రేషన్​కార్డుకు మ్యారేజ్​ రిజిస్ట్రేషన్​ సర్టిఫికెట్​ - దోచుకుంటున్న దళారులు - APPLY FOR NEW RATION CARD

Published : May 17, 2025 at 12:44 PM IST

How To Apply for Ration Card : రాష్ట్రంలో కొత్త రేషన్​కార్డుల కోసం ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మే 7వ తేదీ నుంచి జూన్‌ 7వ తేదీ వరకు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా కొత్త బియ్యం కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు కుటుంబ విభజన, కుటుంబ సభ్యుల పేర్ల తొలగింపు, చేర్పులకూ అవకాశం కల్పించారు. గ్రామీణంలో రూ.లక్ష, పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో రూ.1.20 లక్షల వార్షిక ఆదాయం ఉన్నవారంతా అర్హులని అధికారులు తెలిపారు.

ఉమ్మడి కుటుంబం నుంచి విడిపోయి వేరుగా ఉంటున్నవారికి కొత్త కార్డులు ఇవ్వనుంది. అయితే కొత్తగా రేషన్ కార్డులకు దరఖాస్తు చేసే దంపతులు తమ ఆధార్ కార్డులతో పాటు వివాహ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని కూడా సమర్పించాలని ప్రభుత్వం నిబంధన విధించింది. ఇందుకోసం వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేయడంతో పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు శుభలేఖలను మళ్లీ ముద్రించుకుంటూ తిరుగుతున్నారు.

గంటలోనే ధ్రువీకరణ పత్రం: వివాహ ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాలంటే దరఖాస్తుతో పాటు భార్యాభర్తల ఆధార్ కార్డులు, వయసు నిర్ధారణ పత్రాలు, శుభలేఖ, వివాహ సమయంలో తీసిన ఫొటోలు, ముగ్గురు సాక్షుల వివరాలు, కల్యాణ మండపం లేదా ఆలయం రసీదు, రూ.500 చలానా జత చేసి సబ్‌రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో దాఖలు చేయాలి. అన్ని పత్రాలు సరైనవిగా ఉంటే గంట వ్యవధిలోనే ధ్రువీకరణ పత్రం అందుబాటులోకి వస్తుంది.

ఆలస్యం ఖరీదు రూ.వేలల్లో: వివాహం జరిగిన వెంటనే దరఖాస్తు చేయని దంపతులు తర్వాత ఈ ప్రక్రియ చేపడితే సుమారు రూ.1000 వరకు ఖర్చవుతుంది. పైగా, కొన్ని కార్యాలయాల్లో దళారులు రూ.3000కి పైగా వసూలు చేస్తున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు.

మైనారిటీలకు ఆటంకాలు: ముస్లిం, క్రైస్తవులకైతే వివాహ ధ్రువీకరణ పత్రం పొందేందుకు కనీసం రెండు నెలల సమయం పడుతోంది. వీరి వివరాలు 30 రోజుల పాటు నోటీసు బోర్డులో ఉంచి, ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేనప్పుడు మాత్రమే ధ్రువీకరణ పత్రం ఇస్తారు. అయితే, కొత్త రేషన్ కార్డుల దరఖాస్తులకు జూన్ 7 చివరి తేది కావడంతో మైనారిటీలలో ఆందోళన నెలకొంది.