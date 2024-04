How to Apply for inter Results Recounting and Reverification in TS: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇంటర్​ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాలను అధికారులు నేడు (ఏప్రిల్​ 24) విడుదల చేశారు. ఇదిలా ఉంటే ఫలితాల్లో ఫెయిల్​ అయిన విద్యార్థులు, తమకు వచ్చిన మార్కుల పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్న విద్యార్థులు రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటుంటారు. తాజాగా ఇందుకు సంబంధించిన నిబంధనలను కూడా తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఖరారు చేసింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..

రీ-కౌంటింగ్​ అంటే ఏమిటి(Recounting): రీ-కౌంటింగ్ అనేది విద్యార్థులు తమ మార్కులతో సంతృప్తి చెందనట్లయితే వారి మార్కులను తిరిగి కౌంట్​ చేయమనడానికి అప్లై చేసుకునే ప్రక్రియ. ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత నిర్ణీత వ్యవధిలోపు మార్కుల రీకౌంటింగ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డ్​ విద్యార్థులకు అనుమతిస్తుంది.

రీకౌంటింగ్​ వివరాలు:

రీకౌంటింగ్​కు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు ఏప్రిల్​ 25 నుంచి మే 2వ తేదీ వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లేదా సెకండ్ ఇయర్‌కు సంబంధించి ఒక్కో పేపర్​ రీకౌంటింగ్ కోసం 100 రూపాయల ఫీజు చెల్లించాలి.

రీ కౌంటింగ్​ అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​:

రీకౌంటింగ్​కు అప్లై చేసుకోవాలనుకున్న విద్యార్థులు ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్​ బోర్డ్​ ఆఫ్​ ఇంటర్మీడియట్​ ఎడ్యుకేషన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ http://tsbie.cgg.gov.in కు లాగిన్​ అవ్వాలి.

కు లాగిన్​ అవ్వాలి. అందులో Students Online Services ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

Academic Year కాలమ్​లో Recounting of Marks ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

తర్వాత హాల్​ టికెట్​ నంబర్, పేరు వంటి అవసరమైన వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.

ఆ తరువాత తాను ఏ సబ్జెక్ట్ కోసం రీ కౌంటింగ్​కు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాటి వివరాలను పూర్తిస్థాయిలో నింపాలి.

చివరగా దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సబ్మిట్​ చేసి, రసీదు ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.

రీ వెరిఫికేషన్(Reverification)​: రీవెరిఫికేషన్ అనేది విద్యార్థి జవాబు పత్రాన్ని వేరే ఎగ్జామినర్ ద్వారా తిరిగి మూల్యాంకనం చేసే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో, ఎగ్జామినర్ ఆన్సర్​ షీట్​ను మళ్లీ తనిఖీ చేసి, ఇచ్చిన మార్కులను ధృవీకరిస్తారు.

రీ వెరిఫికేషన్​ వివరాలు:

రీ వెరిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకునే వారు​​ ఏప్రిల్​ 25 నుంచి మే 2వ తేదీ వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లేదా సెకండ్ ఇయర్‌కు సంబంధించి ఒక్కో పేపర్ రీ వెరిఫికేషన్​ కోసం 600 రూపాయల ఫీజు చెల్లించాలి.

రీ వెరిఫికేషన్​ అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​:

రీ వెరిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకోవాలనుకున్న విద్యార్థులు ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్​ బోర్డ్​ ఆఫ్​ ఇంటర్మీడియట్​ ఎడ్యుకేషన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ http://tsbie.cgg.gov.in కు లాగిన్​ అవ్వాలి.

కు లాగిన్​ అవ్వాలి. హోమ్​ పేజీలో Students Online Services ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

Academic Year కాలమ్​లో Reverification of Valued Answer Scripts ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.

తర్వాత హాల్​ టికెట్​ నంబర్, పేరు వంటి అవసరమైన వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.

ఆ తరువాత తాను ఏ సబ్జెక్ట్ కోసం రీ వెరిఫికేషన్​కు​ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాటి వివరాలను పూర్తిస్థాయిలో నింపాలి.

చివరగా దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సబ్మిట్​ చేసి, రసీదు ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.

