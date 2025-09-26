ETV Bharat / state

ఆఫర్లలో వస్తున్నాయని ఎగబడి కొంటున్నారా? - ఆలోచించి తీసుకోకపోతే మోసపోయినట్లే!

పండక్కి ఆఫర్లు అంటూ ప్రసారం చేస్తున్నారా? - ఆకర్షణీయ ప్రకటనలు చూసి మోసపోతున్నారా? - ఎక్కువ కొంటే ఎక్కువ తగ్గింపు వస్తుందని అనుకుంటారా? - ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే

Huge fraud in the name of offers for Dussehra and Diwali festivals
Huge fraud in the name of offers for Dussehra and Diwali festivals (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Online Frauds of Offers : దసరా, దీపావళి పండగల ఆఫర్లంటూ ప్రసార, సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ, మేకుల్లోనూ ఊదరగొట్టేస్తున్నారు. చీరలను కిలోల చొప్పున అమ్మేస్తున్నారు. ఇవి కాకుండా ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితం అంటూ, ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువుల విషయంలోనూ గతంలో లేని విధంగా ఆఫర్లను ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా యువత సెల్​ఫోన్​ల కోసం ఎగబడుతున్న పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఆకర్షణీయ ప్రకటనలతో కాకుండా కొంచెం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే లాభమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు వ్యాపారులు పెద్ద ఎత్తున ఆఫర్లు సైతం ఇస్తుంటారు. ఈ సందర్భాలను ఉపయోగించుకుని ఉన్న స్టాకును ఖాళీ చేసుకునేందుకు చూస్తుంటారు. ఎక్కువ వ్యాపారం చేసుకోవాలని, లాభం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆఫర్లు ఇస్తుంటారు. ఎక్కువ కొంటే ఎక్కువ తగ్గింపులు వస్తాయని చాలా మంది కొనేస్తుంటారు.

ఆఫర్ల కొనుగోళ్లు ఎక్కువ శాతం అనవసరమైనవేనని ఇటీవల ఒక సర్వే సంస్థ తెలిపింది. కానీ అదే సంస్థ వీటిని ఉపయోగించుకుంటున్న వారిని అభినందించింది. కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరం లేకపోయినా కొన్ని వస్తువులు మన్నింటికి చేరుతాయి. ఆఫర్లు ఉన్నాయని కాకుండా మనకు ఎంతవరకు అవసరమో గుర్తించి కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం అని మార్కెట్​ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. నిజంగా కొన్నిసార్లు తక్కువ ధరకే ఈ వస్తువులు వస్తూ ఉండొచ్చు. అలాంటి సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించకపోయినా ఈఎంఐలతో కొనేస్తుంటారు. కానీ అది వినియోగదారునికి ఆర్థిక భారమే అని మరిచిపోవద్దు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే :

  • ఖరీదైన వస్తువుల్ని తక్కువ ధరకే ఇస్తామంటూ ఆన్​లైన్​, సోషల్​ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటలను గుడ్డిగా నమ్మేయొద్దు.
  • ప్రముఖ ఈ-కామర్స్​ వెబ్​సైట్లలో మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం అనేది ఉత్తమం.
  • ఆఫర్లు ఉన్నాయంటూ ఈ-కామర్స్​ వెబ్​సైట్ల పేరుతో వచ్చేటువంటి లింకులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్​ చేయవద్దు.
  • వస్తువు ఏదైనప్పటికీ ఈ-కామర్స్​ వెబ్​సైట్లలో ఆర్డర్​ బుక్​ చేసేందుకు కొంత మొత్తం కట్టాలని అడుగుతారు. అలాంటి వాటిని నమ్మొద్దు.

ఈ-కామర్స్​ పేరుతో మీకు మోసం జరిగితే :

  • ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే 1930 టోల్​ఫ్రీ నంబరు లేదా స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయిస్తే వేగంగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది.
  • ఈ తరహా నకిలీ వెబ్​సైట్లపై సైబర్​ క్రైమ్​ విభాగం వారికి ఫిర్యాదు చేయండి.
  • ఫలితంగా పోగొట్టుకున్నటువంటి డబ్బును వెంటనే రికవరీ చేస్తారు.

ఎలక్ట్రానిక్‌ వస్తువులు కొంటుంటాను : పండగ ఆఫర్ల సమయంలో ఎక్కువగా ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తుంటాను అని ఓ వినియోగదారుడు తెలిపారు. ఇంట్లోకి, పిల్లలకు కావాల్సినవి చూసి అవసరమైతేనే కొనుగోలు చేస్తానని చెప్పారు.

ఆన్​లైన్​లో వస్తువు కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం : ఆఫర్ల పేరుతో వచ్చే అవకాశాలను పరిశీలించి ఎంపిక చేసుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణుడు అందె సత్యం తెలిపారు. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వ్యాపారులు ఎక్కువ అమ్మకాల ద్వారా అధిక లాభాలు పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారని చెప్పారు. మరికొందరు వ్యాపారులు నిల్వ ఉన్న సరకులను అమ్ముకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారని వివరించారు. కొన్ని వేళల్లో ఉన్న ధరను పెంచి డిస్కౌంటు ఇచ్చి అమ్మకాలు జరుపుతారని వెల్లడించారు. ఈ విషయంలో కొనుగోలుదారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు.

డిస్కౌంట్ పేరుతో ఆన్​లైన్​లో ఎర - తొందరపడి ఆర్డర్​ పెట్టారో మొదటికే మోసం!

పండుగ కోసం షాపింగ్ చేస్తున్నారా? డబ్బులు ఆదా చేసుకోండిలా!

