How To Assess Quality Of Food Items : కల్తీ ఆహార పదార్థాలు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని గుల్లచేస్తున్నాయి. బహిరంగ మార్కెట్లోకి పోటెత్తి వస్తున్న ఆహార పదార్థాల్లో నాణ్యమైనవి ఏవో, నకిలీవి ఏవో గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని గుర్తులు, రంగుల గురించి అవగాహన ఉంటే వాటిని ఇట్టే గుర్తుపట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే ప్రతి ఆహార పదార్థానికి(ఫుడ్ ఐటమ్కు) ప్రభుత్వం కొన్ని రంగులు, గుర్తులను కేటాయిస్తుంది. వాటి ఆధారంగా ఆహార నాణ్యతను తెలుసుకోవచ్చు.
చాలా మంది తాము కొనుగోలు చేసే ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లపై ముద్రించి ఉండే ధర, ఎక్స్పైర్ డేట్లనే(గడువు తేదీని) పరిశీలిస్తారు. కానీ, వాటిపై ఉండే గుర్తులు, రంగుల గురించి అంతగా పట్టించుకోరు. ప్యాకెట్లపై ఉండే కలర్స్, గుర్తులు మనం తినేటువంటి ఆహార పదార్థాలు మొక్కల నుంచి తయారు చేశారా? జంతువుల నుంచి తయారు చేశారా? అవి ఆరోగ్యవంతమైనవేనా? ప్రభుత్వం ధ్రువీకరించిందా? లాంటి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేస్తాయి. అయితే వాటిని ఎలా పరిశీలించాలి? అధికారులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం.
చూసి కొనుగోలు చేయాలి : వివిధ రకాల గుర్తుల ఆధారంగా ఆహార పదార్థాలను(ఫుడ్ ఐటమ్స్ను) విక్రయించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందని కామారెడ్డి ఆహార భద్రత అధికారిణి సునీత తెలిపారు. శాకాహారం, మాంసాహారానికి సంబంధించిన పదార్థాలను గుర్తించేందుకు ఆయా గుర్తులను కవర్లపై ముద్రిస్తారని వివరించారు. ఆయా గుర్తులపై ప్రజలు అవగాహన పెంచుకోవాలని ఆమె సూచించారు. పదార్థాల నాణ్యతను తెలుసుకోవడానికి ఈ విధానం చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని సునీత తెలిపారు. వినియోగదారులు గుర్తులు చూసి కొనుగోలు చేయాలని కోరారు.
ఆకుపచ్చ చుక్క : ఏదైనా ప్యాకెట్పై ఆకుపచ్చ చుక్క ముద్రించి ఉన్నట్లయితే అది శాఖాహారం అని గుర్తు. సాధారణంగా ఇది మొక్కల నుంచి వచ్చిన ఆహారం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రొడక్ట్ తయారీకి మాంసం, గుడ్లు, చేప లాంటి పదార్థాలు వాడలేదని అర్థం.
త్రిభుజాకారంలో ఎరుపు : ఎరుపు రంగులో త్రిభుజాకారంలో ఉండే ఈ సింబల్ ఉంటే అది మాంసాహారాన్ని సూచిస్తుంది. అందులో జంతువుల మాంసంతో పాటు చేపలు, గుడ్లు కలిపి ఉండొచ్చునని అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏదైనా ఆహార పదార్థాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు దానిపై రెడ్ కలర్ మార్క్ ఉంట్ అధి మాంసాహారం అని తెలుసుకోవచ్చు.
వేగన్ : ఇది ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్, పానీయాలు, కాస్మెటిక్స్, ఔషధాలపై కనిపిస్తుంది. వీటిలో జంతు ఉత్పత్తులు లేవని, జంతు, కీటక సంబంధిత, పాలు, పెరుగు, వెన్న, పన్నీరు, నెయ్యి, తేనె లాంటి పదార్థాలు కలపలేదని దాని అర్థం. పూర్తిగా మొక్కల ఆధారితం అని వేగన్ సింబల్ సూచిస్తుంది సూచిస్తుంది.
ఫోర్టిఫైడ్: పోషకాహార లోపం నివారించేందుకు ప్రభుత్వం ఫోర్టిఫైడ్ పదార్థాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. బియ్యం, ఉప్పు, గోధుమలు లాంటి నిత్యావసరాల్లో అదనంగా విటమిన్లు, మినరల్స్ను కలిపి విక్రయిస్తారు. ఫోర్టిఫైడ్ ఉత్పత్తులపై ఈ సింబల్ ఉంటుంది ఉంటుంది.
ఎక్స్ ముద్ర : తినేందుకు, తాగడానికి పనికిరావు అని ఈ గుర్తు(ఎక్స్) సూచిస్తుంది. దీపారాధన నూనె లాంటి వాటిపై ఈ గుర్తును ముద్రిస్తుంటారు.
జైవిక్ భారత్ : రసాయన ఎరువులు కాకుండా కేవలం సేంద్రియ ఎరువులతో(ఆర్గానిక్గా) పండించిన పదార్థాలకు ఆహార భద్రత శాఖ జైవిక్ భారత్ గుర్తును కేటాయించింది. సేంద్రియ ఎరువులతో మాత్రమే పండించిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతో మేలు.
ఇర్రేడియేటెడ్: గామా వి కిరణాలు వినియోగించి, ఆహార పదార్థాలు చెడిపోకుండా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచే విధంగా తయారు చేసిన పదార్థాలకు ఈ గుర్తును కేటాయిస్తారు.
