా వెళ్లవచ్చనే ఉద్దేశంతో పలువురు రాత్రి టైంలో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో జాతీయ రహదారులపై పొగ మంచు కారణంగా మార్గం సరిగా కనిపించకపోవడంతో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.

మంచు కురిసే వేళ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకుంటే ప్రమాదమే!

దేశంలో ప్రతీ సంవత్సరం శీతాకాలంలో పొగ మంచు కారణంగా సగటున 30 వేల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా రాజ్యసభలో వెల్లడించిన వివరాలు ప్రమాదాల తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.