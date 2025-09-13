ETV Bharat / state

కార్మికులకు అభయమిచ్చే కేంద్ర పథకం - పీఎం శ్రమయోగి మాన్​ధన్ యోజన - ప్రయోజనాలివే!

కార్మికులకు ఆసరా కల్పించే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం - 18-40 ఏళ్లలోపు వారికోసం ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్​ధన్ యోజన - అరవైఏళ్లు నిండాక నెలకు రూ.3వేలు అందుకునే అవకాశం

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana : పొట్ట కూటికోసం వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ కొందరు. భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా మరికొందరు, ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగులుగా చాలీచాలని వేతనాలతో బతుకుబండిని నెట్టుకొస్తున్నారు. నిర్మాణ రంగం, పరిశ్రమల్లో ఎంతో మంది వివిధ రకాల పనులు చేస్తున్నారు. రెక్కాడితేగాని డొక్కాడని బతుకులు వారివి. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య తలెత్తి ఇంటివద్ద ఉండిపోతే ఆ రోజు పస్తులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి కార్మికులకు వార్ధక్యంలో ఆసరాగా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ మంచి పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. దాని పేరే ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్​ధన్​ (పీఎంఎస్​వైఎం) పింఛను పథకం. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హత? దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం? చెల్లించాల్సిన రుసుము తదితర వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana
పీఎం శ్రమయోగి మాన్​ధన్ పథకం వెబ్సైట్ (EENADU)

అర్హులు ఎవరంటే : వ్యవసాయ కూలీలు, రజకులు, పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం చేసే వంట కార్మికులు, చేతివృత్తిదారులు, బీడీ, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, వీధి వ్యాపారులు, రిక్షా పుల్లర్లు, తోపుడు బండ్ల వ్యాపారులు, ఇటుక బట్టీల్లో పనిచేసే కార్మికులు, చెప్పులు కుట్టేవారు, ఇళ్లల్లో పని చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు, 18 నుంచి 40 ఏళ్లలోపు వారు ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్​ధన్​ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు. వారు అసంఘటిత రంగ కార్మికులై ఉండాలి. నెలవారి ఆదాయం రూ.15వేలు ఉండాలి.

దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం : కామన్‌ సర్వీసు, మీసేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్‌కార్డు, బ్యాంకు పాసుపుస్తకం పత్రాలను జత చేయాలి. మీసేవా కేంద్రంలో మొదటి నెల రుసుము చెల్లించాక పీఎంఎస్‌వైఎంలో పెన్షన్‌ నంబరు జనరేట్‌ అవుతుంది. ప్రతినెలా కార్మికుడే రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. రెండో నెల నుంచి బ్యాంకు అకౌంట్​ ద్వారా నేరుగా మాన్‌ధన్‌కు డబ్బులు క్రెడిట్​ అవుతాయి. కార్మికుడికి 40 సం.ల వయసు వచ్చే వరకు నిర్ణీత రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నెలకు రూ.3వేల పింఛను అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

"అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు ప్రధాన మంత్రి మాన్​ధన్ శ్రమ్​యోజన పథకాన్ని సద్వనియోగం చేసుకోవాలి. కార్మికులకు ఈ పథకం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం"-బి.ఎ .రాజు, సహాయ కార్మిక అధికారి, మణుగూరు

చెల్లించాల్సిన రుసుం : ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్​ధన్ యోజన పథకానికి వయసుల వారీగా రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఏ వయసు వారు ప్రతి నెలా ఎంత చెల్లించాలి అనే విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం.

వయసుచెల్లించాల్సిన రుసుం
18 సం, రూ.110
20 రూ.122
25 రూ.160
30 రూ.210
35 రూ.300
40 రూ.400

18 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఏటా రూ.6 మొదలు రూ.20వరకు పెరుగుతుంది.

పేదలకు అండగా ఆయుష్మాన్ హెల్త్ స్కీమ్​- ఉచిత వైద్యం కోసం అప్లై చేసుకోండిలా! - AB PM JAY Yojana

రూ.5లక్షల ఆరోగ్య బీమా అందిస్తున్న కేంద్ర పథకం - వారికి మాత్రమే ఛాన్స్​ - దరఖాస్తు ఇలా!

For All Latest Updates

TAGGED:

PM SYSY SCHEME BENEFITS IN TELUGUప్రధాన్ మంత్రి శ్రమయోగి మాన్​ధన్ADVANTAGES OF PM SYSY SCHEMEGOVT PENSION SCHEME FOR WORKERSPM SHRAM YOGI MANDHAN YOJANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.