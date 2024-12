ETV Bharat / state

ఒంటరి మహిళలకు నెలకు రూ. 2 వేల ఆర్థిక సాయం - ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో తెలుసా? - SINGLE WOMEN PENSION APPLY METHOD

How to Apply for Single Women Pension in Telangana : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బడుగు, బలహీన వర్గాలకు, మహిళలకు అండగా నిలిచేందుకు వివిధ సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2017 నుంచి నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందని ఒంటరి మహిళలకు ఆర్థికంగా చేయూతనిచ్చేందుకు "సింగిల్​ ఉమెన్​" పెన్షన్ స్కీమ్​ని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకం కింద ఒంటరి మహిళలకు నెలకు 2వేల 16 రూపాయలు అందిస్తోంది రాష్ట్ర సర్కార్. అయితే, ఈ సాయం పొందేందుకు ఎవరు అర్హులు? నిబంధనలేంటి? ఏవిధంగా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సింగిల్ ఉమెన్ పింఛన్​కు ఎవరు అర్హులంటే?