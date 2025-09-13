కార్మికులకు అభయమిచ్చే కేంద్ర పథకం - పీఎం శ్రమయోగి మాన్ధన్ యోజన - ప్రయోజనాలివే!
కార్మికులకు ఆసరా కల్పించే కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం - 18-40 ఏళ్లలోపు వారికోసం ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధన్ యోజన - అరవైఏళ్లు నిండాక నెలకు రూ.3వేలు అందుకునే అవకాశం
Published : September 13, 2025 at 3:55 PM IST
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana : పొట్ట కూటికోసం వ్యవసాయ పనులు చేస్తూ కొందరు. భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా మరికొందరు, ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగులుగా చాలీచాలని వేతనాలతో బతుకుబండిని నెట్టుకొస్తున్నారు. నిర్మాణ రంగం, పరిశ్రమల్లో ఎంతో మంది వివిధ రకాల పనులు చేస్తున్నారు. రెక్కాడితేగాని డొక్కాడని బతుకులు వారివి. ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య తలెత్తి ఇంటివద్ద ఉండిపోతే ఆ రోజు పస్తులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి కార్మికులకు వార్ధక్యంలో ఆసరాగా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ మంచి పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. దాని పేరే ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధన్ (పీఎంఎస్వైఎం) పింఛను పథకం. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హత? దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం? చెల్లించాల్సిన రుసుము తదితర వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
అర్హులు ఎవరంటే : వ్యవసాయ కూలీలు, రజకులు, పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం చేసే వంట కార్మికులు, చేతివృత్తిదారులు, బీడీ, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, వీధి వ్యాపారులు, రిక్షా పుల్లర్లు, తోపుడు బండ్ల వ్యాపారులు, ఇటుక బట్టీల్లో పనిచేసే కార్మికులు, చెప్పులు కుట్టేవారు, ఇళ్లల్లో పని చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు, 18 నుంచి 40 ఏళ్లలోపు వారు ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధన్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు. వారు అసంఘటిత రంగ కార్మికులై ఉండాలి. నెలవారి ఆదాయం రూ.15వేలు ఉండాలి.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం : కామన్ సర్వీసు, మీసేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్కార్డు, బ్యాంకు పాసుపుస్తకం పత్రాలను జత చేయాలి. మీసేవా కేంద్రంలో మొదటి నెల రుసుము చెల్లించాక పీఎంఎస్వైఎంలో పెన్షన్ నంబరు జనరేట్ అవుతుంది. ప్రతినెలా కార్మికుడే రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. రెండో నెల నుంచి బ్యాంకు అకౌంట్ ద్వారా నేరుగా మాన్ధన్కు డబ్బులు క్రెడిట్ అవుతాయి. కార్మికుడికి 40 సం.ల వయసు వచ్చే వరకు నిర్ణీత రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత నెలకు రూ.3వేల పింఛను అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
"అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు ప్రధాన మంత్రి మాన్ధన్ శ్రమ్యోజన పథకాన్ని సద్వనియోగం చేసుకోవాలి. కార్మికులకు ఈ పథకం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం"-బి.ఎ .రాజు, సహాయ కార్మిక అధికారి, మణుగూరు
చెల్లించాల్సిన రుసుం : ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధన్ యోజన పథకానికి వయసుల వారీగా రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఏ వయసు వారు ప్రతి నెలా ఎంత చెల్లించాలి అనే విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం.
|వయసు
|చెల్లించాల్సిన రుసుం
|18 సం,
|రూ.110
|20
|రూ.122
|25
|రూ.160
|30
|రూ.210
|35
|రూ.300
|40
|రూ.400
18 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్లు వచ్చే వరకు ఏటా రూ.6 మొదలు రూ.20వరకు పెరుగుతుంది.
