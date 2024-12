ETV Bharat / state

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కంపల్సరీ బిగులు - ఇలా ఫోన్​లోనే "లెర్నర్" పొందండి! - TELANGANA LEARNING LICENCE

How to Apply Learning Licence ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

How to Apply Learning Licence in Telangana : మీరు కొత్తగా ఏదైనా వాహనం కొన్నారా? లేదా కొనడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అందుకోసం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అంతకన్నా ముందు మీరు.. లెర్నర్స్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకప్పుడు లెర్నింగ్ లైసెన్స్ పొందాలంటే ఆర్టీవో ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లో కూర్చొనే ఆన్​లైన్​లో లెర్నింగ్ లైసెన్స్​ కోసం అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇంతకీ.. లెర్నింగ్ లైసెన్స్ పొందాలంటే కావాల్సిన అర్హతలేంటి? అవసరమైన పత్రాలు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

తెలంగాణలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరమైనవారు.. ముందుగా లెర్నింగ్ లైసెన్స్‌కు అప్లై చేయాలి. అందుకోసం ఓ ప‌రీక్ష కూడా రాయాలి. అందులో పాస్ అయితేనే వారికి లెర్నర్ లైసెన్స్ ఇస్తారు. ఈ లెర్నర్ లైసెన్స్ వచ్చాక‌.. 6 నెల‌ల లోపు ప‌ర్మనెంట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ వాహనం అయినా సరే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే విధానం ఇలాగే ఉంటుంది.

అర్హతలు :