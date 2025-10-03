'బ్లూ ఆధార్ కార్డు' ఎవరికి ఇస్తారు? - దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు బ్లూ ఆధార్ లేదా బాల ఆధార్ - ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పత్రాలు తదితర వివరాలు మీకోసం
How to Apply For Baal Aadhaar Card : ఈ రోజుల్లో ఆధార్ కార్డు ఎంత ముఖ్యమైనదో అందరికీ తెలిసిందే. మన దేశంలో ప్రతి పౌరునికి ఆధార్ గుర్తింపనేది తప్పనిసరి. ఇది వ్యక్తిగత గుర్తింపుతో పాటు అడ్రస్ ప్రూఫ్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఐదేళ్లలోపు వయసులోగల పిల్లల కోసం బాల ఆధార్ అందుబాటులో ఉందని మీకు తెలుసా? ఇందులో చిన్నారి పేరుతో పాటు, ఫొటో, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలు ఉంటాయి. తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి సెల్ఫోన్ నంబర్తో లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ వయసు వరకు పిల్లల బయోమెట్రిక్ (వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్) అవసరం ఉండదు. ఈ కార్డు కాల పరిమితి పిల్లలకు ఐదేళ్ల వయసు వచ్చే వరకే ఉంటుంది. తర్వాత వేలిముద్రలు, కంటిపాప(ఐరిస్) లాంటి వివరాలను అందజేసి ఆధార్కార్డుని అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చాలా సందర్భాల్లో పిల్లలకు ఆధార్ కార్డు అవసరం పడుతుంది. అందువల్ల బాల ఆధార్ లేదా బ్లూ ఆధార్ తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మరి ఈ కార్డుకు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి? ఏయే డాక్యుమెంట్లు అవసరముంటుంది? ఆన్లైన్లో ఏవిధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? తదితర వివరాలు మీకోసం.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు
- చిన్నారి బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేదా హాస్పిటల్ డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ డాక్యుమెంట్
- తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి ఆధార్ కార్డ్ అవసరం (చిన్నారి ఆధార్కు లింక్ చేస్తారు)
- అడ్రస్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు
ఆన్లైన్లో బాల ఆధార్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
- UIDAI వెబ్సైట్ను సందర్శించి ‘My Aadhaar’ లో ‘Book an Appointment’ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- మీ నగరాన్ని ఎంచుకుని సెల్ఫోన్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి ఓటీపీతో వెరిఫై చేసుకోవాలి.
- దగ్గరలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రానికి లేదా నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లే తేదీ, సమయం బుక్ చేసుకోవాలి.
- అపాయింట్మెంట్ రోజున తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు తమ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ చేసి ఆధార్ వివరాలు ఇవ్వాలి.
- చిన్నారి పుట్టిన తేదీ వివరాలు, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లతో పాటు, అప్లికేషన్ ఫారమ్ను సమర్పించాలి.
- ప్రాసెస్ పూర్తయిన తర్వాత బాల ఆధార్ మీ ఇంటి అడ్రస్కు పోస్టులో వస్తుంది.
- మీ అప్లికేషన్ స్థితిని ఎప్పటికప్పుడు ఉడాయ్ వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ విధంగా ఆన్లైన్ విధానంలో బాల ఆధార్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి
ఆఫ్లైన్ విధానం : బాల ఆధార్కార్డును ఆఫ్లైన్ విధానంలో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మీకు దగ్గర్లోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రాన్ని సందర్శించండి. అక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఫారమ్ను అడిగి పూరించాలి. చిన్నారి డాక్యుమెంట్లతో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు తమ బయోమెట్రిక్, ఆధార్ వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రిజిష్ట్రేషన్ పూర్తయిన అనంతరం ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ వస్తుంది. దాంట్లో ఎన్రోల్మెంట్ ఐడీతో ఆధార్ కార్డుకు సంబంధించిన స్టేటస్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. సుమారు 60-90 రోజుల్లో బాల ఆధార్ కార్డు మీ చిరునామాకు పంపిస్తారు. పైన వివరించిన విధంగా మీకు నచ్చిన విధానంలో బాల ఆధార్కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో వివరాలన్నింటిని కరెక్టుగానే ఇవ్వండి. లేదంటే భవిష్యత్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పేర్ల విషయంలో జాగ్రత్త. ఆధార్ కార్డుపై అక్షర దోషాలు లేకుండా చూసుకోండి.
