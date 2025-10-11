ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకంతో అదనపు ఆదాయం - ఆన్లైన్లో ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
కేంద్ర ప్రభుత్వ 'సూర్య ఘర్ ముఫ్తి బిజిలీ యోజన పథకం' - రాయితీపై సోలార్ పలకలతో ఇంటింటా సౌర వెలుగులు - గ్రామీణులు సైతం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న వైనం
Published : October 11, 2025 at 4:03 PM IST
How To Apply For PM Surya Ghar Yojana : విద్యుత్తు భారం, వాతావరణ కాలుష్యం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సౌర విద్యుత్ను ప్రోత్సహిస్తోంది. గృహ వినియోగదారులకు మేలు చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా ‘ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ’ పథకానికి రూపకల్పన చేసింది. ఈ పథకం కింద రాయితీపై సోలార్ పలకలను అందిస్తోంది. అవసరానికి సరిపడా కరెంట్ను వినియోగించడమే కాకుండా డిస్కమ్కు (విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థకు) విక్రయించి అదనపు ఆదాయాన్ని ఆర్జించేలా ప్రణాళిక చేసింది. ఇన్ని ప్రయోజనాలున్న ఈ స్కీమ్ను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా? రాయితీ తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సౌర పలకలపై ఆసక్తి : ములుగు జిల్లాలో 9 కేటగిరీలకు చెందిన 89,616 విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో 40,965 కుటుంబాలు గృహజ్యోతి పథకం కింద 200 యూనిట్లలోపు వాడుతున్న వారున్నారు. ఆపై యూనిట్లు వినియోగించే వారిని అధికారులు సోలార్ విద్యుత్తు దిశగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాలో వివిధ సామర్థ్యాలకు చెందిన 50 సౌర ప్యానెళ్లను అమర్చుకున్నట్లు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గ్రామీణులు సైతం సోలార్ ప్యానెళ్ల కోసం దరఖాస్తుల సమర్పణకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు ఇలా :
- అధికారిక పోర్టల్ https://www.pmsuryaghar.gov.in వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ఈ మెయిల్, విద్యుత్తు కనెక్షన్, సెల్ఫోన్ నంబర్లతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి.
- సర్వీసు, మొబైల్ నంబరుతో లాగిన్ అయి దరఖాస్తు చేయాలి.
- పూర్వపు విద్యుత్తు వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలను పొందుపరచాలి.
- ఈ వివరాలన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీ దరఖాస్తు రిజిస్టర్ అవుతుంది.
రాయితీ సొమ్ము నేరుగా లబ్ధిదారుని అకౌంట్కే : ఈ మేరకు టీజీ రెడ్కో, డిస్కమ్ (విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ) అధికారులు, ఎంపిక చేసిన సౌర పలకల కంపెనీ బృందం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పరిశీలిస్తుంది. నిర్ణీత మొత్తం చెల్లిస్తేనే సోలార్ పలకలు, ప్యానెల్ బోర్డులను బిగిస్తారు. ట్రాన్స్కో ద్వారానే మీటరును అమర్చుతారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లయితే రాయితీ సొమ్ము నేరుగా లబ్ధిదారు అకౌంట్లోనే జమ చేస్తారు. వినియోగానికి మించి విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరిగితే ఆరు నెలలకోసారి లెక్కించి యూనిట్కు రూ.3.10 చొప్పున లబ్ధిదారునికి చెల్లిస్తారు.
సోలార్ ప్లాంట్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : సౌర విద్యుత్తు ప్లాంట్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలంగాణ పునరుత్పాదక, ఇంధన వనరుల సంస్థ జిల్లా మేనేజర్ జి.రాజేందర్, ఎఫ్ఏ నవీన్కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. రూఫ్టాప్ కలిగిన అన్ని ఇళ్ల యజమానులు ముందుకు రావాలని కోరారు. ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు.
ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన ప్రయోజనాలు :
- ఇది మీకు ఉచిత విద్యుత్ను అందించడమే కాకుండా విద్యుత్ బిల్లులపై మీకు డబ్బును కూడా ఆదా చేస్తుంది.
- ఉదాహరణకు నెలకు 300 యూనిట్ల కరెంట్ను వినియోగించే గృహస్థులు 3 కిలోవాట్ల సోలార్ సిస్టమ్ను అమర్చడం ద్వారా ఏడాదికి సుమారు రూ.15,000లను ఆదా చేయవచ్చు.
- అదనంగా ఈ పథకం 2 కిలోవాట్ల వరకు సిస్టమ్లకు 60% సబ్సిడీని, 2 నుంచి 3 కిలోవాట్ల మధ్య సిస్టమ్లకు 40% సబ్సిడీని అందిస్తుంది. ప్రారంభంలో మీ ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెల్లను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది.
- దీని కోసం తాకట్టు లేని లోన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ఈ సోలార్ విద్యుత్ను ఉపయోగించడం వల్ల పర్యావరణానికి కూడా ఎంతో మేలు చేసిన వారం అవుతాం.
ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీములో రూ.60వేల రాయితీ - వెంటనే వివరాలు తెలుసుకోండి
కేంద్ర ప్రభుత్వం బంపర్ ఆఫర్ - కోటి రూపాయలు గెలుచుకునే ఛాన్స్